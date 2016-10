Maailman vanhin sumatranoranki Puan täytti 60 vuotta

Australian Perthin eläintarhan Puan-oranki on nyt virallisesti maailman vanhin eläintarhassa asuva sumatranoranki. Puan täytti torstaina 60 vuotta ja ennätysikä kirjataan Guinnessin ennätysten kirjaan, eläintarhan edustaja kertoi Reutersille.

Luonnonvaraisesti Indonesiaan kuuluvilla Sumatran ja Javan saarilla elävä sumatranoranki on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi. Ympäristöjärjestö WWF:n mukaan orankeja on noin 7 300 ja luku on laskemassa.

Harva naarasoranki elää yli 50 vuotiaaksi. Puan vietti syntymäpäiväänsä eläintarhan mukaan rambutaani-aamiaisella.

”Tänään kaikki suureelliset eleet eivät tehneet Puaniin kovinkaan suurta vaikutusta”, Perthin eläintarhan edustaja Daniel Henry kommentoi Reutersille.