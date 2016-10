Saharov-palkinto myönnettiin kahdelle Isisin orjaksi joutuneelle jesidinaiselle

Vuoden 2016 Saharov-palkinto on myönnetty kahdelle jesidinaiselle, jotka jihadistijärjestö Isis sieppasi, orjuutti ja alisti seksuaaliselle väkivallalle.

Nadia Murad, 23, ja Lamiya Aji Bashar, 18, ovat nousseet jesidien vainotun uskonryhmän keulakuviksi. Isisin taistelijat sieppasivat heidät useiden muiden naisten ja tyttöjen tavoin Kochon kylästä Sinjarin kaupungin lähistöltä Pohjois-Irakissa elokuussa 2014. Isis tappoi kaikki kylän miehet.

Murad onnistui pakenemaan marraskuussa 2015 ja Aji Bashar viime keväänä. Paetessaan Aji Bashar haavoittui ja lähes sokeutui maamiinan räjähdyksestä.

YK arvioi, että Isisin vankeina on yhä noin 3 200 jesidiä. Kymmenettuhannet pakenivat Isisin vainoja vuonna 2014. YK:n tutkijat ovat arvioineet, että Isis suunnitteli kaikkien jesidien tappamista, siis kansanmurhaa.

Saharov-palkintoa jakaa EU-parlamentti, ja se myönnetään ihmisoikeuksien ja mielipiteenvapauden hyväksi tehdystä työstä.

Palkinto perustettiin vuonna 1988 neuvostoliittolaisen toisinajattelijan Andrei Saharovin muistoksi.

Congratulations to #SakharovPrize winners @NadiaMuradBasee and Lamiya Aji Bashar, advocates for Yazidi community. RT to spread the news! pic.twitter.com/ZIRVMlA62P