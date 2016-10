Trumpia kannattavassa kylässä entiset kaivosmiehet myyvät opiaatteja ja poliisi jakaa ilmaisia lapsilukkoja käsiaseisiin

Fakta Live-lähetys keskiviikkona klo 16 Virginiassa, kuuden tunnin ajomatkan päässä Washingtonista, sijaitsee Grundyn kunta, joka haluaa presidentiksi Donald Trumpin. HS:n kirjeenvaihtaja viettää viikon tutustuen siihen Amerikkaan, jossa kaivataan epätoivoisesti muutosta. Grundystä julkaistaan juttuja tällä viikolla joka päivä. Lue ensimmäinen osa tästä. Suurin reportaasi julkaistaan sunnuntaina. Keskiviikkona kirjeenvaihtaja vastailee pikkukylästä käsin lukijoiden kysymyksiin live-lähetyksessä HS:n Facebook-sivuilla kello 16 Suomen aikaa.

Grundy

Tämä ei olekaan mikään tylsä paikallislehti! Lounais-Virginiassa ilmestyvä Bluefield Daily Telegraph julkaisee listaa Tazewellin kunnan etsintäkuulutetuista. Heitä oli viime sunnuntain numerossa 75, mikä vei pienellä präntillä puolet sanomalehden sivusta ylhäältä alas.

Tähän tapaan: ”Fallon, Nicole White, 29. Etsintäkuulutettu huumeiden hallussapitoon liittyvän ehdonalaisrikkomuksen takia. Christopher Michael Rowe, 44. Etsintäkuulutettu väärennystä koskevan ehdonalaisrikkomuksen takia. Glenn Howard Stevenson, 34. Etsintäkuulutettu elatusmaksun laiminlyönnin takia.” Ja niin edelleen.

Tazewellin piirikunnassa Lounais-Virginiassa on 44 000 asukasta, vähemmän kuin Lohjalla. Kuvitelkaapa, jos poliisi etsisi 75:ä lohjalaista konnaa Länsi-Uusimaa-lehdessä.

Etsintäkuulutuksista näkyy, että varsinkin huumeita ja kipulääkkeitä liikkuu Appalakeilla paljon. Niillä helpotetaan toivottomuutta, joka johtuu hiiliteollisuuden alamäestä.

”Kun taloudella menee huonosti, ihmiset alkavat juoda ja käyttää aineita. Varsinkin kotiväkivalta on lisääntynyt”, kertoo Grundyn pikkukaupungin seriffi Ray Foster.

Grundy on tuhannen asukkaan pikkukylä, jossa 70 prosenttia äänestäjistä äänesti presidentinvaalien esivaaleissa republikaani Donald Trumpia. HS:n kirjeenvaihtaja on saapunut kylään viikoksi raportoidakseen päivittäin siitä Amerikasta, jossa Trump nähdään muutoksen ja toivon tuojana. Grundyn todellisuus on kaukana Washingtonin mielenmaisemasta.

Sarjan suurin juttu julkaistaan sunnuntaina. Ensimmäisen osan voi lukea tästä.

Fosterin mustassa lippalakissa lukee ”seriffi” isoin valkoisin kirjaimin. Hänet löytää Grundyn poliisiasemalta, jolla on herttainen osoite: 1313 Lover’s Gap Road. Aulasta voi napata mukaan ilmaisen lapsilukon käsiaseeseen.

Fosterin mukaan opiaatteja diilaavat yli 70-vuotiaat entiset kaivostyöläiset, joiden terveys on mennyt rankassa työssä. He saavat noin 700 dollaria kuussa eläkettä tai sosiaalitukia, eikä se riitä.

”Niin he alkavat myydä lääkekaappiaan saadakseen lisärahaa. Emme haluaisi pidättää heitä, koska he ovat ystäviämme ja naapureitamme. Mutta minkäs teet.”

