Belgian Vallonia näyttää estävän EU:n ja Kanadan välisen kauppasopimuksen – miten pikkualue pani jättiläiset polvilleen?

Namur / Bryssel

Roteva saksalaismies harppoo parkkipaikalla kohti ja viittilöi toiselle puolelle katua.

”Tuossakos se on?” hän kysyy kasvoillaan innokas ilme ja osoittaa jyhkeää punatiilirakennusta.

On maanantaiaamu, taivaalta tippuu vettä ja edessämme on Vallonian parlamenttitalo. Se seisoo Namurin linnoituksen alapuolella, Maas- ja Sambre-jokien muodostamassa haarukassa.

Saksalaismies kertoo olevansa Andrej Hunko, vasemmistolaisen Die Linke -puolueen kansanedustaja Saksan liittopäiviltä. Hän on ajanut Aachenista tänne Vallonian pääkaupunkiin Namuriin osoittamaan tukeaan poliitikoille, jotka ovat uskaltaneet uhmata Euroopan unionin kauppapolitiikkaa ja Kanadan kanssa tehtyä Ceta-sopimusta.

”Itävallan sosiaalidemokraateista 90 prosenttia ja Saksassakin enemmistö kansasta vastustaa Cetaa. Kyse ei ole vain valloneista, he eivät ole yksin”, Hunko sanoo.

Euroopassa ja Kanadassa on viime viikkoina puisteltu epäuskoisina päitä. Miten voi olla, että 3,6 miljoonan ihmisen ranskankielinen Vallonia voi panna polvilleen Belgian liittovaltion, Euroopan unionin ja Kanadan?

Huomenna torstaina olisi määrä allekirjoittaa kahdeksan vuoden ajan puserrettu laaja-alainen Ceta-vapaakauppasopimus, mutta vallonien vuoksi siitä ei ainakaan nyt tule mitään.

Belgian liittohallitus ei voi allekirjoittaa sopimusta, koska se tarvitsee siihen maansa viiden alue- ja kieliparlamentin hyväksynnän.

Yhteensä kolme parlamenttia – Vallonian alueparlamentti, ranskankielisten parlamentti sekä Brysselin pääkaupunkialueen parlamentti – ovat sanoneet sopimukselle ei, kuten Belgian pääministeri Charles Michel totesi pettyneenä maanantaina.

Ollaan tilanteessa, jossa 28 EU-maata 28:sta olisivat valmiita sopimukseen, mutta se ei riitäkään. Belgiassa sopimusta tuki liittovaltion lisäksi hollanninkielisten flaamien Flanderi sekä saksankielisten yhteisö.

Vallonien kapinan vuoksi EU:n kauppapoliittinen uskottavuus on joutunut suorastaan naurunalaiseksi, koska Cetaa on viritetty jo vuodesta 2008 asti.

Nyt pelätään, että myös Yhdysvaltain kanssa hierottu maailman suurin vapaakauppasopimus TTIP romuttuu.

Viime viikon aikana Vallonian sosialistijohtaja Paul Magnettea on yritetty taivuttaa Cetan taakse monenlaisin myönnytyksin ja uhkavaatimuksin. Häntä on hoputettu EU-johtajien ja Kanadan ministereiden voimin, mutta mikään ei ole tepsinyt.

Cetaa vastustavien piireissä on syntynyt myyttinen kertomus pienestä gallialaisesta kylästä, joka uhmaa sitä ympäröivää valtakuntaa. Magnette on tarinan Asterix: muuta Belgiaa selvästi köyhempää Valloniaa juonikkuudellaan puolustava sankari.

Vallonian parlamentin sosialistikansanedustaja Olga Zrihen ei ymmärrä, miksi valloneita nyt niin kovasti hoputetaan. Hänen mukaansa koko sopasta saa syyttää EU:ta ja Belgiaa, jotka eivät hänen mielestään ole riittävän ajoissa vastanneet vallonien huolenaiheisiin Cetasta.

