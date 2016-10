HS:n kirjeenvaihtaja muutti viikoksi amerikkalaiseen pikkukylään: Grundyn lukion ainoa vaihto-oppilas tulee Espoosta

Grundy

Ei ole niin syrjäistä kolkkaa maailmassa, ettei sieltä löytyisi espoolainen vaihto-oppilas. HS raportoi tällä viikolla Grundyn kaupungista Lounais-Virginian vuorilla. Asukkaita on tuhat, kunnallisia lukioita yksi.

Koulupiiri menetti yhdessä vuodessa 131 oppilasta, kun lapsiperheet muuttavat pois parempien työpaikkojen perässä. Onneksi toiseenkin suuntaan tuli joku: 17-vuotias Axel Olin Mattlidenin lukiosta Espoossa. Siinä hän seisoo urheiluvaatteissa keltaisten bussien vieressä koulun ovella ja hymyilee, kun kuulee suomea. Koristreenit ovat kesken.

Olin on Grundyn lukion ainoa vaihto-oppilas – ja koulun koripallojoukkueen pisin pelaaja.

”Kyllä koulussa on kyselty, että miten sinä tänne päädyit”, Olin kertoo.

Mitä siihen voi sanoa? Grundyssa on vieraanvarainen Looneyn perhe, silmälääkäri Brian ja fysioterapeutin apulainen Denetta, joilla on kaksi

poikaa. Kyllä siinä kolmaskin menee.

Denetta Looney hakee Axelin treeneistä. Suomesta perhe ei tiennyt mitään ennen kuin googlasi, hän kertoo.

Axel Olinin oma koti on Espoon Rastaalassa, jossa hän asuu vanhempien ja isosiskon kanssa. Hän oli ollut lomalla Miamissa ja halusi vaihto-oppilaaksi Yhdysvaltoihin, koska harrastaa koripalloa.

Miamin jälkeen Grundy tuntui aluksi, no, oudolta. Looneyt asuvat kaukana Grundyn keskustasta, vuorenrinteellä kiemuraisen pikkutien huipulla. Siellä heillä on komea puutalo, jonka seinällä on rivissä kuusi täytettyä peuran päätä. Porrastasanteen mutkaan on kirjoitettu Raamatun lause. Brian harrastaa metsästystä, ja perhe käy kirkossa kolme kertaa viikossa.

”Suomessa me käydään kirkossa jouluna”, Olin sanoo.

Toisaalta Olinilla on valtava huone ja veljien kanssa oma kylppäri.

Amerikkalainen koulu on hyvin helppoa – Olinin todistuksessa on pelkkiä parhaita arvosanoja – ja koulukaverit kivoja. Koristreenejä on koulun jälkeen neljä-viisi kertaa viikossa, ihan kuten Suomessa.

Olin on tehnyt isäntäperheelle jääkaapin oveen pienen sanaston: Hei, moikka, yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, huomenta, hyvää yötä.

”Koulun vanhempainillassa joku kysyi, osaako kukaan mitään vierasta kieltä. Nyt minä pystyn nostamaan käden ylös”, Denetta Looney sanoo.

Se, mihin jokaisen suomalaisen vaihto-oppilaan on Yhdysvalloissa totuttava, on itsenäisyyden puute. Espoossa Olin kulki pyörällä tai julkisilla ja vietti vapaa-aikaa kavereiden kanssa. Täällä kaikkialle on pyydettävä vanhemmilta kyyti, eikä kukaan järjestä kotibileitä.

Kulttuurisokin voi saada myös isäntäperhe.”Pohdin, voinko jättää Axelin hetkeksi yksin kotiin, kun käyn asioilla”, Denetta Looney sanoo.

”Hän vastasi, että voi olla Suomessa viikon yksin kotona.”

Kirjoittaja on entinen espoolainen vaihto-oppilas.

