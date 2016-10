FBI:n uusi Clinton-tutkinta lisäsi kierroksia sähköpostikohussa – Mitä tutkinnasta voi seurata ja miten se vaikuttaa Trumpin mahdollisuuksiin?

Tästä on kyse Aiemmin tutkitut sähköpostit eivät antaneet aihetta rikossyytteeseen Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI aloittaa uuden tutkinnan käsiinsä saamista viesteistä, jotka liittyvät demokraattipuolueen presidenttiehdokkaan Hillary Clintonin sähköpostikohuun. Clinton käytti ulkoministeriaikanaan yksityistä sähköpostiserveriä, jonka kautta kulki salaiseksi luokiteltuja virkaviestejä, mikä saattoi altistaa viestit urkinnalle. Aiemman tutkinnan päätteeksi heinäkuussa FBI ei pitänyt aiheellisena syyttää Clintonia rikoksesta. Se moitti häntä ”äärimmäisestä varomattomuudesta”.

Ilmi tulleet uudet viestit ja uusi FBI-tutkinta Hillary Clintonin sähköpostikohussa kasvattavat todennäköisyyttä, että Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloksesta tulee hyvin tiukka, arvioi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.

Demokraatti Clinton tai republikaani Donald Trump valitaan Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi vain runsaan viikon päästä tiistaina 8. marraskuuta. Viime viikkoina Clinton on johtanut mielipidekyselyjä entistä tukevammin.

”Trumpin kannattajien päässä on jo valmiiksi ajatus, että Clintonissa on jotain tavattoman hämärää. Uusi käänne keskittää keskustelun Clintonin väitettyyn salailuun ja rikollisuuteen”, Aaltola sanoo.

Bisnesverkosto Amchamin toimitusjohtaja Kristiina Helenius sanoo, että FBI:n julkistus tukee suoraan Trumpin kampanjan päälinjaa.

”Hän on koko ajan puhunut kiero-Hillarystä, jonka taustalta paljastuu aina uusia epäselvyyksiä. Tämä antaa leikkiä lisää samoilla mielikuvilla.”

Suomen entinen Washingtonin-suurlähettiläs Jukka Valtasaari sanoo, että uutisen vaikutusta on vaikea arvioida.

”Vahvistaako tämä Trumpin kannattajien mielipiteitä entisestään? Tuoko tämä mitään uutta? Kyse on koko ajan siitä keskustelusta, onko Clinton luotettava ja puhuuko hän totta”, Valtasaari sanoo.

Helenius kuvailee uutta kohua ”iskuna suureen tuntemattomaan”.

”Emme todellisuudessa tiedä, miten paljon on ihmisiä, jotka eivät ole vielä päättäneet kantaansa. Mielipidemittauksissa heitä on aina 10–15 prosenttia, mutta on epäselvää, kuinka moni heistä oikeasti vielä pohtii valintaansa.”

Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisin FBI:n johtaja James Comey kertoi perjantaina kirjeessään kongressin jäsenille, että FBI on saanut käsiinsä uusia sähköpostiviestejä liittyen Clintoniin ja aikoo tutkia niitä. Viestien sisällöstä ei ole kerrottu mitään.

”Aineistosta väitetään, että viestit eivät ole lähtöisin Clintonilta vaan ovat hänelle lähetettyjä, mutta nämä ovat toistaiseksi vain väitteitä”, Valtasaari sanoo.

Clinton käytti ulkoministeriaikanaan yksityistä sähköpostiserveriä, jonka kautta kulki muun muassa salaiseksi luokiteltuja virkaviestejä. FBI ei pitänyt aiheellisena syyttää Clintonia rikoksesta, mutta Comey moitti häntä heinäkuussa ”äärimmäisestä varomattomuudesta”.

Comey varmasti ymmärsi, että julkistus on puutteellisine yksityiskohtineen omiaan lietsomaan kohua aralla hetkellä aivan vaalien alla. Valtasaari sanoo silti, että olisi toiminut samoin, jos johtaisi FBI:tä.

”Jos kävisi jälkikäteen ilmi, että saatuja tietoja ei julkistettu heti, se olisi aihe viraltapanolle”, Valtasaari sanoo.

FBI:n johtaja Comey on pitkäaikainen republikaanipuolueen jäsen, joskaan ei enää nykyään kuulu puolueeseen. Hän tuki republikaanien aiempia presidenttiehdokkaita John McCainia ja Mitt Romneya vuosien 2008 ja 2012 vaaleissa. Asiantuntijoiden mukaan julkistuksen ajankohdassa tuskin kuitenkaan on mitään yritystä vaikuttaa poliittisesti vaan päinvastoin korostettua pyrkimystä puolueettomuuteen.

”Trumpin kannattajat ovat syyttäneet FBI:tä puolueellisuudesta. FBI on varmaankin halunnut olla mahdollisimman tasapuolinen tuomalla tiedot esiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, vaikka ne ovatkin vielä epämääräisiä”, Aaltola sanoo.

”En usko, että tuolla tasolla kukaan uskaltaa vaarantaa omaa ja organisaationsa imagoa suoran poliittisilla vedoilla.”

Clinton vaatii FBI:ta ilmoittamaan välittömästi, mistä uudessa tutkimuksessa tarkkaan ottaen on kyse.

”Hänen pitäisi saada asia pois jaloista mahdollisimman äkkiä, vaikka eihän hän voi vaatia, että syyttäjät hosuvat. Näin sanomalla hän välittää ajatuksen, että ei usko viesteissä olevan mitään vakavaa”, Valtasaari sanoo.

FBI:n tutkimus venynee vaalien yli. Jos Clinton voittaa vaalit ja tutkimuksessa paljastuu jotain vakavaa, se voi pahimmassa tapauksessa johtaa syytteeseen ja oikeudenkäyntiin senaatissa eli kongressin ylähuoneessa.

Niin kävi Hillary Clintonin aviomiehelle ja entiselle presidentille Bill Clintonille, jota syytettiin vuodenvaihteessa 1998–1999 muun muassa väärästä valasta liittyen seksisuhteeseensa Valkoisen talon harjoittelijan Monica Lewinskyn kanssa. Senaatti vapautti Bill Clintonin syytteistä.

Valtasaari toivoo yleisen edun näkökulmasta, että FBI:n tutkimus ei johda syytteisiin tulevaa presidenttiä vastaan.

”Jos suurvallan johtajaa kohtaan ei ole lainkaan luottamusta, se on huono asia myös muille maille.”

