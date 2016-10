Italiaan iski voimakas maanjäristys – rakennuksia tuhoutunut useilla paikkakunnilla, uhreista ei vielä tietoa

Oletko järistysalueella? Ota yhteyttä osoitteeseen hs.online@hs.fi.

Keski-Italiaa vavisutti sunnuntaina 6,6 magnitudin maanjäristys, kertoo Yhdysvaltojen maantieteellinen tutkimuslaitos USGS.

Uutistoimisto Reutersin mukaan maanjäristys tuhosi rakennuksia useilla paikkakunnilla. Henkilövahingoista ei ole vielä tietoja. Alueella on lähiviikkoina tapahtunut useita pieniä järistyksiä ja ainakin osa kylistä oli osin evakuoitu.

USGS:n mukaan järistys tapahtui noin kymmenen kilometrin syvyydessä eli hyvin lähellä maan pintaa. Alunperin laitos tiedotti syvyydeksi yli 100 kilometriä.

Mitä voimakkaampi ja mitä lähempänä maan pintaa järistys tapahtuu, sitä tuhoisampi se todennäköisesti on.

Maanjäristyksen keskittymä on noin 68 kilometrin päässä 170 000 asukkaan Perugian kaupungista ja kuuden kilometrin päässä pienestä Norcian kylästä. Maan värähtely tuntui Roomassa asti.

Paikallinen munkkiluostari lähetti yhteisöpalvelu Twitteriin kuvia Norciassa tuhoutuneesta kirkosta, joka ”luhistui viimeisimmässä maanjäristyksessä”.

Luostarissa puhelimeen vastannut ihminen kertoi HS:lle, että munkeilla ei ollut heti tietoa laajemmista tuhoista Norciassa mutta että osa heistä on lähtenyt etsimään ihmisiä, jotka mahdollisesti kaipaavat siunaamista. Tämän jälkeen puhelu katkesi, eikä HS saanut enää yhteyttä luostariin.

The Basilica of St. Benedict is destroyed, flattened by most recent earthquake. #Terremoto pic.twitter.com/GQDl64LhFn