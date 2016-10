Tutkijat avasivat Jeesuksen hautana pidetyn muistomerkin – marmorilaattaa ei ole siirretty pariin sataan vuoteen

Jeesuksen viimeiseksi leposijaksi uskottu kammio on avattu ensimmäistä kertaa kahteen sataan vuoteen Jerusalemin Jeesuksen Pyhän Haudan kirkossa.

Marmorilaatan alta paljastui alkuperäinen kalliopaasi, jonka päälle Jeesuksen ruumiin uskotaan tulleen haudatuksi ennen ylösnousemusta. Marmorilaatan siirtoa dokumentoineen National Geographic-lehden mukaan tutkijat yllättyivät siitä, miten paljon täytemateriaalia kalliopaaden päällä oli.

Tutkijoiden tavoitteena on analysoida materiaali mahdollisimman tarkasti nykyaikaisilla tutkimusmenetelmillä.

Hautapaikkaa peittävää marmorikantta ei ole siirretty sitten vuoden 1810. Silloin kirkkoa kunnostettiin tulipalon jäljiltä, kertoo uutistoimisto AFP:lle isä Samuel Aghoya armenialaisesta seurakunnasta.

