Snobismi voi hyvin Britanniassa – snobeja löytyy kaikista yhteiskuntaluokista

Pikaopas snobbailuun Ääntämys ja sanavalinnat paljastavat taustan. Yläluokka ja alaluokka sanovat ”what?” kun eivät kuule. Alempi keskiluokka sanoo ”pardon?”. Yläluokka ja ylempi keskiluokka voivat sanoa myös ”I beg your pardon?” Ylemmissä luokissa sohva on ”sofa”, alemmissa ”settee”. Jalkapallo on työväenluokan harrastus. Keskiluokka harrastaa rugbya. Ronski maaseutuelämä sopii ylä- ja alaluokalle, mutta keskiluokka on eksyksissä. Ruokasnobeille pakasteet ja valmisruoat ovat kauhistus. Toisaalta myös monimutkaisilla ruoilla ja hienoilla viineillä kikkailu on epähienoa. Kuluneet vaatteet ja huonekalut ovat hienompia kuin uudet ja kiiltävät. Nousukkaasta on sanottu, että ”hänen pitää ostaa itse omat huonekalunsa”.

Lontoo

Snobi – kuka hän on? Snobi on hienostelija, tärkeilijä tai itsensä korostaja, joka katsoo muita nenänvarttaan pitkin ja jakaa ihmiset ”meihin” ja ”muihin”.

Snobi tuntee ylemmyyttä niitä kohtaan, jotka eivät omista kalaveitsiä tai tunne oikeita ihmisiä tai osaa kirjoittaa yhdyssanoja oikein. Snobi uskoo tietävänsä, kuinka asioiden pitäisi oikeasti olla.

Britanniassa snobismi voi hyvin, vaikka käsitykset siitä, mikä on ”hienoa” tai ”epähienoa” muuttuvatkin aina ajan myötä.

Snobismin nykytilaa kartoittaa juuri ilmestyneessä teoksessaan englantilainen kirjailija-kriitikko D. J. Taylor: The New Book of Snobs – A definitive guide to modern snobbery.

Snobismi ei ole kiinni yhteiskuntaluokasta, vaikka brittiläinen luokkayhteiskunta antaa erottautumishaluille hedelmällisen kasvualustan. Snobeja riittää niin yläluokassa kuin työväenluokassakin.

Erityisen alttiita snobismille ovat keskiluokkaiset ihmiset. Keskiluokalle on tärkeää tehdä pesäero ”alempiin luokkiin” ja kurkotella samalla parempiin piireihin.

Taylorin mukaan brittiläinen keskiluokka on jakautunut kymmeniin väliluokkiin. Alemmalla keskiluokalla, keskisellä keskiluokalla ja ylemmällä keskiluokalla – sekä kaikilla niiden väliluokilla – on omat kirjoittamattomat sääntönsä siitä mikä on hyväksyttävää ja toivottavaa.

Reuters

Nykysnobismissa ei silti ole suinkaan kyse vain luokkaeroista. On myös muita snobeja: ruokasnobeja, elokuvasnobeja, kirjallisuussnobeja, matkasnobeja ja asuntosnobeja.

Britanniassa suurin snobbailun aihe on kuitenkin se, kuinka henkilö puhuu äidinkieltään englantia. Aksentti ja sanavalinnat paljastavat asuinpaikan, koulutuksen ja yhteiskuntaluokan.

Eräänlaisena englantilaisen snobismin klassikko-opuksena voi yhä pitää kirjailija Nancy Mitfordin 1956 toimittamaa teosta Noblesse Oblige (aateluus velvoittaa). Siinä Mitfordin kuuluisiin seurapiirisisaruksiin kuulunut kirjailija listaa sanat, jotka kuuluvat yläluokkaiseen puheenparteen ja mitkä eivät.

Getty

Mitfordin teos synnytti 1950-luvun Britanniassa snobismikohun, johon Taylorkin viittaa nyt 60 vuotta myöhemmin.

Vähemmän tunnettua on kuitenkin se, että kohun siemenet kylvettiin Suomessa. Mitfordin innoittajana toimi kielitieteilijä Alan C. S. Ross, jonka samaa aihetta käsittelevä snobahtava kirjoitus ilmestyi alunperin 1954 Helsingissä suomalaisen Uusfilologisen yhdistyksen aikakauskirjassa.

Suomalaisten uusfilologien 1899 perustama Neuphilologische Mitteilungen -aikakauskirja ilmestyy edelleen.

Kielisnobismi toimii nyky-Britanniassa kuitenkin kahteen suuntaan. On niitä, jotka arvostavat mahdollisimman puhdasta englantia. Sitten on niitä, jotka snobbailevat paikallismurteellaan tai työväenluokkaisilla sanavalinnoillaan.

Käänteistä snobismia esiintyy myös muissa yhteyksissä. Työväenluokkalaisesta taustasta on tullut uskottavuuden mittari esimerkiksi tietyissä poliittisissa piireissä.

Alemmasta keskiluokasta pääministeriksi noussut Margaret Thatcherin sen sijaan sai kärsiä kollegojensa snobismista. Brittipolitiikan huipulla ei oltu totuttu näkemään tavallisia pikkukauppiaan tyttäriä. Snobien mielestä Thatcher oli poroporvari, joka puhui omituisesti eikä osannut edes pukeutua.

Taylorin mukaan snobismissa ei ole kuitenkaan kyse epätasa-arvosta perinteisessä mielessä. Vaikka yhteiskunta kohtelisi kaikkia samalla tavalla ja takaisi saman toimeentulon, keksisivät snobit aina jotain, jolla nostaa itseään ja painaa muita.

Raha toki auttaa, jos haluaa esiintyä parempana kuin on. Esimerkiksi ”oikea osoite” eli koti arvostetussa kaupunginosassa on yksi yleinen snobbailun muoto.

Toisaalta rahalla pröystäily on sekin epähienoa. Snobit nyrpistävät nenäänsä niille, jotka päräyttävät näyttävillä urheiluautoillaan prameisiin kartanoihinsa. Räikeys on mauttomuutta, ja snobbailussa on kyse juuri hyvällä maulla pätemisestä.

MVPhotos

Snobbailun perustaidot opitaan jo kotona ja koulussa. Luokkanousu on Britanniassa paljon vaikeampaa kuin esimerkiksi Pohjoismaissa. Ihmiset tietävät paikkansa liiankin hyvin.

Britannian hallituksen syyskuinen raportti kartoitti sitä, kuinka paljon sosioekonominen tausta vaikuttaa menestykseen tiede- tai pankkiuralla. Raportista selviää muun muassa, että brittiläinen investointipankkiiri – ainakaan aloittelija – ei saa käyttää tumman puvun kanssa ruskeita kenkiä. Näin snobismi karsii ja karkottaa vaatimattomasta taustasta tulevat.

Snobismiin kuuluvat myös kaksoisstandardit. Esimerkiksi tatuointeja pidetään epähienoina, ellei kyseessä ole henkilö, joka on arvostelun yläpuolella, kuten edellisen pääministerin David Cameronin vaimo.

Samantha Cameronila on delfiinitatuointi nilkassa. Se oli snobienkin mielestä vain hienoa ja piristävää.