”Emme me niin kriittisiä ole. Haluamme vain vakuutukset siitä, ettei 60 vuoden taistelu eurooppalaisista standardeista ole ollut turhaa”, sanoo Zrihen, joka on myös Belgian senaatin varapuhemies.

Vallonit ja lukuisat muutkin tahot pelkäävät, että Cetan myötä vaarantuvat monet asiat, kuten ruuan ja lääkkeiden turvallisuus, ympäristönormit ja valtioiden asema suuryritysten nostamissa oikeusjutuissa.

Zrihen sanoo, että vallonit ovat esittäneet kuukausia sitten yksityiskohtaisia kysymyksiä Belgian liittohallitukselle Cetasta, mutta niihin ei ole vastattu. Nyt aivan viime päivinä on sitten ryhdytty laatimaan EU-komission voimin selventäviä sanamuotoja julistuksiin, jotka kytketään puolentoista tuhannen sivun kauppasopimuksen kylkeen.

”Me vaadimme vain, että kirjoittakaa kunnon sopimus. Muuten päädymme täyttämään kansainvälisten juristien taskuja ja tuhlaamaan julkista rahaa oikeusjuttuihin”, Zrihen sanoo.

Vallonian maataloustuottajien liiton FWA:n pääsihteeri Yvan Hayez toteaa, että eurooppalaisten on otettava Ceta vakavissaan, koska tekeillä on vielä kauaskantoisempia sopimuksia Yhdysvaltain ja Latinalaisen Amerikan maiden kanssa.

”Nyt Cetasta käytävä keskustelu voi olla hyvä asia. Amerikkalaisten on ymmärrettävä, etteivät he saa mitään sopimusta helpolla läpi”, Hayez toteaa Gembloux’ssa, joka on Vallonian maatalouden pääkaupunki.

Liiton varapääsihteeri Yves Somville puolestaan ajattelee, että nyt kauppaneuvotteluja EU:n puolesta hoitanut EU-komissio on saanut oppitunnin siitä, että se on jättänyt huomiotta vallonien huolenaiheet.

”Ehkä he ajattelivat, että ääh, tämä on vain pikkualue. Euroopassa on liian iso kuilu eliitin ja tavallisten ihmisten välillä”, Somville sanoo.

Kaksikon mielestä Ceta-sopimus ei uhkaa Vallonian maataloutta niin paljon kuin julkisuudessa on väitetty. Mutta sopimusta yritetään saada valmiiksi aikana, jolloin monet maanviljelijät taistelevat selviämisestään.

”Nyt on erittäin huono hetki tällaisille neuvotteluille”, Hayez sanoo.

Nyt on erittäin huono hetki millekään, mikä tuoksahtaa globalisaatiolle.

Sen vaistosivat Britannian EU-eroa vaatineet brexit-leiriläiset, ja sen on haistanut Yhdysvaltain räyhärepublikaani Donald Trump sekä populistit kautta Euroopan.

Ettei tässä olisi kyse pelin politiikasta? Vallonian sosialistit ovat menettäneet ääniään marxistiselle PTB-puolueelle, ja nyt on hyvä hetki profiloitua vasemmiston silmissä.

Ehkä kyseessä on Paul Magnetten henkilökohtainen projekti, jossa hän on urhean Asterixin sijaan opportunismin taikajuomaa nauttiva iltalypsäjä?

Magnette ei vastaa haastattelupyyntöihin. Mutta hänen puoluetoverinsa Olga Zrihen pitää edellä mainittuja väitteitä ”liian helppoina”.

”Emme ole tehneet kahta vuotta töitä [Cetan parissa] siksi, että saisimme kannatuksemme heilahtamaan muutaman prosenttiyksikön. Me emme puhu sosialistipuolueen nimissä, me vain haluamme hyvän kauppasopimuksen”, hän sanoo.

Maataloustuottajien Hayez ja Somville pitävät Magnettea rohkeana miehenä, koska hän vaarantaa uhmallaan myös oman urakehityksensä. Mutta saa sillä mainettakin.

”En tiedä, onko Magnette vakaumuksen poliitikko vai poliittinen poliitikko. Ehkä hän on molempia”, muotoilee Hayez.

