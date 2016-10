Turkki pidätti kurdien pääkaupungin pormestarit ”terrorismitutkinnassa”

HS-Reuters-AFP

Turkin viranomaiset ovat pidättäneet kaksi maan suurimman kurdikaupungin Diyarbakırin pormestaria osana ”terrorismitutkintaa”, viranomaiset ilmoittivat tiistai-iltana.

Syyttäjät ilmoittivat tiedotteessaan, että kaupunkia yhdessä johtavat pormestarit Gültan Kışanak ja Fırat Anlı olisivat tukeneet puheissaan Kurdistanin työväenpuoluetta PKK:ta ja vaatimuksia laajemmasta poliittisesta autonomiasta Turkin kurdivähemmistölle. Viranomaiset syyttävät pormestareita myös kaupungin ajoneuvojen käyttämisestä kuolleiden kurdikapinallisten ruumiiden kuljettamiseen ja väkivaltaisiin mielenosoituksiin yllyttämisestä.

PKK on sissijärjestö, jonka myös Yhdysvallat ja EU luokittelevat terroristijärjestöksi.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on määrännyt, että PKK-kytköksistä epäillyt virkamiehet ja vaaleilla valitut päättäjät pitää erottaa. Hänen mukaansa erottamiset ovat keskeinen osa taistelussa kurdisissejä vastaan.

Viime kuussa viranomaiset erottivat 24 pormestaria, joilla epäiltiin olevan kytköksiä PKK:hon. Heidän tilalleen nimettiin Erdoğanin oman puolueen AKP:n lähellä olevia ihmisiä. Paikallisten vaaleilla valitsemien pormestarien erottamiset aiheuttivat silloin mielenosoituksia. Yksi uusista virkamiehistä ammuttiin Vanissa runsas viikko sitten.

Diyarbakırissa turvatoimia oli keskiviikkoaamuna kiristetty.

Kışanak on tunnettu kurdipoliitikko ja entinen kansanedustaja. Hänestä tuli Diyarbakırin ensimmäinen naispormestari vuonna 2014.

Aiemmin tiistaina hän oli Ankarassa parlamentissa todistamassa tutkintakomitealle, joka tutkii heinäkuun vallankaappausyritystä. Hänet pidätettiin paluumatkalla Diyarbakırin lentokentällä. Keskiviikkona ei ollut vielä selvillä, liittyikö pidätys jotenkin hänen todistukseensa.

Vallankaappausyritysten jälkeen virkamieskuntaa ja armeijaa on puhdistettu epäillyistä vallankaappauksen tukijoista. Myös useita tuomareita on erotettu, mikä on tehnyt Turkista aiempaakin heikomman oikeusvaltion. Pormestarienkin erottamisiin ovat riittäneet pelkät epäilyt.

PKK aloitti kapinan Turkin hallintoa vastaan vuonna 1984. Alun perin se vaati itsenäisyyttä, mutta on sittemmin tyytynyt vaatimaan laajempaa autonomiaa ja kulttuurisia oikeuksia.

PKK:n ja Turkin sodassa on kuollut jo yli 40 000 ihmistä.

Tulitauko päättyi heinäkuussa 2015, minkä jälkeen väkivalta on kiihtynyt. Viime vuoden kesän jälkeen satoja poliiseja ja sotilaita, tuhansia kurdisissejä ja noin 400 siviiliä on kuollut.