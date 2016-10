EU ja Kanada allekirjoittavat pitkään kiistellyn kauppasopimuksen sunnuntaina

Euroopan unioni ja Kanada sinetöivät vapaakauppasopimuksen huomenna sunnuntaina Brysselissä.

Pitkään kiistelty Ceta-sopimus oli kaatua, kun Belgian ranskankielinen Vallonian alue asettui sopimusta vastaan.

Vallonia kuitenkin taipui kiivaiden neuvottelujen jälkeen perjantaina, kun alueparlamentti hyväksyi EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen äänin 58–5.

Ceta-sopimus vaati kaikkien EU-maiden hyväksynnän. Belgia puolestaan ei voinut tukea sopimusta ennen kuin kaikki maan alueparlamentit olivat näyttäneet vihreää valoa.

Vallonia sai 1 600-sivuiseen kauppasopimukseen neljän sivun lisäyksen, joka riitti taltuttamaan paikallispoliitikkojen pelot. Lisäyksessä vahvistettiin maanviljelijöiden asemaa.

Lisäksi Belgia saa viedä Euroopan unionin tuomioistuimen päätettäväksi, onko ulkomaisten yritysten ja valtioiden välinen välimiesmenettely EU:n lain mukainen. Valloniaa huolettaa, että kansainväliset suuryritykset voivat kauppasopimuksen myötä haastaa valtioita oikeuteen ja ratkoa tapaukset suljettujen ovien takana välimiesten avulla.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ilmoitti perjantaina sopimuksen syntyneen pitkien neuvottelujen päätteeksi.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau iloitsi sopimuksesta yhteisöpalvelu Twitterissä.

”Puhuin juuri Tuskin kanssa. Kanadan ja EU:n välinen huippukokous on sunnuntaina. Mahtava uutinen, ja tulen paikalle mielelläni.”

I've just spoken with @eucopresident Tusk - the Canada-EU Summit will be Sunday. Great news and I'm looking forward to being there. #CETA