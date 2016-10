Hindujuhla sai intialaisen timanttimogulin anteliaaksi – lahjoittaa työntekijöilleen satoja autoja ja asuntoja

Intialaisen timanttiyhtiön johtaja palkitsee työntekijöitään poikkeuksellisen anteliaalla tavalla.

Tulostavoitteiden jatkuvan täyttymisen takia Hari Krishna Exports -yhtiö lahjoittaa työntekijöilleen 1 260 autoa, 400 asuntoa ja koruja ennen hindujen vuotuista diwali-juhlaa, jota vietetään tulevana viikonloppuna.

”Tavoitteemme on, että jokaisella työntekijällä olisi oma asunto ja auto viiden vuoden kuluessa”, yhtiön perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Savjibhai Dholakia sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Lahjoitusten arvo on runsaat kuusi miljoonaa euroa.

Jo vuonna 2014 Dholakia lahjoitti alaisilleen 491 autoa ja 207 asuntoa. Aiempien vuosien onnekkaat eivät saa uusia lahjoja tänä vuonna.

Hari Krishna Exports on Intian johtavia timantinhiojia, joka vie timantteja yli 70 maahan. Se on perustettu Suratin kaupungissa Gujaratin osavaltiossa Länsi-Intiassa, ja sillä on yhteensä noin 5 500 työntekijää.

”Emme kohtele timantinhiojia työntekijöinä vaan perheenjäseninä, koska he ovat kotoisin samalta seudulta, jonne me kaikki kuulumme”, Dholakia kertoi sanomalehti The Indian Expressin mukaan.

Dholakia, 54, tunnetaan anteliaisuutensa lisäksi vaatimattomasta taustastaan. Uutissivusto India Today kertoo, että hän muutti pienestä Dudhalan kylästä Suratiin vuonna 1977 taskussaan vain muutama kolikko bussilippua varten.

Diwali-juhla symboloi valon voittoa pimeydestä ja hyvyyden voittoa pahuudesta. Diwalin aikaan Intiassa esimiehillä on tapana jakaa lahjoja alaisilleen.

Tyypillisesti se tarkoittaa makeisrasioita.