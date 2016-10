Etelä-Korean presidentillä Rasputiniin verrattu mystinen neuvonantaja – vaatimukset presidentin erosta kiihtyvät

Tieto uskonnolliseen kulttiin kytkeytyvästä salaperäisestä neuvonantajasta uhkaa kaataa Etelä-Korean presidentin Park Geun-hyen, joka on menettänyt kansansuosionsa viime viikkoina lähes täysin.

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan 70 prosenttia äänestäjistä haluaa, että Park eroaa tai että hänet pannaan syytteeseen virkarikoksesta, kertoo uutistoimisto AFP.

Kaiken takana on Parkin, 64, vanha ystävä Choi Soon-sil, 60. Choilla ei ole minkäänlaista virallista asemaa valtionhallinnossa, mutta hänen vaikutusvaltansa presidenttiin on paljastunut todennäköisesti merkittäväksi. Julkisuutta vältellyttä Choita on verrattu venäläiseen mystikkoon Grigori Rasputiniin, jolla oli keskeinen rooli tsaari Nikolai II:n hovissa 1900-luvun alussa.

Eräs Choin avustajista on kuvaillut syyttäjälle kuulusteluissa, että Choi on toiminut tosiasiallisesti valtionhoitajana.

Choita epäillään virallisesti siitä, että hän olisi suhteidensa avulla koonnut kymmenien miljoonien eurojen lahjoitukset kahdelle voittoa tavoittelemattomalle säätiölleen teknologiajätti Samsungilta ja muilta yrityksiltä – väitetysti henkilökohtaiseksi edukseen.

Oleellisempaa skandaalissa on kuitenkin Choin ilmeisen suuri vaikutusvalta presidentin tekemiin päätöksiin. Tutkimuksissa Choin tietokoneelta on löytynyt tiedostoja, jotka viittaavat siihen, että hän olisi saanut läpi omia muutoksiaan Parkin julkisiin puheisiin ja vastaanottanut luottamuksellisia asiakirjoja liittyen muun muassa maan Japanin- ja Pohjois-Korean-suhteisiin.

”Neiti Choi käytännössä kertoi presidentille, mitä milloinkin tehdä”, Choin säätiössä työskennellyt Lee Seong-han kertoi Hankyoreh-sanomalehdelle The New York Timesin mukaan.

”Presidentti ei saanut tehtyä mitään päätöksiä itsenäisesti.”

KIM HONG-JI / REUTERS

Uutistoimisto Reutersin mukaan Park on kertonut pyytäneensä Choin mielipiteitä vilpittömin aikein ja kuvaillut saamiaan neuvoja ”avuksi hankalana aikana”. Parkia on aiemminkin arvosteltu taipumuksesta sivuuttaa asiantuntijoiden neuvot ja ympäröidä itsensä läheisten uskottujen joukolla.

Oppositio on vaatinut erikoistutkintaa presidentin toimista mutta ei ole ainakaan toistaiseksi tohtinut syyttää häntä virkarikoksesta.

Joka tapauksessa kohu rajoittaa Parkin mahdollisuuksia johtaa maataan tehokkaasti hitaan talouskasvun, paisuvan työttömyyden ja Pohjois-Korean aiheuttamien jännitteiden aikana.

Kohua on syventänyt ja huhuja lietsonut, että Choin edesmennyt isä oli ”pseudopastoriksi” kutsuttu Choi Tae-min, joka perusti kulttimaisen uskonryhmän ”Iankaikkisen elämän kirkon”. Jopa Parkin puoluetoverit ovat kertoneet huolestuneensa, että presidentti on uskonnollisen kultin pauloissa.

Isä-Choi ystävystyi Parkin kanssa, kun tämän äiti oli salamurhattu vuonna 1974. Hänestä tuli nuoren Parkin läheinen avustaja.

Park Geun-hyen isä oli Etelä-Korean sotilasdiktaattori Park Chung-hee, joka salamurhattiin vuonna 1979. Murhaaja oli valtion tiedustelupalvelun johtaja Kim Jae-gyu, joka ennen teloittamistaan kertoi yhdeksi motiivikseen isä-Parkin kyvyttömyyden estää isä-Choin sekaantumisen tytär-Parkin asioihin.

Huhujen mukaan presidentti Park Geun-hye olisi jopa synnyttänyt salaa lapsen isä-Choille, mutta hän on kiistänyt tämän, kertoo The New York Times.

Tytär-Park muodosti läheisen suhteen myös tytär-Choin kanssa, ja ystävyys lujittui isä-Choin kuoltua vuonna 1994. Tytär-Choin merkitys Parkin lähimpänä uskottuna on ilmeisen korostunut, koska presidentti ei ole koskaan mennyt naimisiin ja on etääntynyt sisaruksistaan, kertoo sanomalehti Chosun Ilbo.

Choi Soon-silin entinen aviomies Chung Yuon-hoi työskenteli Parkin korkeana neuvonantajana ennen tämän valintaa presidentiksi vuonna 2012.

Choi on tällä haavaa Saksassa, jonne hän lähti kohua pakoon syyskuun alussa ensimmäisten syytösten tultua julkisuuteen. Hän on kiistänyt tehneensä mitään väärää ja sanonut auttaneensa presidenttiä hyvää hyvyyttään. Choin asianajaja on sanonut, että tämä on valmis palaamaan kotiin kuulusteltavaksi ja kärsimään mahdolliset seuraukset.

Park on pyytänyt kansalta anteeksi ja vannonut, että pysyy virassa. Perjantai-iltana hän reagoi kohuun erottamalla presidentinhallinnon korkeimpia virkamiehiä, kertoo sanomalehti The Korea Herald.