Varmaa on, että Ceta-sopimuksen aiheuttama sekaannus ei lähennä Belgian ranskan- ja hollanninkielisiä yhteisöjä, jotka suhtautuvat toisiinsa kylmästi.

Hollanninkielisten Flanderi vastaa yli 90 prosentista Belgian ja Kanadan välisestä kaupasta. Siksi Cetan vaikutusta Valloniaan pidetään hyvin marginaalisena.

”Ainoa riski Vallonialle on se, että samalla kun se sabotoi flaamien taloudellista moottoria, se riskeeraa sen osan Belgian taloutta, joka maksaa suurimman osan Vallonian hyvinvoinnista”, piikitteli flaamien N-VA-puolueen varapuheenjohtaja Sander Loones EUobserver-sivustolla.

Vallonian sosialisti Olga Zrihen toteaa tyynesti, että nyt flaamit niittävät sitä satoa, minkä ovat kylväneet. Flaamit ovat vaatineet aina vain enemmän päätäntävaltaa Belgian alueille: sitä on sitten saanut pohjoisen Flanderin lisäksi myös etelän Vallonia.

Ja nyt Vallonia on soveltanut pari vuotta sitten alueille myönnettyjä laajempia valtaoikeuksia, joihin kuuluu sananvalta vapaakauppasopimuksissa.

”Meidät pyydettiin illalliselle, mutta emme pitäneet jokaisesta ruokalajista. Mutta emme myöskään ole lähteneet pöydästä”, Zrihen sanoo.

Hän haluaa haastattelun lopuksi lisätä, että ei Vallonia niin pieni ole. Onhan EU:ssa esimerkiksi Malta, Luxemburg ja Viro.

Itse asiassa seitsemän EU-maan väkiluku on Valloniaa pienempi.

EU:n ja Kanadan vapaakauppasopimusta Cetaa alettiin neuvotella vuonna 2008. Se oli määrä allekirjoittaa huomenna torstaina, mutta nyt sen kohtalo on epäselvä.

Cetan myötä lähes kaikki osapuolten väliset tullit poistuisivat. Kanada on unionin 12:nneksi suurin kauppakumppani. EU on Kanadan toiseksi suurin kauppakumppani.

Osapuolten kaupan odotetaan vilkastuvan yli viidenneksellä ja kasvattavan EU-maiden talouksia yhteensä 12 miljardilla eurolla vuosittain. Myös investointien toivotaan kasvavan merkittävästi.

Vallonialaispoliitikkojen, kansalaisjärjestöjen ja muiden tahojen mukaan Ceta olisi vahingollinen monista eri syistä. Sopimuksen sanotaan esimerkiksi antavan suuryrityksille avaimet EU-lainsäädännön ja eurooppalaisten tuotestandardien haastamiseen.

Cetan pelätään myös heikentävän työntekijöiden oikeuksia, julkisten palvelujen laatua, ruokaturvallisuutta ja ympäristöä. EU-komissio on pyrkinyt hälventämään pelkoja lukuisilla vakuutuksilla ja Ceta-sopimuksen yhteyteen kirjatuilla julistuksilla.

Olga Zrihen, Vallonian parlamentin sosialistikansanedustaja, Belgian senaatin varapuhemies

”Elämme vapaan kaupan ja vaihdannan maailmassa. On surullista, että pieni ihmisjoukko voi estää kokonaisen kauppasopimuksen syntymisen.”

Robert Remy, PR-työntekijä Namurissa

”Suurin osa Euroopan parlamentaarikoista ei ole lukenut Ceta-sopimusta. He vain seuraavat, minne tuuli milloinkin puhaltaa ja mitä mieltä media on.”

Andrej Hunko, Vasemmistolaisen Die Linke puolueen kansanedustaja Saksan liittoparlamentissa

”Ceta-sopimusta on tehty kahdeksan vuotta ja niinpä väitetään, että meitä olisi informoitu kahdeksan vuoden ajan. Ei, meitä ei ole informoitu.”

