Ainakin 22 lasta kuoli kouluun tehdyssä iskussa Syyriassa

Ainakin 22 lasta ja kuusi opettajaa on saanut surmansa Idlibin kunnassa asuinalueelle tehdyssä ilmaiskussa keskiiviikkona, kertoo uutistoimisto AFP.

Syrian Observatory for Human Rights -tarkkailujärjestön mukaan joko Venäjän tai Syyrian sotilaskoneet iskivät kuusi kertaa Hassin kylään. Hyökkäyksen kohteeksi joutui myös koulurakennus.

”Tämä on tragedia. Tämä on törkeää. Ja jos isku oli tahallinen, se on sotarikos”, totesi lastenjärjestö Unicefin johtaja Anthony Lake.

Laken mukaan koulurakennusta tulitettiin useita kertoja. Hän myös lisäsi, että tämän täytyy olla tappavin kouluun kohdistettu isku sitten sodan alkamisen viisi vuotta sitten.

”Se on kamalaa, kamalaa. Toivon, ettemme olleet osallisia siihen”, totesi Venäjän YK-lähettiläs Vitaly Churkin, kun häneltä kysyttiin iskusta.

Oikeusjärjestöt ovat toistuvasti syyttäneet Syyrian hallituksen joukkoja ja sen venäläisliittolaisia siviileihin kohdistuneista hyökkäyksistä.