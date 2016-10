Paavi Franciscus vierailee tänään Ruotsissa – ”Merkkipaalu pitkällä matkalla sovintoon luterilaisten ja katolisten välillä”

Kahden päivän vierailu Paavi Franciscus saapuu Malmöhön maanantaina noin kello 11 paikallista aikaa, mistä hän matkustaa Lundiin ekumeenisen jumalanpalveluksen. Samassa yhteydessä hän tapaa sekä Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin että Ruotsin kuningasparin. Alkuillasta paavi osallistuu Malmö Arenalla pidettävään yleisötilaisuuteen. Vierailu jatkuu tiistaina, jolloin paavi pitää avoimen katolisen jumalanpalveluksen Malmössä Swedbank Stadionilla. Tilaisuuteen mahtuu 18 000 ihmistä.

Tukholma. Paavi Franciscus saapuu tänään maanantaina kaksipäiväiselle vierailulle Ruotsiin.

Lundiin ja Malmöhön sijoittuvan vierailun aikana katolisen ja evankelis-luterilaisen kirkon edustajat muistavat yhdessä uskonpuhdistuksen 500-vuotista historiaa.

Vierailua pidetään merkittävänä, sillä kirkoille kipeää uskonpuhdistusta ei ole aiemmin muistettu yhdessä yhtä korkealla profiililla.

”Tämä on hyvin tärkeää ekumeenisille suhteille. Sanoisin, että merkkipaalu pitkällä matkalla sovintoon luterilaisten ja katolisten välillä”, sanoo Ulla Gudmundson, Ruotsin entinen suurlähettiläs Vatikaanissa.

Uskonpuhdistus jakoi katolisen kirkon, ja luterilainen kirkko syntyi sen seurauksena. Epäluottamus kirkkojen välillä jatkui vuosisatoja.

Paavi Franciscus itse antoi ennen vierailuaan harvinaisen haastattelun ruotsalaisen katolisen Signum-lehden päätoimittajalle Ulf Jonssonille.

”Toivon, että onnistun ottamaan askelen, joka tuo meitä lähemmäs toisiamme ja että pääsen lähemmäksi veljiäni ja sisariani Ruotsissa” , paavi sanoi odotuksistaan Dagens Nyheterin julkaisemassa haastattelussa.

Katolinen kirkko on Ruotsissa pieni. Sillä on vain noin 115 500 jäsentä, kun taas evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä on yli kuusi miljoonaa.

Paavin vierailu on silti herättänyt laajaa huomiota. Ei vähiten, koska argentiinalainen Paavi Franciscus on profiloitunut arvoilla, joille on kaikupohjaa liberaalissa Ruotsissa.

Heikko-osaisten puolustajana tunnettu paavi on pessyt niin vankien kuin muslimipakolaistenkin jalkoja ja todennut, ettei voi tuomita homoseksuaaleja.

Ruotsissa vasemmistolainen Politism-verkkosivusto nimitti paavia taannoin ”paremmaksi kuin ympäristöpuolue” ilmastoasioissa.

”Ruotsissa on vahva sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, solidaarisuuden ja ympäristötietoisuuden perinne, ei vähiten Ruotsin kirkon piirissä. Näitä puolia nykyisessä paavissa arvostetaan hyvin paljon”, Gudmundson sanoo.

Samalla viestimet Ruotsissa ovat ennen vierailua muistuttaneet näkyvästi naisten ja esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen heikosta asemasta katolisessa kirkossa.

Näin tekee myös Gudmundson.

”Media yleisesti on tehnyt hänestä liberaalimman kuin hän onkaan, erityisesti mitä tulee samaa sukupuolta olevien liittoihin. Hän on pohjimmiltaan perinteinen katolinen oppikysymyksissä. Hän ei ole muuttanut mitään”, hän sanoo.

Gudmundson kutsuu naiskysymystä paavi Franciscusin heikoimmaksi alueeksi. Virkaan astumisensa jälkeen paavi totesi, että naisten on saatava suurempi rooli kirkossa, mikä herätti toiveita. Toistaiseksi vain hyvin vähän on kuitenkin tapahtunut. Naispappeus on yhä katolisessa kirkossa poissuljettua.

”Hän ottaa pieniä askelia, ja hän voisi ottaa vähän suurempia. Hän on silti nostanut keskustelun uudelle tasolle katolisessa kirkossa. Nyt naispapeista voi puhua toisin kuin ennen”, hän sanoo.

Uskonpuhdistusta päätettiin muistaa juuri Ruotsin Lundissa muun muassa, koska se on Luterilaisen maailmanliiton perustamispaikka. Lundin tuomiokirkolla on lisäksi noin tuhatvuotinen historia, joka on yhteinen sekä katoliselle että evankelisluterilaiselle kirkolle.

Paavin Ruotsin-vierailu on alkua suuremmalle uskonpuhdistuksen 500-vuotisen historian muistelemiselle ensi vuonna. Uskonpuhdistuksen katsotaan alkaneen vuonna 1517, kun Martti Luther naulasi 95 teesiään Wittenbergin linnankirkon oveen.