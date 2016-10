Sota, joka katosi varjoihin – Jemen oli valmiiksi rikki, ja nyt sisällissota on syössyt miljoonat näkemään nälkään

Tästä on kyse Jemenissä on sodittu 19 kuukautta. Shiialaiset huthi-kapinalliset syrjäyttivät Jemenin kansainvälisesti tunnustetun hallituksen maaliskuussa 2015. He hallitsevat nyt pääkaupunki Sana’ata. Syrjäytetyn presidentti Abd-Rabbu Mansour Hadin asejoukot pitävät hallussaan etelän Adenin kaupunkia. Saudi-Arabia liittolaisineen tukee ilmapommituksilla presidentti Hadin joukkoja kapinallisia vastaan. Jemenissä asuu noin 26 miljoonaa ihmistä. Heistä ainakin 14 miljoonalla on nyt pulaa ruuasta.

Silmät tuijottavat kuopalle painuneista kasvoista. Käsivarret ovat laihat kuin tikut. Kuva kuihtuneesta 18-vuotiaasta jemeniläisestä tytöstä levisi maailmalle tiistaina uutistoimisto Reutersin välityksellä.

Saida Ahmad Baghilistä tuli Jemenin hädän kasvot.

”Miljoonat näkevät nälkää unohdetussa sodassa”, luki torstaina brittilehti The Timesin etusivulla, jossa julkaistiin kuva Baghilistä.

Jemenin tilanne on karmiva, ja ruokapula on todellinen. Kuva Baghilistä ei kuitenkaan kerro tilanteesta edustavasti. Jemeniläiset eivät yleisesti ole nääntyneet luuksi ja nahaksi ruuan puutteessa.

”Olen itse nähnyt hyvin laihoja ihmisiä, mutta en ole nähnyt ihmisiä, jotka olisivat kuin luuranko”, sanoo YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman WFP:n tiedottaja Abeer Etefa HS:lle.

Etefa on kiertänyt laajasti Jemenin ruokapula-alueita. Hän on myös juuri tavannut Reutersin kuvan tytön, jota hoidetaan al-Thawran sairaalassa Hodaidan rannikkokaupungissa.

”Kuva on pulmallinen, koska tytön tila ei johdu vain aliravitsemuksesta. Hänellä on pysyvä sairaus, johon hän sairastui jo viisi vuotta sitten”, Etefa kertoo.

Saida Ahmad Baghili on alla olevassa kuvassa:

ABDULJABBAR ZEYAD / Reuters

Järkyttävän kuvan herättämä huomio on kuitenkin tarpeen Jemenille, jonka kärsimys on jäänyt maailmalla Lähi-idän muiden tragedioiden, kuten Syyrian sodan, varjoon.

Arabian niemimaalla sijaitseva Jemen on maailman köyhimpiä maita. Maa tarvitsi ulkopuolista ruoka-apua jo ennen kuin sisällissota alkoi 19 kuukautta sitten. Sota on pahentanut pulaa.

WFP julkaisi tiistaina hätäviestin nopeasti heikkenevästä tilanteesta. Luvut ovat hurjia. Järjestön mukaan ruuasta on pulaa 14 miljoonalla jemeniläisellä. Se on puolet maan väestöstä.

”Olen käynyt kodeissa, joissa 8–9 hengen perheen ainoa ruoka päiväksi on joitain kuivuneita leipäpaloja ja puoli kuppia riisiä”, sanoo tiedottaja Etefa.

Vielä huonommin asiat ovat niillä seitsemällä miljoonalla jemeniläisellä, jonka puutteen WFP luokittelee vakavaksi. Heillä ei ole enää mahdollisuutta hankkia ruokaa itse.

”He ovat ulkopuolisen avun varassa. He selviytyvät vain, jos saavat apua”, sanoo Etefa.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Mohammed Huwais / AFP

WFP on pystynyt viemään joillekin alueille Jemenissä ruokapaketteja, jotka sisältävät perustarvikkeita, kuten vehnäjauhoja, kasviöljyä, papuja, linssejä ja sokeria. Järjestön rahoitus ja resurssit eivät kuitenkaan enää riitä tarpeeseen. WFP on nyt puolittanut jakamansa ruokapaketit, jotta useammalle riittäisi edes vähän.

Ruokapulan taustalla on monia syitä. Jemen on kuiva ja aavikkoinen maa. Jo ennen sotaa se toi yli 90 prosenttia elintarvikkeistaan ulkomailta. Sodan vuoksi kuljettaminen on nyt vaikeaa, koska monilla teillä on nyt hengenvaarallista liikkua.

Sisällissota alkoi maaliskuussa 2015, kun shiialaiset huthi-kapinalliset ajoivat hallituksen pakoon pääkaupungista. Hallinnon romahdettua palkanmaksu virkamiehille alkoi katkeilla. Viime kesänä se loppui lähes kaikilta, mikä on jättänyt miljoonat ihmiset vaille tuloja.

Ruokatilanne on erilainen eri alueilla, paras se on pääkaupungissa.

