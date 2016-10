Matkustajalentokone syttyi tuleen kesken nousukiidon Chicagossa – 20 loukkaantui

Lentoyhtiö American Airlinesin matkustajalentokoneen moottori syttyi tuleen vain sekunteja nousukiidon aloittamisen jälkeen Chicagossa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Lentokoneessa oli 161 matkustajaa, jotka joutuivat pakenemaan palavasta lentokoneesta hätäuloskäyntien liukumäkiä pitkin. Kukaan ei loukkaantunut vakavasti, mutta 20 henkilöä sai tilanteessa lieviä vammoja. Loukkaantumiset eivät ole palovammoja, vaan erilaisia hätäpoistumisesta seuranneita vammoja, kuten ruhjeita ja venähdyksiä.

Perjantaina tapahtunut onnettomuus sattui paikallista aikaa puoli kolmelta iltapäivällä, eli Suomen aikaa puoli yhdeltätoista illalla.

Tuleen syttynyt lentokone oli Boeing 767 -mallin kone matkalla Miamiin. Lentokoneen moottori räjähti ja syttyi palamaan. Koneen oli tarkoitus nousta ilmaan vain 15–20 sekuntia myöhemmin.

Lentokoneen polttoainetankit olivat täynnä, ja niissä oli yli 19 000 kiloa polttoainetta. Pelastusyksiköiden saapuessa palopaikalle polttoainetta vuosi tankeista. Lentokentän pelastusyksiköt olivat paikalla minuutissa.

”Tämä olisi voinut johtaa todella tuhoisiin seurauksiin”, sanoi palomiehiä johtanut Timothy Sampey.

Onnettomuus johti yhteensä noin 300 lennon myöhästymiseen.

