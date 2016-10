Salaliittoteoriat jylläävät Puolan presidentin surmanneen lentoturman ympärillä – uusi tutkinta ei ole kaikkien mieleen

Tästä on kyse Puolan suuri tragedia Smolenskin lentoturma 10. huhtikuuta 2010 oli yksi Puolan suurimmista tragedioista sitten toisen maailmansodan. Tupolev Tu-154 -koneen turmassa kuoli 96 ihmistä, heidän joukossaan presidentti Lech Kaczyński vaimoineen. Uhrien joukossa olivat myös muun muassa keskuspankin pääjohtaja ja asevoimien komentaja. Ensimmäinen puolalainen onnettomuustutkinta sanoi, että turman pääsyy oli lentäjän virheet sankassa sumussa. Venäjä on kieltäytynyt luovuttamasta koneen hylkyä Puolalle.

Varsova

Salaliittoteorioiden herääminen on sinällään ymmärrettävää. 96 ihmistä, mukana Puolan ylintä poliittista ja sotilaallista johtoa, kuolee lentoturmassa Venäjän Smolenskissa.

Kone syöksyy maahan keskellä herkkää tilannetta.

Kone on viemässä Puolan eliittiä Katynin joukkomurhan 70-vuotismuistotilaisuuteen Venäjälle. Vielä kommunismin aikana Neuvostoliitto oli vuosikymmeniä kiistänyt syyllisyytensä yli 20 000 puolalaisen tappamiseen Katynin metsässä toisessa maailmansodassa. Katynissä kuoli Puolan armeijan upseereita ja muuta koulutettua kansanosaa.

Silloinen pääministeri Donald Tusk ei ole mukana koneessa. Sisäpoliittisten erimielisyyksien vuoksi hän vieraili Katynissä erillisessä muistotilaisuudessa kolme päivää aiemmin. Presidentti puolisoineen on.

Lentoturmassa Katynin-trauma ikään kuin toistuu. Puola menettää jälleen osan eliitistään Venäjällä.

Turmapäivänä sää on erittäin vaikea. Onnettomuustutkinta toteaa lentäjän tehneen virheitä. Venäjä ei luovuta missään vaiheessa koneen hylkyä Puolalle.

Mikä olisi jälkipyykki, jos sama olisi tapahtunut Suomessa?

Teoriat teon tahallisuudesta ovat lähteneet jälleen uusille kierroksille Puolan vuoden takaisen vallanvaihdon myötä. Uuden hallituksen puolustusministeriksi nousi Antoni Macierewicz, joka on vihjannut toistuvasti teon olleen tahallinen.

Hallitus käynnisti alkuvuodesta uuden tutkinnan vuonna 2010 tapahtuneesta turmasta.

Nyt salaliittoteorioita on ilmestynyt lietsomaan uusi Smolenskin turmasta kertova elokuva. Syyskuussa ensi-iltansa saaneen elokuvan taiteellisia ansioita on arvosteltu, mutta pääviesti on selvä: ehkä Smolenskin turma ei ollutkaan onnettomuus.

Elokuvassa koneessa tapahtuu räjähdys.

Uutinen jatkuu kuvan jälkeen.

Kaisa Rautaheimo / HS

Varsovalainen Barbara Nowacka, 41, ei ole nähnyt elokuvaa eikä aio katsoa sitä. Hän sanoo, ettei tapana ole tukea propagandaa.

Syy elokuvan halveksumiseen on henkilökohtainen. Yksi Smolenskin turman urheista oli Nowackan äiti, pitkäaikainen poliitikko ja entinen ministeri Izabela Jaruga-Nowacka.

”En pidä siitä, että äitini kuolemasta on tehty politiikan väline”, Nowacka sanoo toimistossaan Varsovan keskustassa.

Hänen mukaansa elokuvan päätavoite on ruokkia Puolan kansallismielisen konservatiivihallituksen näkemystä turmasta. Valtapuolueen riveistä turmasta on syytetty Venäjää ja aiempaa Tuskin hallitusta.

Vuosi sitten lokakuussa Nowacka johti vasemmistopuolueiden koalitiota Puolan parlamenttivaaleissa. Se koki murskatappion. Kaikki vasemmistopuolueet putosivat parlamentin alahuoneesta.

Voittajaksi nousi kansallismielinen ja äärikonservatiivinen Laki ja oikeus (PiS).

Puolueen johtajalle Jarosław Kaczyńskille Smolenskin turma on samalla tavalla henkilökohtainen tragedia kuin Nowackalle. Lentokoneen kyydissä ollut Puolan presidentti oli hänen kaksoisveljensä Lech Kaczyński.

Turman jälkeen Jarosław Kaczyński on pukeutunut julkisuudessa mustaan pukuun ja mustaan kravattiin.

