Uusi paljastus Clintonin sähköpostikohussa: Oikeusministeriö varoitti FBI:tä etukäteen tutkimusten julkistamisesta

Vain päivää ennen kuin Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisin FBI:n johtaja James Comey ilmoitti kongressille, että FBI alkaa uudelleen tutkimaan Hillary Clintonin sähköposteja, Yhdysvaltain oikeusministeriön viranomaiset yrittivät saada hänet luopumaan ajatuksesta.

The New York Timesille ja The Washington Postille puhuneiden viranomaislähteiden mukaan oikeusministeriön virkamiehet sanoivat Comeylle, että keskeneräisestä tutkinnasta puhuminen on FBI:n käytäntöjen vastaista. Samoin he varoittivat sen näyttävän Yhdysvaltain presidentinvaaleihin sekaantumiselta.

Oikeusministeriön viranomaiset eivät kuitenkaan kieltäneet Comeyta ilmoittamasta tutkimusten käynnistämisestä kongressille.

JONATHAN ERNST / REUTERS

Sähköpostikohu on vaivannut Yhdysvaltain presidentiksi pyrkivää Hillary Clintonia koko vaalikamppailun ajan. Kohu otti uusia kierteitä vaalien alla perjantaina, kun FBI:n Comey lähetti kongressille kirjeen tutkimusten uudelleenkäynnistämisestä.

FBI päätti avata uudelleen Clintonin sähköpostien tutkinnan saatuaan käsiinsä lisää sähköposteja.

BRIAN SNYDER / Reuters

Koko kohu liittyy siihen, että Hillary Clinton käytti ulkoministeriaikanaan yksityistä sähköpostiserveriä, jonka kautta hän lähetteli salaiseksikin luokiteltuja työsähköposteja. Tämä saattoi altistaa viestit urkinnalle ja aiheuttaa turvallisuusriskin.

FBI päätyi aikaisemmassa tutkinnassaan siihen, ettei Clintonia ole tarpeen syyttää rikoksesta. Uuden tutkimuksen vaikutuksia tulevaan vaalitulokseen on vaikea ennustaa.

