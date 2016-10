Filippiinien presidentti haluaa Yhdysvaltojen sotilaat nopeasti pois maastaan

Ulkomaiset sotilasjoukot tulisi saada pois Filippiineiltä parissa vuodessa, sanoi Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte keskiviikkona. Sillä hän tarkoitti Filippiineillä olevia yhdysvaltalaisia sotilaita.

Duterte puhui vierailullaan Japanin pääkaupungissa Tokiossa keskiviikkona. Uutistoimisto AFP:n mukaan Duterte uhkasi myös purkaa puolustusyhteistyösopimuksia.

Filippiinit on ollut Yhdysvaltojen läheisimpiä liittolaisia Kaakkois-Aasiassa. Vuonna 2014 maat solmivat yhteistyösopimuksen, joka The New York Timesin mukaan antaa Yhdysvaltojen käyttää viittä sotilastukikohtaa Filippiineillä.

Yhdysvalloilla on erikoisjoukkoja Mindanaon saarella Etelä-Filippiineillä auttamassa terrorisminvastaisissa operaatioissa. Duterte on jo aiemmin sanonut, että yhdysvaltalaisten läsnäolo kiristää jännitteitä saarella, jossa islamistiset aseryhmät ovat taistelleet hallitusta vastaan vuosikymmenten ajan.

Duterte on aiemmin myös ilmoittanut haluavansa lopettaa yhteiset sotaharjoitukset Yhdysvaltojen kanssa.

Valkoinen talo kommentoi Duterten kannanottoja keskiviikkona sanomalla, että se ei ole saanut Filippiineiltä mitään virallista yhteydenottoa mahdollisista muutoksista puolustusyhteistyöhön.

Viime kesänä presidenttinä aloittanut Duterte on tehnyt pesäeroa Yhdysvaltoihin ja lähentynyt Kiinaa. Hän on jopa uhannut ”panna välit poikki” Yhdysvaltojen kanssa, kutsunut Yhdysvaltain presidenttiä Barack Obamaa ”nartunpenikaksi” ja käskenyt tätä ”painumaan helvettiin”.

Presidenttinä Duterte on toistuvasti lietsonut väkivaltaa ja käytännössä antanut poliiseille valtuudet tappaa huumekauppiaita ja huumeriippuvaisia ilman oikeudenkäyntiä. Hän ei ole peitellyt ärtymystään siihen, että Yhdysvallat, EU ja YK ovat esittäneet huolensa Filippiinien ihmisoikeustilanteesta.