Kaczynskilla ei ole virallista asemaa maan johdossa. Hän ei ole pääministeri tai presidentti, mutta puolalaisarvioiden mukaan hän ohjailee molempien politiikkaa. Sekä pääministeri Beata Szydło että presidentti Andrzej Duda ovat lähtöisin hänen johtamastaan PiS-puolueesta.

Jarosław Kaczyński ei ole tyytynyt onnettomuustutkintaan, joka tehtiin hänen entisen pääministerin Donald Tuskin kaudella. Hän on henkilökohtaisesti suostunut veljensä ruumiin kaivamiseen haudasta osana uusia turmatutkimuksia.

”Veljeni jäänteet ovat ensimmäisten joukossa, ellei ensimmäinen haudasta kaivettava”, Kaczyński sanoi aiemmin tässä kuussa Onet-uutissivuston haastattelussa uutistoimisto AFP:n mukaan.

Uutinen jatkuu kuvan jälkeen.

Kaisa Rautaheimo / HS

Nowackan mukaan Puolan nykyjohto on nostanut Smolenskin turman esiin poliittisista syistä.

Kaczyński suhtautuu epäluuloisesti Venäjään ja Saksaan historiallisista syistä. Ruokkimalla epäluuloja Venäjää ja aiempaa Tuskin hallitusta kohtaan nykyjohto pystyy vahvistamaan ajamaansa epäluulon politiikkaa, Nowacka sanoo.

”Yhteiskuntaa on helpompi hallita, kun se pelkää.”

Nowacka ei osaa sanoa, uskooko Kaczyński todella, että hänen veljensä tappanut turma oli tahallinen teko.

”Sitä on hyvin vaikea sanoa, sillä hänelle tämä on myös henkilökohtainen tragedia”, Nowacka sanoo.

”Mutta hän tietää sen olevan hyvä politiikan väline.”

Nowacka ei itsekään ole täysin tyytyväinen siihen, miten turman käsittely hoidettiin. Häntä kalvaa se, ettei kukaan johtava poliitikko ottanut vastuuta onnettomuuteen johtaneista virheistä. Nowackan mukaan poliittisen johdon olisi pitänyt huolehtia siitä, että käytössä oli tarpeeksi uusi kone ja että lentäjien koulutus oli ajan tasalla.

”Meitä ei koskaan tiedotettu tarpeeksi tutkinnan aikana. On niin paljon kysymyksiä, joihin ei vastattu”, Nowacka sanoo.

Hän ei kuitenkaan tue päätöstä käynnistää uusi tutkinta.

Venäjä panttaa lentokoneen hylkyä, mikä lisää epäluuloja. Nowacka uskoo Venäjän kieltäytyvän lentokoneen luovuttamisesta, koska nykyinen riitely auttaa Venäjän tavoitteita heikentää Euroopan yhtenäisyyttä. Hajanainen Puola heikentää 38,5 miljoonaan asukkaan maan vaikutusvaltaa unionissa.

”Olemme heikompia, koska keskitymme riitelyyn sen sijaan, että Puola vahvistaisi asemaansa Euroopan unionissa.”

Puola on tällä hetkellä keskellä kahnausta EU:ssa. EU on aloittanut virallisen selvityksen Puolan oikeusvaltion tilasta nykyisen hallituksen tekemien uudistusten vuoksi. Viime viikolla Puola ilmoitti, ettei se aio tehdä vaadittuja muutoksia. Sitä saattaa odottaa äänioikeuden menetys.

Uuden elokuvan julisteet olivat lokakuun alussa näkyvästi esillä Varsovan katukuvassa. Ensi-iltaan osallistui Puolan johtoa presidentti Dudaa myöten. Elokuva on nostanut turman takaisin puolalaisten mieliin.

Kun varsovalainen Uber-kuski kuulee puhuttavan elokuvasta autonsa takapenkillä, hän haluaa jakaa oman näkemyksensä. Käy ilmi, että Piotr Zarzeczny viettää paljon aikaa lentoturmia käsittelevillä nettisivuilla.

Hänen mielestään alkuperäisessä onnettomuustutkinnassa on selviä puutteita. Zarzecznylla ei ole selvää kantaa siitä, uskooko hän turman olleen tahallinen teko tai onnettomuus. Mutta hänellä on vahva näkemys siitä, kenellä on vastaus.

”Natolla on varmasti tiedustelutietoa tapahtumasta. Jos he luovuttaisivat tietonsa, asia selviäisi”, Zarzeczny sanoo länsiliittoumasta, jonka jäsen Puola on.

Elokuvasta hän ei ollut kovin vaikuttanut.

”Lech Kaczyńskista annettiin turhan siloteltu kuva.”