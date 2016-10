Espanjan antama lupa Syyriaan matkaavien venäläislaivojen huoltotauolle suututti Naton – Espanja harkitsee tankkauslupaa uudestaan

Espanja pohtii uudelleen, saako venäläisen lentotukialus Admiral Kuznetsovin mukana kulkeva sotalaivasaattue pysähtyä huoltotauolle Espanjalle kuuluvassa Ceutassa. Venäläissaattue on jo Gibraltarinsalmella, joten sen olisi määrä saapua Ceutaan keskiviikkona.

Asiasta kertoi myöhään tiistai-iltana espanjalaislehti El País.

Espanja oli jo antanut useille saattueen aluksille luvan pysähtyä Välimeren rannalla Afrikassa sijaitsevassa Ceutassa. Välimerelle Syyrian edustalle matkaavan saattueen oli tarkoitus hankkia Ceutasta polttoainetta, vettä ja muonaa.

Huoltotauolle olisi pysähtymässä osa saattueen aluksista. Admiral Kuznetsovin ei ole määrä pysähtyä Ceutassa.

Tiistaina Espanjan alkuperäiseen päätökseen alkoi kohdistua ankaraa arvostelua sekä EU:sta että sotilasliitto Natosta. Espanja on molempien jäsen.

Länsimaat ovat jo pitkään epäilleet, että Venäjä käyttäisi Admiral Kuznetsovia Syyriassa sijaitsevan Aleppon pommittamiseen. Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi asian suoraan tiistaina.

”Taisteluryhmää voidaan käyttää vahvistamaan Venäjän kykyä osallistua taisteluihin Syyriassa ja suorittaa nykyistäkin enemmän ilmaiskuja Aleppoa vastaan”, Stoltenberg sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Huoli on, että ryhmää voidaan käyttää alustana lisääntyviin ilmaiskuihin Aleppon siviilejä vastaan”, hän jatkoi.

Brittilehti Daily Telegraphin mukaan Stoltenberg sanoi lisäksi uskovansa, että kaikki Naton jäsenmaat tietävät, mihin venäläinen saattua saattaa osallistua Syyriassa.

Osa arvostelijoista muistutti, että EU:n ulkoministerit sanoivat viime viikolla Venäjän saattavan osallistua sotarikoksiin pommittamalla Aleppon itäosia.

Tästä huomautti esimerkiksi Belgian entinen pääministeri Guy Verhofstadt viestipalvelu Twitterissä. Hän kirjoitti Espanjan allekirjoittaneen lausunnon Venäjän sotarikoksista Alepposta, mutta auttavan nyt Venäjän aluksia matkalla tekemään lisää mahdollisia uusia julmuuksia.

Spain signed EU statement on Russian war crimes in #Aleppo last week; today helps refuel fleet on way to commit more atrocities. Seriously? pic.twitter.com/a0lYtMN3cV