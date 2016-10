Paavi Franciscus saapuu kaksipäiväiselle vierailulle Ruotsiin ensi viikolla

Tukholma

Paavi Franciscus saapuu kaksipäiväiselle vierailulle Ruotsiin ensi viikon maanantaina 31. lokakuuta.

Lundiin ja Malmöhön sijoittuvaa vierailua pidetään historiallisena, sillä kyse on ensimmäisestä kerrasta, kun katolisten ja evankelis-luterilaisen kirkon edustajat muistavat yhdessä uskonpuhdistuksen 500-vuotista historiaa.

Uskonpuhdistus jakoi katolisen kirkon, ja luterilainen kirkko syntyi sen seurauksena. Epäluottamus kirkkojen välillä jatkui vuosisatoja.

Viimeksi katolisen kirkon paavi vieraili Ruotsissa vuonna 1989. Tuolloin paavina toimi Johannes Paavali II.

”Olen hyvin onnellinen siitä, että paavi tulee Lundiin ja että roomalais-katolinen kirkko yhdessä Luterilaisen maailmanliiton kanssa kutsuu koolle tämän erityislaatuisen tapahtuman. Se on edistysaskel kirkkojen työssä”, sanoi Ruotsin kirkon arkkipiispa Antje Jackelén aiemmin tiedotteessa.

Uskonpuhdistusta päätettiin muistaa juuri Ruotsin Lundissa muun muassa, koska se on Luterilaisen maailmanliiton perustamispaikka. Lundin tuomiokirkolla on lisäksi noin tuhatvuotinen historia, joka on yhteinen sekä katoliselle että evankelisluterilaiselle kirkolle.

Paavi Franciscus saapuu Malmöhön maanantaina, mistä hän matkustaa Lundiin pitämään ekumeenisen jumalanpalveluksen.

Samassa yhteydessä hän tapaa sekä Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin että Ruotsin kuningasparin. Illalla paavi osallistuu Malmö Arenalla pidettävään yleisötilaisuuteen.

Vierailu jatkuu tiistaina, jolloin paavi pitää avoimen jumalanpalveluksen Malmössä Swedbank Stadionilla. Tilaisuuteen mahtuu 18 000 ihmistä.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo varautuu vierailuun kovilla turvatoimilla. Turvallisuussyistä se ei kerro työnsä yksityiskohtia.

Kyseessä on kokoluokaltaan samantyyppinen panostus kuin presidentti Barack Obaman vierailun aikaan 2013, Säposta kerrotaan uutistoisto TT:lle.

”Haaste on, että kyse on niin kattavasta ja kompleksista (tapahtumasta), mutta ennakointimme ja mahdollisuutemme suunnitella ovat äärimmäisen hyvät”, sanoo Säpon henkivartijatoiminnasta vastaava Susanna Trehörning TT:lle.

Paavin Ruotsin-vierailu on alkua suuremmalle uskonpuhdistuksen 500-vuotisen historian muistelemiselle ensi vuonna. Uskonpuhdistuksen katsotaan alkaneen vuonna 1517, kun Martti Luther naulasi 95 teesiään Wittenbergin linnankirkon oveen.