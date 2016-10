Tutkija: Putinin avustajan sähköpostien hakkerointi saattoi olla USA:n varoitus

Kremlin harmaaksi eminenssiksi aikanaan kutsutun ja nykyisin Venäjän Ukrainan-politiikkaa hoitavan Vladislav Surkovin sähköpostien hakkerointi saattaa olla Yhdysvaltain varoitus Venäjälle, tunnettu Venäjä-tutkija Mark Galeotti sanoo.

CyberHuntaksi itseään kutsuva ukrainalainen hakkeriryhmä julkaisi tiistaina yli 2 000 sähköpostia, jotka olivat sen mukaan Surkovin toimiston sähköposteja. Kreml on kutsunut viestejä väärennöksiksi, mutta esimerkiksi uutistoimisto AP:n haastattelema venäläistoimittaja Svetlana Babajeva kertoi tunnistavansa vuodetuista viesteistä omiaan. AP:n mukaan myös jotkut muut ovat tunnistaneet omia viestejään. Kaikkien viestien aitoudesta ei ole varmuutta.

Vuodetut viestit ovat yksi uusi todiste siitä, miten Moskova ohjailee niin sanottuja kansantasavaltoja Itä-Ukrainassa. Ne eivät ole Surkovin omia viestejä vaan hänen avustajiensa käyttämältä tililtä.

Prahan kansainvälisten suhteiden instituutin vanhempi tutkija Galeotti kuitenkin suhtautuu epäillen siihen, että vuoto olisi ukrainalaisryhmän tekemä.

”Ei ole mahdotonta, mutta epätodennäköistä, että ukrainalaiset hakkerit onnistuisivat murtautumaan Surkovin virkasähköpostitilille ja lataamaan valtavan kokoelman tiedostoja vuodelta 2014”, Galeotti sanoi brittilehti Guardianille.

”Tietäen, että amerikkalaiset ovat vihjailleet vastaavansa, ei voi olla miettimättä, onko tämä Yhdysvaltain hallituksen varoituslaukaus Putinille. Varoitus, että myös siellä on kyky tunkeutua ja nolata ja myös tahto tehdä niin, jos Venäjä jatkaa”.

Galeotti sanoi pitävänsä mahdollisena, että ukrainalaisia on käytetty keinona peittää varsinaisen tekijän jäljet.

Galeotti viittaa aiemmin Yhdysvaltain varapresidentin Joe Biden aiemmin lokakuussa esittämään varoitukseen, että Yhdysvallat on valmis lähettämään ”viestin” Venäjälle.

Televisiokanava NBC kertoi sen jälkeen, että Yhdysvallat haluaa osoittaa Venäjälle sen ylittäneen hyväksytyksi katsotun käytöksen rajan ja valmistelee kyberiskua. Yhdysvallat on syyttänyt Venäjää sekaantumisesta Yhdysvaltain presidentinvaaleihin ja muun muassa epäillyt venäläishakkereiden murtautuneen demokraattipuolueen tietoverkkoon. Presidentti Barack Obamakin on sanonut asiantuntijoiden epäilevän Venäjää. Myös vuotosivusto Wikileaksin uusien vuotojen on epäilty tulleen Venäjän viranomaisilta.

Varmuutta asiaan ei ehkä saada. Kun NBC kysyi Bideniltä, saako suuri yleisö tietää Yhdysvaltain operaatiosta, hän vastasi ”Toivottavasti ei”.

Itä-Ukrainan sota alkoi keväällä 2014 pian sen jälkeen, kun Venäjä oli miehittänyt Krimin ja liittänyt sen itseensä. Sodassa on tähän mennessä kuollut jo noin 10 000 ihmistä.

Venäjä on kiistänyt olevansa sodan osapuoli. Käytännössä Venäjä kuitenkin johtaa ja ohjaa Itä-Ukrainan kahta kapinallisaluetta, jotka kutsuvat itseään kansantasavalloiksi.

Surkovia puolestaan pidetään Venäjän presidentin Vladimir Putinin valtakauden niin sanotun ”ohjatun demokratian” isänä. Hän joutui syrjään 2012 otettuaan näkyvän aseman Dmitri Medvedevin taustalla eli väärässä leirissä.

Ukrainan sodan myötä hänen taitojaan on taas tarvittu ja hänellä on ollut keskeinen rooli Venäjän Ukraina-politiikassa. Tämän vuoksi EU on asettanut hänet maahantulokieltoon.