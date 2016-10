Soini: Itämerellä vaarana Venäjän ja Naton nokittelu – ”En ole huolissani Suomen turvallisuudesta”

Ulkoministeri Timo Soini (ps) näkee, että Itämerellä on meneillään Venäjän ja sotilasliitto Naton välistä nokittelua. Venäjä toi tällä viikolla Itämerelle kaksi taistelualusta, ja se on myös kertonut sijoittaneensa Kaliningradiin ydinkärjillä varustettavissa olevia Iskander-ohjuksia. Nato puolestaan on päättänyt lisätä joukkoja Baltiassa ja Puolassa.

”Kyllähän siinä sellaisen nokittelun vaara on, ja myöskin vahingon vaara kasvaa”, Soini sanoi torstaina.

”En vielä pidä sitä erityisen isona ja merkittävänä”, hän kuitenkin jatkoi.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kuvaillut Venäjän taistelualusten siirtoa merkiksi Naton ja Venäjän välisestä kierteestä.

”Tässä mielessä olen presidentin kanssa samaa mieltä, ja meillä on yhteinen tilannekuva”, Soini sanoi.

Soinin mukaan Itämeren turvallisuustilanne on haasteellisempi kuin vuosiin, ja tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa Suomen ja Ruotsin välisen yhteistyön merkitys kasvaa koko ajan. Itämeren tilanteen kiristyminen on ministerin mukaan seurausta Ukrainan sodasta.

Soinin mukaan ”Suomen pitää olla joka päivä hereillä”, vaikka hän ei olekaan vielä erityisen huolissaan.

”En ole Suomen turvallisuudesta huolissani”, Soini sanoi.