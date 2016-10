Soini toivoo turvapaikanhakijoiden palautusten Afganistaniin toimivan jatkossakin vapaaehtoisuuden pohjalta – ”Kannattaa maksaa palautuslennosta”

Fakta Suomalaiset Afganistanissa Suomi osallistuu sotilasliitto Naton vetämään Resolute Support -operaatioon (RS) Afganistanissa yhteensä noin 30 sotilaalla. Suomalaisia on Kabulissa 10 ja Mazar-i-Sharifissa 20. Suomalaiset palvelevat esikuntaupseereina, neuvonantajina ja lääkintäryhmässä. EU:n poliisioperaatiossa suomalaisia on 13. Operaation mandaatti päättyy tämän vuoden lopussa, mutta sille odotetaan jatkoa. Suomen lähetystössä Kabulissa työskentelee noin 10 henkeä.

Ulkoministeri Timo Soini (ps) suhtautuu toiveikkaasti siihen, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden afgaanien palautukset Afganistaniin alkavat sujua jouhevammin. Suomi ja Afganistan solmivat lokakuun alussa sopimuksen, jonka pitäisi helpottaa myös pakkopalautuksia. Mitään konkreettista siihen liittyen ei ole vielä tehty.

”Uskon kyllä, että päästään eteenpäin”, Soini sanoi torstaina tiedotustilaisuudessa, jossa hän kertoi tällä viikolla tekemästään kolmipäiväisestä matkasta Afganistaniin. Vierailunsa aikana ministeri tapasi Afganistanin korkeinta johtoa ja maassa toimivia suomalaisia.

”Puhuimme siitä, että miten sopimus pannaan toimeen. He vakuuttivat, että yhteisistä pelisäännöistä pidetään kiinni. Mutta me katsomme ja seuraamme tätä asiaa. Teot ratkaisevat”, Soini sanoi.

Suomeen saapui viime vuonna 5 200 afganistanilaista turvapaikanhakijaa. Palautuksia on järjestetty kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille lähinnä vapaaehtoisuuden pohjalta.

Soini uskoo, että tulevaisuudessa joudutaan käyttämään sekä vapaaehtoisia että pakkopalautuksia, mutta painotus on edelleen ensimmäisissä.

”Toivon, että mahdollisimman paljon saadaan tätä asiaa hoidettua vapaaehtoisten palautusten kautta.”

Suomi toivoo palautusprosessien sujuvoituvan tulevaisuudessa sopimuksen ansiosta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Afganistanin lähetystö järjestää palautettaville matkustusasiakirjat sovitussa aikataulussa ja hyväksyy viranomaissaattajien viisumit nopeasti.

Soini puhui afganistanilaisten kanssa myös siitä, että Suomi jatkaa palautuslentojen ja avustusrahan maksamista vapaaehtoisille palaajille.

”Meidän kannattaa olla realisteja tässä asiassa. Kannattaa maksaa palautuslennosta, jos ajatellaan vaihtoehdon olevan se, että ihminen jää tänne paperittomana.”

Maahanmuuttovirasto on kiristänyt turvapaikkapolitiikkaansa ja ilmoitti viime toukokuussa, että Afganistanin turvallisuustilanne on parantunut. Samaan aikaan Afganistanista on koko ajan tullut uutisia terrori-iskuista ja taisteluista, ja Suomen ulkoministeriö kehotti välttämään maahan matkustamista. Myöskään Soinin matkasta ei tiedotettu etukäteen turvallisuusuhkien takia.

Ministerin mukaan Suomen linjaus turvallisuustilanteesta vastaa kuitenkin todellisuutta.

”Kyllä se mielestäni vastaa. Afganistanissa on alueita, joissa ei taistella lainkaan tai taistelut ovat vähäisiä”, Soini sanoi.

Ministeri toisti aiemminkin annetun perustelun, että länsimaisia ihmisiä kohtaan uhkataso on olennaisesti korkeampi kuin kantaväestöä kohtaan.

”Kun ajoimme lentokentältä lähetystöön, niin siellä menivät ihmiset töihin ja lapset leikkivät ja meuhkasivat. Siltä se näytti niin kuin monessa muussakin paikassa. Se tietenkin pistää silmään että poliiseja on ja sotilaita on.”

Soinin mukaan Suomen arvio turvallisuustilanteesta ei ole kuitenkaan kiveen hakattu, vaan elää tilanteen muuttuessa.

”Tietysti meidän täytyy koko ajan päivittää arviota ja olla hereillä. Ei se merkitse sitä, että kun arvio on tehty niin tämä on halki poikki pinoon maailman tappiin asti.”

Suomi kannattaa sitä, että Euroopan unioni solmisi Afganistanin kanssa samanlaisen, siirtolaisuuden juurisyihin pureutuvan sopimuksen, kuin se on käynnistänyt Afrikan maiden kanssa. Käytännössä se tarkoittaa maan tukemista tavoilla, jotka vähentävät ihmisten syitä pyrkiä Eurooppaan.

”Minun mielestä se olisi järkevää, että auttaisimme lähellä.”

Soini sanoo kuitenkin varoittaneensa Afganistanin poliittisia päättäjiä, että apu on ehdollista. Hän sanoi, että Suomen Afganistanille antama kehitys- ja humanitaarinen apu voi vähentyä, jos maan päättäjät eivät toteuta sovittuja uudistuksia. Suomen tuki on tätä nykyä noin 30 miljoonaa euroa vuodessa.

”Meidän täytyy varoa sellaista signaalivaikutusta, että teidän ei tarvitse itse tehdä mitään. Että aina kun tulee ongelmia, niin täällä on joku mystinen rahasäkki, josta kaivetaan rahaa.”

Kyseessä oli Soinin toinen matka Afganistaniin. Edellisen kerran hän kävi siellä vuonna 2012.

Soini toivoo, ettei Afganistanin tilanne unohtuisi, kun televisiosta tulvii uutisia Syyrian Alepposta, Irakin Mosulista ja Ukrainasta. Taleban ja rikolliset kuten ihmiskauppiaat ja huumeiden salakuljettajat toimivat edelleen aktiivisesti Aganistanissa, eikä maan hallinto kykene takaamaan turvallisuutta koko maassa. Suomalaisten joukkojen osallistuminen kriisinhallintaan on siksi edelleen tärkeää.

”Kyllähän siellä toimintaa oli. Yöllä kuuli, että kun apachet ja chinookit lähti ja tuli. Tuskin ne turistireissulla siellä yöllä olivat”, Soini kuvaili tilannetta.

Afganistanin romahdus tarkoittaisi Soinin mukaan sitä, että muuttopaine Eurooppaan ja Suomeen kiihtyisi.

”On hyvä muistaa, että Afganistan ei ole ohi.”