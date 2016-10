Italiaa ravisteli kaksi maanjäristystä keskiviikkoillan aikana – taloja tuhoutui, henkilövahinkoja vähän

Italiaa ravisteli kaksi maanjäristystä keskiviikkoillan aikana. Maanjäristysherkällä Marchen alueella, Perugian kaupungin eteläpuolella järisi ensin iltaseitsemältä ja uudestaan kello yhdeksän jälkeen.

Ensimmäisen maanjäristyksen voimakkuus oli Italian viranomaisten mukaan 5,4 ja toinen 5,9 Richterin asteikolla, kertoo uutistoimisto Reuters.

Alustavien tietojen mukaan järistyksissä ei ole ilmoitettu henkilövahingoista. Järistysten keskus oli Castelsantangelo sul Neran liepeillä, missä kaupungin 300 asukasta kokoontui keskustorille. Myös Visson kirkko on kärsinyt mittavia vaurioita.

Molemmat järistykset tuntuivat hyvin laajalla alueella Keski-Italiassa aina Napolista Roomaan ja Venetsiaan asti. Corriere della Seran mukaan Roomassa muun muassa evakuoitiin Farnesina-museo ensimmäisen maanjäristyksen jälkeen.

Järistysten vuoksi puhelinyhteydet ja sähköt ovat laajoilla alueilla poikki.

Samalla Marchen alueella on ollut useita tuhoisia maanjäristyksiä viime vuosina. Viimeksi elokuussa Amatricen kaupunki tuhoutui pahoin ja 300 ihmistä kuoli maanjäristyksestä.

Per la seconda volta in 20anni #Camerino non esiste più. #terremoto #Marche https://t.co/VIXDPQu7m4 pic.twitter.com/C1UTf4gT8H