”Täällä ruokaa on kyllä kaupoissa ja torilla. Ongelma on, ettei ihmisillä ole enää varaa ostaa sitä”, kertoo jemeniläinen toimittaja Ali Saeed puhelimessa Sana’asta.

Saeedin mukaan ihmiset ovat alkaneet myydä omaisuuttaan, kuten keittiökoneita, huonekaluja tai aseitaan, saadakseen rahaa ruokaan.

Jemenin valuutan rialin arvo on romahtanut, mikä on nostanut tuontiruuan hintaa rajusti. Pula kiertää taloudessa. Esimerkiksi kalaa on niukasti saatavilla, koska kalliin polttoaineen vuoksi monet kalastajat eivät voi enää lähteä veneillään vesille.

Vaikein tilanne on syrjäseuduilla, jotka ovat sodan vuoksi jääneet saarroksiin. Jemen on nyt jakautunut kahden kilpailevan valtaryhmittymän sekä jihadistiryhmien, kuten al-Qaidan ja Isisin, hallitsemiin alueisiin.

”On paljon alueita, jonne emme pääse. Syrjäseuduilla tilanne voi olla pahempi kuin tiedämme”, sanoo WFP:n Etefa.

Khaled Abdullah / Reuters

Ulkomaisen avun toimittamista vaikeuttaa se, että Jemen on lähes saarron alla. Sana’an lentokentältä ei kulje kaupallisia lentoja. Satamia on toiminnassa enää kolme.

Avustusten viemistä hidastaa myös se, että sotaan sekaantunut Saudi-Arabia tarkastaa Jemeniin tulevat rahdit, kertovat YK-järjestöt. Saudi-Arabiaa on syytetty Jemenin saartamisesta ja humanitaarisen avun estämisestä. Saudi-Arabia kiistää tämän ja sanoo tarkastavansa rahteja, jotta niissä ei viedä aseita kapinallisille.

Saudi-Arabian liittolaisena toimii muita Persianlahden arabimaita. Ne tukevat ilmapommituksilla Jemenin syrjäytettyä hallitusta shiiakapinallisia vastaan. Kapinallisen väitetään saavan tukea Saudi-Arabian veriviholliselta, shiiavaltio Iranilta.

Niilläkin alueilla, joilla ruokaa on, ihmiset eivät aina pysty hakemaan sitä, kertoo Jemenissä työskennellyt suomalaislääkäri.

”Ruuan hakeminenkin on vaikeata, koska ihmiset eivät uskalla liikkua missään. Joutuu pelkäämään räjähdyksiä ja luoteja”, kertoo lääkäri Kosti Koivisto-Kokko.

Hän työskenteli keväällä Lääkärit ilman rajoja -järjestön hankkeessa Adenin kaupungissa. Koivisto-Kokon mukaan ruokapulan näki potilaissa.

”Monilla oli aliravitsemuksen merkkejä. Haavat paranivat huonosti, toipuminen oli hitaampaa. Yleensä kaikki ruoka mitä ihmisillä on annetaan lapsille. Mutta aliravitsemus näkyi lapsissakin, mistä tietää, että tilanne todella huono”, hän sanoo.

YK:n järjestöt ovat dokumentoineet Jemenin lapsissa myös pitkäaikaisen aliravitsemuksen merkkejä, kuten lyhytkasvuisuutta.

Koivisto-Kokko hoiti sodan uhreja. Joka päivä tuli kymmenkunta ampumavamman saanutta. Monilla oli myös räjähdevammoja. Niitä tuli autopommeista, miinoista tai ilmapommituksista.

”Potilaiden joukossa oli paljon siviileitä. Oli myös armeijan väkeä ja virkamiehiä. Yksi pommitus osui armeijan palkkajonoon. Siinä tuli kerralla 40 potilasta.”

Riskien vuoksi Koivisto-Kokko pääsi poistumaan sairaalasta vain pari kertaa kuuden viikon aikana.

AFP / Lehtikuva

Saudi-Arabian liittoumaa on arvosteltu mahdollisista sotarikoksista Jemenissä, koska monet pommit ovat osuneet siviilikohteisiin ja asutetuille alueille. Arvioiden mukaan jopa puolet sodan noin 10 000 uhrista olisi siviileitä, mutta varmaa lukua ei ole kenelläkään.

Pommitukset ovat jatkuneet tällä viikollakin, myös pääkaupungin lähellä.

”Kuulemme yöllä räjähdyksiä tai tykkitulta”, kertoo toimittaja Saeed Sana’asta. ”Lapseni eivät pysty nukkumaan. He tulevat yöllä viereeni ja itkevät peloissaan.”

Jemenin sota on jäänyt vähemmälle huomiolle myös sen vuoksi, että ulkomaisten viestimien on vaikea päästä maahan tai toimia siellä. Jo ennen sotaa Jemen oli toimittajille äärimmäisen vaarallinen paikka suuren sieppausriskin vuoksi.

”Nyt kaikki tuntemani ulkomaiset toimittajat ovat lähteneet”, Saeed sanoo. ”Joitain heistä pidätettiin ja pahoinpideltiin. Nyt he ovat joko lähteneet itse tai heidät on karkotettu. ”