Hillary Clinton järjestää vaalivalvojaisensa lasikaton alla

Yhdysvaltain demokraattien presidenttiehdokas Hillary Clinton järjestää vaali-illan vaalivalvojaisensa suuren lasikaton alla, hänen kampanjatoimistonsa tiedotti keskiviikkona New York Times -lehden mukaan.

Valinta on vahvan symbolinen, sillä Clinton on usein puhunut rikkovansa kampanjallaan ja mahdollisella presidenttiydellään ”lasikaton”. Lasikatto-termiä on käytetty jo pitkään niistä näkymättömistä esteistä, joiden vuoksi esimerkiksi naiset eivät ole päässeet huipputehtäviin tai pätevimmät mutta puoluepoliittisesti sitoutumattomat virkamiehet valtion virastojen johtopaikoille.

Tilaisuus järjestetään Jacob K. Javits -keskuksessa New Yorkissa Manhattanilla. New York Times kutsuu sitä karuksi lasilinnoitukseksi. Keskus on tullut tutuksi muun muassa Idols-laulukilpailujen esikarsintojen pitopaikkana.

Yhdysvaltain presidentinvaalit järjestetään 8. marraskuuta. Clinton on mielipidemittauksissa johtanut kilpakumppaniaan, republikaanien ehdokasta Donald Trumpia.

Uutistoimisto Reutersin ja Ipsosin keskiviiko-iltana julkaistun mittauksen mukaan republikaaneistakin jo useampi uskoo ennemmin Clintonin kuin Trumpin voittoon. Clintonin voittoon uskoo mittauksen mukaan 41 prosenttia republikaaneista ja Trumpin 40 prosenttia. Vielä syyskuussa Trumpin voittoon uskoi samassa mittauksessa 58 prosenttia republikaaneista.

”Vielä on toivoa, arvelen. En vain ihan kauheasti luota isoon osaan amerikkalaisista”, montanalainen Trumpin kannattaja Bert Horsley sanoi Reutersille.

Mittauksen mukaan 79 prosenttia todennäköisistä republikaanien äänestäjistä aikoo kuitenkin äänestää Trumpia.

Trumpin suosiota ovat laskeneet erityisesti useat syytökset naisten ahdistelemisesta ja hänen puheensa naisista.

Clintonin kampanjaa häiritsi keskiviikkona taas uusi vuotosivusto Wikileaksin tietovuoto. Wikileaksin vuodot ovat kohdistuneet kampanjan aikana Clintoniin ja tämän kampanjaan.

Tuorein vuoto oli Clintonin puolison Bill Clintonin avustajan Douglas Bandin kirjoittama muistio, Washington Post -lehti kertoo. Muistiossa Band kertoo yksityiskohtaisesti, kuinka keräsi rahaa Bill Clintonille konsultointisopimuksilla ja puhepalkkioilla myös aikana, jolloin Hillary Clinton toimi Yhdysvaltain ulkoministerinä. Bandilla oli asema myös Clintonien säätiössä.

Republikaanit ovat arvostelleet jo aiemmin säätiötä, koska heidän mukaansa sen avulla rikkaat lahjoittajat saivat pääsyn Clintonien luo myös Clintonin ministeriaikana. Clintonit ovat kiistäneet epäselvyydet.

Clitonin kampanjatiedottaja Glen Caplin sanoi Washington Postille materiaalin olevan Venäjän hallituksen hakkeroimaa ja Wikileaksin hyödyntämää aseena taistossaan Clintonia vastaan.