HS-Analyysi: Islannin piraattipuolue saa virtaa protestista – suurimman puolueen paikka on lähellä lauantain vaaleissa

Fakta Islanti äänestää lauantaina Islannissa järjestetään parlamenttivaalit 29. lokakuuta. Vaalit päätettiin aikaistaa niin sanotuista Panaman papereista keväällä käynistyneen poliittisen kuohunnan seurauksena. Tavallisessa aikataulussa ne olisi pidetty vuoden 2017 keväällä. Tällä hetkellä hallituksessa istuvat keskustalainen edistyspuolue ja keskustaoikeistolainen itsenäisyyspuolue. Pääministeri Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sai jäättä paikkansa keväällä, mutta hallituskoalitio jatkoi edistyspuolueen pääministerin Sigurður Ingi Jóhannssonin johdolla. Vaaleja edeltävissä mielipidetidustelusisa suurimman puolueen paikasta kilpailevat nyt oppositiossa istuva piraattipuolue ja hallituspuolue itsenäisyyspuolue, molemmat noin 20 prosentin äänisaaliilla.

Tukholma

"On hiukan kuin havaitsisimme, että perheen kuiville päässyt alkoholisti-isä on alkanut taas juoda."

Niin kiteytti Óttar Proppé, Islannin pienen oppositiopuolueen Valoisan tulevaisuuden puheenjohtaja. Oli viime huhtikuu ja islantilaiset protestoivat päivä toisensa jälkeen tuhatpäisin joukoin Reykjavíkin parlamenttitalon edustalla.

Pääministeri Sigmundur Davíð Gunnlaugsson oli joutunut juuri jättämään paikkansa niin sanotuista Panaman papereista alkaneen veroparatiisikuohunnan takia. Islanti profiloitui likaisen pelin ja pienen piirin kähminnän maana. Se tapahtui juuri, kun vuoden 2008 pankkikriisin sotkut olivat pitkälti takana ja ryvettyneet pankkiirit olivat saaneet tuomionsa.

Lauantaina mitataan, kuinka pitkälle kevään protesti kantaa mielenosoitusten ulkopuolella.

Islantilaiset äänestävät parlamenttivaaleissa, jotka aikaistettiin juuri Panaman papereista alkaneen kuohunnan takia.

”Epäluottamus politiikkaan on hyvin laajaa, ja monet ovat tyytymättömiä. Näin on siitä huolimatta, että Islannin talous on kehittynyt hyvin”, sanoo politiikan tutkimuksen professori Eiríkur Bergmann Islannin Bifrost-yliopistosta.

Hän ei uskalla veikata vaalin tulosta.

Selvää on silti, että pieni piraattipuolue on hyötynyt selvästi viime vuosien protestimielialasta. Piraatit saivat Islannin viime vaaleissa 2013 viiden prosentin ääniosuuden, ja sillä on kolme paikkaa 63-paikkaisessa parlamentissa. Nyt mielipidemittaukset povaavat puolueelle parinkymmenen prosentin ääniosuutta ja kovaa taistelua suurimman puolueen paikasta keskustaoikeistolaisen hallituspuolueen itsenäisyyspuolueen kanssa.

Piraattien johtohahmo, entinen runoilija, punkkari ja Wikileaks-aktivisti Birgitta Jónsdóttir voi olla vaalien jälkeen hallituksen muodostajan paikalla.

Vaikka piraattipuolueet eivät ole kyenneet samanlaiseen kasvuun muulla Euroopassa, on kyse muutoin tutusta poliittisesta ilmiöstä: Kreikan Syriza kasvoi pitkälti turhautuneisuudesta vanhoihin puolueisiin, samoin Podemos Espanjassa, sanoo Eiríkur Bergmann.

”Kaikki puolueissa ei tietenkään ole yhtenevää – – Mutta piraattipuolue ammentaa samantyyppisestä liikehdinnästä.”

Islannissa tyytymättömyys maan eliittiin juontaa juurensa jo pankkikiriin vuosilta. Haavat aukesivat hetkessä Panaman paperien paljastusten alettua.

Kansainvälisen toimittajajoukon tutkimuksista kävi ilmi, että ex-pääministeri Sigmundur Davíð Gunnlaugssonilla ja hänen vaimollaan oli ollut yhteyksiä veroparatiisiin. Hänen perheellään oli ollut myös aiemmin tuntemattomia intressejä Islannin pankkikriisiä seuranneissa velkojien kanssa käydyissä neuvotteluissa.

Paljastukset suututtivat islantilaisia, vaikka pääministeri vannoi maksaneensa veronsa.

Skandaalin lisäksi myös muu nykyisen keskustaoikeistolaisen hallituksen toiminta on hyödyttänyt opposition piraatteja.

Kansalaiset saivat itse osallistua uuden perustuslain laadintaan pankkikriisin jälkimainingeissa. Nykyhallitus kuitenkin päätti olla edistämästä hanketta.

”Monet islantilaiset olivat hyvin vihaisia tavasta, jolla hallitus hoiti prosessin”, Eiríkur Bergmann sanoo.

Piraattipuolue itse on ajanut tiiviisti perustuslain uudistusta.

Puolueen agenda on ylipäätään laajempi, kuin samannimisillä puolueilla Euroopassa, mikä on luultavasti auttanut haalimaan tukea.

Piraattien ideologinen pohja on verkon vapauksia, oikeuksia ja yksityisyydensuojaa ajavassa liikkeessä. Nykyisin puolue ajaa silti teemoja kuten kansaäänestystä Islannin EU-jäsenyysprosessin uudelleenkäynnistämisestä ja erilaisia suoraan demokratiaan liittyviä uudistuksia.

Hyvästä vedosta huolimatta piraattien kannatus on vaalien alla selvästi heikompi kuin vielä keväällä, jolloin gallupit lupailivat sille korkeimmillaan yli 40 prosentin lukemia.

”Ei varmasti kukaan uskonut, että nuo luvut olivat kestäviä”, sanoo politiikan tutkija Hulda Þórisdóttir Islannin yliopistosta.

Muun muassa yhden puolueen kärkinimen vetäytyminen vaaleista ja toisen uuden puolueen synty on hänen arvionsa mukaan syönyt suosiota.

Piraattipuolue on kertonut tavoittelevansa hallitusvaltaa kolmen muun nykyisen oppositiopuolueen kanssa. Ratkaisevaa on, kykenevätkö puolueet vakuuttamaan kansalaiset siitä, että vallan vaihto todella toisi muutoksia. Vai pitääkö islantilasten taas pian vastustaa kadulla herrojansa.