Pohjois-Korean kansalaiset jälleenrakentavat tulvissa tuhoutuneita alueilta ”hämmästyttävää” vauhtia – katso suomalaiskuvaajan kuvat alueelta

Fakta Taifuuni toi sateen Pohjois-Korean tulvat johtuivat kolmen päivän rankkasateesta, joka oli 29.–31. elokuuta. Sade oli seurausta Lionrock-taifuunista, joka ravisteli Japania ja Korean niemimaata. Tulvissa kuoli ainakin 138 ihmistä ja katosi satoja. Tulva vaikutti tavalla tai toisella noin 600 000 ihmisen elämään. Noin 140 000 oli humanitaarisen avun tarpeessa. Vesi huuhtoi mukanaan kokonaisia taloja ja viljelyksiä. Noin 30 000 kodin arvioidaan vaurioituneen pahasti tai tuhoutuneen, mikä vei asunnon noin 70 000 ihmiseltä.

Peking

Maaperä on kuin kuivunutta joen pohjaa. Juuri missään ei kasva mitään. Iäkäs mies pilkkoo risuja polttopuiksi pressuteltan edessä. Vuorten välissä on rakennustyömaa, jossa kohoaa rivi puolivalmiita kerrostaloja.

Tällaiselta näyttää tuoreella videolla, joka on kuvattu Pohjois-Korean Pohjois-Hamyongin maakunnassa. Äkillinen tulva tuhosi siellä kymmeniätuhansia koteja elokuussa.

Videon toi mukanaan kansainvälisen Punaisen Ristin Aasian-tiedotuksesta vastaava Patrick Fuller, joka saapui lauantaiaamuna Pohjois-Koreasta Pekingiin. Video on niin uusi, ettei Punainen Risti ei ole vielä ehtinyt leikata sitä julkaisukuntoon. Maasta on kuitenkin julkistettu tuoreita kuvia, jotka on ottanut Punaiselle Ristille ja Punaiselle Puolikuulle suomalainen valokuvaaja Benjamin Suomela. Kuviin voi tutustua tämän artikkelin alla.

Fuller vietti suljetussa diktatuurissa 12 päivää. Hän kertoi näkemästään lehdistölle lauantaina Pekingissä.

”Todella silmiinpistävää oli se, kuinka paljon edistystä siellä on tapahtunut”, Fuller sanoo.

Pohjois-Korea on hänen mukaansa jälleenrakentanut tulvien tuhoamia alueita hämmästyttävää vauhtia.

”Siellä pystytään rakentamaan kolmessa kuukaudessa saman verran asuntoja kuin monien muiden maiden katastrofialueilla kolmessa vuodessa.”

Pohjois-Korean hallitus on päättänyt rakentaa tulva-alueille 20 000 asuntoa, ennen kuin talvi tulee. Asukkaat ovat kaikesta huolimatta edelleen suuressa avun tarpeessa.

Punaisella Ristillä oli poikkeuksellisen hyvä pääsy Pohjois-Korean koillisosaan. Diktatuurissa rajoitetaan ulkomaalaisten liikkumista tiukasti, eikä heitä normaalisti päästetä vuoristoseudulle, jossa on esimerkiksi kaivoksia. Fuller kävi katsomassa tilannetta esimerkiksi Musanin kaupungissa lähellä Kiinan rajaa.

Nopea jälleenrakentaminen johtuu paljolti siitä, että Pohjois-Korean hallitus on niin päättänyt. Diktatuurissa saadaan helposti suuri joukko ihmisiä tekemään töitä sellaisen tavoitteen eteen, jota hallitus pitää tärkeänä.

Hallitus on mobilisoinut jälleenrakennukseen tuhansia ihmisiä. Sementtitehtaissa paiskitaan ylitöitä, ja talonrakentajia on tuotu eri puolilta maata. Pohjois-Koreassa ihmisillä teetetään toisinaan myös pakkotyötä. Fuller ei osaa sanoa, ovatko jälleenrakentajat tulleet töihin vapaaehtoisesti.

”Näin siellä töissä sotilaita, siviiliasuisia ihmisiä ja Punaisen Ristin vapaaehtoisia”, hän sanoo.

Yksi jälleenrakennusta helpottava tekijä on myös se, ettei maanomistusta tarvitse selvitellä kuukausikaupalla kuten monissa muissa maissa luonnonkatastrofien jälkeen. Pohjois-Koreassa maa kuuluu valtiolle, joten hallitus voi päättää nopeasti, mihin rakennetaan mitäkin.

Fullerin mukaan rakentamisen laatu ei vauhdista huolimatta näytä siltä, että talot jäisivät lyhytikäisiksi. Hänen mukaansa niissä käytetään hyvälaatuista sementtiä, betoniteräksiä ja paikalla tehtyjä tiiliä.

”Täyttävätkö ne Tokion rakentamisnormit? Todennäköisesti eivät. Mutta talojen laatu näytti hyvältä. Yksittäiset talot näyttivät paljon paremmilta ja nykyaikaisemmilta kuin perinteinen talomalli, jota näkee pienissä kylissä.”

Pohjois-Korea ei kuitenkaan selviä urakasta yksin. Pulaa on etenkin kattopellistä. Sitä valmistetaan Pohjois-Koreassa, mutta ei tarpeeksi, joten ulkomailta on tarkoitus toimittaa satoja tuhansia kattopeltilevyjä.

Punaisen Ristin hankkimia kattopeltejä oli Fullerin mukaan lauantaina matkalla Kiinan Shandongin maakunnasta Pohjois-Koreaan.

Tulvauhrien avustamisella on kiire, sillä pian tulee talvi, ja lämpötila putoaa noin 15 pakkasasteeseen. Silloin uhkaavat tartuntataudit, kun ihmiset elävät ilman kunnon asuntoja.

Ruoasta on pulaa. Tulvan vietyä viljelykset ei ole esimerkiksi kimchi-vihannessäilykkeitä, joita yleensä tehdään talven varalle. Paljon tarvitaan myös lääkkeitä, hygieniatarvikkeita ja valistusta.

”Kun ihmisille antaa vaikkapa vedenpuhdistustabletteja kertomatta, miten niitä käytetään, he saattavat syödä niitä”, Fuller sanoo.

Vaikka talot saataisiin valmiiksi, asukkaat tarvitsevat apua vielä pitkään. Kaikkiin taloihin ei saada esimerkiksi vesijohtoja ja viemäreitä. Putkien ja vesipumppujen tuontia ovat vaikeuttaneet pakotteet, jotka YK asetti Pohjois-Korealle viime keväänä, kun Pohjois-Korea oli tehnyt kiellettyjä ydin- ja rakettikokeita.

Punainen Risti on joutunut rajoittamaan avustusoperaatiotaan, jolla yritetään varautua talven tuloon, koska sillä eivät riitä rahat, Fuller sanoo. Tämä johtuu siitä, että vajaan 14 miljoonan euron rahoitustavoitteesta on saatu kasaan vain neljäsosa.

Monet maat eivät ole halunneet antaa rahaa Pohjois-Korean katastrofialueelle, koska ne pelkäävät, että se merkitsee diktaattori Kim Jong-unin johtaman hallinnon avustamista.

Fuller kuitenkin vakuuttaa, että Punaiselle Ristille lahjoitetut rahat käyttää Punainen Risti eikä minkään maan hallitus.

Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti

