Washington

Lokakuun yllätykseksi kutsutaan Yhdysvaltain presidentinvaaleissa sellaista uutispommia, joka laskeutuu juuri ennen vaaleja.

Republikaani Donald Trumpin lokakuun yllätys liittyi seksiin. Ensin julki tuli vanha videonauha, jolla Trump kertoi kourivansa naisia. Sitten toistakymmentä naista – joukossa entinen Miss Suomi Ninni Laaksonen – kertoi Trumpin ahdistelleen heitä.

Demokraatti Hillary Clintonin lokakuun yllätys liittyy sähköposteihin – ja seksiin, jolla ei ole mitään tekemistä Clintonin kanssa. Sähköpostit ovat kuitenkin niin monimutkainen vyyhti, että äänestäjän on paljon vaikeampi ymmärtää niitä kuin Trumpin kourintapuheita.

Kyse on tästä: Clinton käytti ulkoministerinä yksityistä, ei ulkoministeriön sähköpostia. Yksityisen sähköpostin kautta kulkivat myös luottamukselliset tiedot, toisin kuin Clinton väitti.

Yksityissähköpostin käyttö oli ulkoministeriön ohjesääntöjen vastaista, mutta ei rikkonut lakia. Liittovaltion poliisi FBI:n johtaja James Comey päätti kesällä, että Clinton oli toiminut tietoturvan kannalta ”äärimmäisen huolimattomasti”, mutta ”yksikään järkevä syyttäjä” ei nostaisi syytettä.

Tämä päätti vaiheen yksi.

Vaihe kaksi alkoi perjantaina, kun FBI avasi uudelleen tutkinnan Clintonin sähköposteista. Syy oli se, että niitä löytyi lisää uudelta tietokoneelta.

Tällä kertaa kyse on kotikoneesta, joka kuuluu Clintonin lähimmälle avustajalle Huma Abedinille. Abedin erosi äskettäin miehestään, entisestä kongressiedustajasta Anthony Weinerista. Eron syy oli se, että Weiner oli lähetellyt seksuaalissävytteisiä viestejä vieraille naisille. Joukossa oli myös alaikäinen tyttö, mikä teki käytöksestä mahdollisesti rikollista.

Kun poliisi tutki Weinerin viestittelyä, se takavarikoi perheen tietokoneen, jota Abedin oli käyttänyt myös työasioissa. Nyt poliisi tutkii, onko Abedinin kotikoneellaan käsittelemien sähköpostien joukossa sellaisia, jotka ovat tulleet tai menneet Clintonilta ja sisältäneet luottamuksellisia tietoja.

Kyse on siis tietoturvan vaarantamisesta ja omavaltaisesta toiminnasta. Suurelle osalle kansasta jää kuitenkin vain epämääräinen käsitys, että Clinton on tehnyt jotain väärin. Trump pani pökköä pesään vertaamalla Clintonin sähköpostisoppaa Watergate-skandaaliin, mikä on jo aikamoista totuuden venyttämistä.

Vaaleihin on kymmenen päivää, ja 17 miljoonaa ihmistä on äänestänyt ennakkoon. Mielipidemittausten keskiarvon mukaan Clinton johtaa Trumpia 4,6 prosentilla.

Pian näemme, miten paljon lokakuun yllätys vaikuttaa.