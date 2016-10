Peking

Kiinaa hallitseva kommunistinen puolue on kasvattanut puoluejohtaja Xi Jinpingin valtaa entisestään sisäpiirin kokouksessa, joka pidettiin tällä viikolla. Xitä nimitetään puolueen ”ytimeksi” julkilausumassa, joka annettiin puolueen keskuskomitean niin sanotun kuudennen täysistunnon päätyttyä.

Noin 400-jäsenisen sisäpiirin päättämä nimitys kertoo, että Xi:lle on nyt myös virallisesti keskitetty huomattavan paljon valtaa ja arvovaltaa. Häntä on jo aiemmin pidetty lähes Kiinan kansantasavallan perustajan Mao Tsetungin veroisena vahvana johtajana.

Torstaina julkaistussa julkilausumassa puolue kehottaa jäseniään ”yhdistymään kiinteästi puolueen keskuskomitean ympärille, jossa toveri Xi Jinping on ytimenä”, kertoo virallinen uutistoimisto Xinhua.

Xin johtajuutta suitsuttaa myös puolueen äänitorvi Kansan päivälehti pääkirjoituksessaan.

”Uudessa, mahtavassa käytännössä Xistä on jo tullut puolueen keskuskomitean ja koko puolueen ydin”, lehti ilmoittaa. ”Se auttaa varmistamaan puolueen keskuskomitean arvovaltaa, puolueen yhtenäisyyttä ja yhdistynyttä johtajuutta sekä puolueen ja valtion pitkän ajan vakautta ja kukoistusta.”

Puolueen ytimeksi on aiemmin sanottu vain Maoa, Kiinan talouskasvun tielle luotsannutta Deng Xiaopingiä ja Tiananmenin vuoden 1989 verilöylyn jälkeen valtaan nostettua Jiang Zeminiä. Xin edeltäjä Hu Jintao jäi ilman tätä nimitystä.

Xitä on aiemminkin nimitetty puolueen ytimeksi erilaisissa puheissa, mutta nyt keskuskomitea näyttää virallistaneen luonnehdinnan.

Xin aseman vahvistuminen pohjustaa hänelle hyviä asemia vuoden kuluttua pidettävään puoluekokoukseen, jossa on määrä tehdä suuria muutoksia Kiinan johtoon.

Tuolloin Kiinan ylimmästä johdosta eli seitsenmiehisestä politbyroon pysyvästä komiteasta viiden jäsenen on määrä jäädä ikänsä vuoksi eläkkeelle. Pakollinen eläkeikä on 68 vuotta.

Jos sääntöä noudatetaan, pysyvään komiteaan pitäisi jäädä nykyisistä jäsenistä vain kaksi viralliselta asemaltaan ylintä johtajaa, Xi ja pääministeri Li Keqiang. On tosin arvailtu, että Xi saattaa haluta venyttää eläköitymissääntöä, jotta hänen liittolaisensa, korruptiokampanjaa johtava Wang Qishan voi pysyä vallan sisäkehällä.

Kiinan toiseksi vaikutusvaltaisimpana johtajana pidetään yleisesti Wangia eikä Litä, jolla asema virallisen protokollan mukaan on. Yleisen käsityksen mukaan Li ei ole pomonsa Xin kanssa samoilla linjoilla esimerkiksi talouspolitiikassa.

Xi halunnee vuoden kuluttua nimittää uuteen pysyvään komiteaan Wangin lisäksi muitakin liittolaisiaan ja tukijoitaan. Se vahvistaisi entisestään hänen valtaansa puolueessa, jonka sisällä toimii useita keskenään kilpailevia ryhmittymiä.

Xi on neljä vuotta sitten alkaneella virkakaudellaan kasannut itselleen valtaa enemmän valtaa kuin oli hänen kahdella edeltäällään Hulla ja Jiangilla, mahdollisesti myös Dengillä. Sitä hän on hankkinut etenkin ottamalla johtoonsa monia puolueen sisällä tomivia niin sanottuja johtavia pienryhmiä, jotka valmistelevat päätöksiä.

Hänen johdollaan Kiinassa myös aloitettiin suuri korruption vastainen kampanja, jossa on pantu viralta ja vankilaan hyvinkin korkeita puoluevirkailijoita. Monia heistä on pidetty Xin poliittisina vastustajina puolueen sisällä.

Tämänviikkoinen Xin nimitys puolueen ytimeksi viittaa myös siihen, että puolue on yhä enemmän etääntymässä niin sanotusta kollektiivisesta johtajuudesta.

”Se vahvistaa kertomusta, joka Xin itsensäkin täytyy tietää. Nimittäin, että vallanjaon ja vallanperimyksen normit, jotka ovat hiljalleen kehittyneet Maon jälkeisenä aikana, ovat nyt selkeästi kyseenalaisia”, sanoi Maosta kirjaa kirjoittava Kiina-tutkija Jude Blanchette The New York Times –lehdelle.

Kiinaa hallitseva puolue on ainakin vuodesta 2000 asti noudattanut periaatetta, ettei Kiinaa johda yksi ihminen, vaan puolue. Politbyroon pysyvän komitean on tarkoitus päättää asioista yksimielisesti. Näin on tarkoitus välttää sen kaltaisia tilanteita kuin Maon valtakaudella, jolloin yksinvaltiaan johtajan projektit johtivat katastrofeihin. Maon projekteja olivat esimerkiksi niin sanottu suuri harppaus 1950-luvulla ja kulttuurivallankumous 1960-luvulla.

Nyt on myös yhä vähemmän selvää, että Xi tyytyisi johtamaan Kiinaa vain kaksi viisivuotiskautta.

Viime aikoina Kiinan johtaja on vaihtunut joka toisessa puoluekokouksessa. Puoluekokouksia pidetään viiden vuoden välein. Viimeaikaisen protokollan mukaan Xin tulisi siirtää valta seuraajalleen kuuden vuoden kuluttua pidettävässä puoluekokouksessa, mutta hänen on jo pitkään huhuttu haluavan jatkaa pidempään.

Lisää aiheesta:

Valtaa kahmineen puoluejohtaja Xi Jinpingin otteita verrataan jo Mao Tsetungiin

Xi Jinping on maan vahvin johtaja 20 vuoteen – mutta ei yksinvaltias

Kiinan korruptiota eivät kestä koneetkaan