HS:n kirjeenvaihtaja muutti viikoksi amerikkalaiseen pikkukylään – ”Pieni pala syntiä” ilahduttaa koulun köyhiä oppilaita

Grundy

Kello kolme iltapäivällä Amber Waters on myynyt 83 donitsia. Hän nojaa kyynärpäänsä tiskiin. Arkipäivät donitsimyymälässä ovat hiljaisia.

Donitsimyymälä, kenkäkauppa, kynsistudio, Walmart. Uusi ostoskeskus on Grundyn pikkukaupungin todellinen keskusta. Vanha pääkatu joen toisella puolella on autio.

”Aiemmin minä haaveilin omasta leipomosta, mutta en enää”, Waters, 21, sanoo. ”Grundyssa on yksi donitsikauppa, eikä kahteen riitä asiakkaita.”

Hyllyllä Watersin takana on 31 donitsimakua. Suosituin on pikkukaupungin nimikkodonitsi Grundy Delights: vaniljakermaa sisällä, suklaakuorrutus päällä. Syyskauden erikoisuus on Manager’s special, jonka koristeena on kurpitsoja. Kestosuosikkeja ovat mustikkadonitsi ja hedelmämurodonitsi.

Lihan ystäville löytyy saksanpähkinä-pekonidonitsi.

Donitsi on Yhdysvaltain karjalanpiirakka: niin olennainen pala amerikkalaista kulttuuria, että Yhdysvaltain historian museossa Washingtonissa on donitsintekokone. Yhden teorian mukaan makupalan keksivät hollantilaissiirtolaiset. Yhdysvalloissa donitseja on syöty ainakin 1800-luvulta lähtien, ja ensimmäisen maailmansodan aikana Euroopassa sotiville amerikkalaisille lähetettiin jo miljoonia donitseja.

Ovi käy. Psykiatrian opiskelija Alyssa Milton tilaa karamellikahvin.

Osaako hän sanoa, miksi tuhannen asukkaan kylässäkin on donitsimyymälä?

”Donitsit on keitetty rasvassa. Me tykkäämme kaikesta, mikä on keitetty rasvassa”, Milton sanoo.

Kun hän oli lapsi, äiti käytti donitseja kannustimena: jos olet kiltisti, saat illalla donitsin.

Seuraavaksi sisään tulee sairaalasiivooja Dreama Hale. Hän ostaa kotimatkalle omenadonitsin.

”Amerikkalaiset pitävät donitseista, koska niitä on helppo syödä yhdellä kädellä ja pitää toisella kädellä ratista”, Hale sanoo.

Laura Saarikoski / HS

Kun asiakkaat ovat menneet, Waters kertoo oman selityksensä: ”Donitsi on pieni pala syntiä”.

Siitä voi olla Grundyssa puute. Ellei halua juoda kaljaa meksikolaisravintolassa, lähin kunnon baari on Watersin mukaan vajaan tunnin ajomatkan päässä. Ei ihme, että moni Watersin koulukaveri on muuttanut pois. Ei töitä, ei baareja.

Amerikka jakaantuu McDonald’sin ja Starbucksin Amerikkaan. McDonald’s on vanha Amerikka: halpojen sarjatuotantopurilaisten maa. Starbucks on uusi Amerikka: yksilöllisten – ja kalliiden – kahvivalintojen maa. Grundyssa on McDonald’s, mutta lähin Starbucks on puolentoista tunnin ajomatkan päässä.

Grundyn donitsikauppa sinnittelee pikaruokalan ja hitaan kahvin välissä.

Donitsi maksaa vain 1,09 dollaria, mutta 31 vaihtoehtoa saa valinnan tuntumaan yksilölliseltä.

Myymättä jääneet donitsit lahjoitetaan päivän päätteeksi kouluun, jossa on köyhiä oppilaita. Watersin mukaan lapset saavat usein syödäkseen kymmeniä ilmaisia donitseja. Ehkä lapsena kehittynyt maku selittää, miksi ne maistuvat aikuisillekin.

Waters opiskelee sairaanhoitajaksi. Se on vanhenevassa kaupungissa varmempi valinta kuin oma leipomo. Mutta jos joku kysyy häneltä, mikä maku puuttuu, hänellä on vastaus valmiina.

”Keksikermadonitsi. Dipattu vaniljakastikkeeseen, päälle keksimuruja.”

Virginiassa, kuuden tunnin ajomatkan päässä Washingtonista, sijaitsee Grundyn kunta, joka haluaa presidentiksi Donald Trumpin. HS:n kirjeenvaihtaja viettää viikon tutustuen siihen Amerikkaan, jossa kaivataan epätoivoisesti muutosta. Grundystä julkaistaan juttuja tällä viikolla joka päivä. Suurin reportaasi julkaistaan sunnuntaina.

Laura Saarikoski

