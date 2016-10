Hollannin äärioikeiston ykkösääni Geert Wilders oikeuteen kiihottamisesta marokkolaisia vastaan – ei aio osallistua ”poliittiseen oikeudenkäyntiin”

Bryssel

Hollannissa alkaa tänään maanantaina oikeudenkäynti, jossa maan suosituimpiin kuuluva poliitikko, äärioikeistolainen Geert Wilders on syytettynä marokkolaisten vastaisen vihan lietsomisesta.

Vapauspuoluetta johtava Wilders ilmoitti viime perjantaina avoimessa kirjeessään, että hän ei aio mennä paikalle ”poliittiseen oikeudenkäyntiin”, jonka ennakoidaan kestävän noin kolme viikkoa.

”Jos puhetta aletaan tuomita Hollannissa, kyse ei ole enää vapaasta maasta – vaan diktatuurista”, Wilders kirjoitti ja vakuutti, että häntä ei kukaan hiljennä.

Oikeusjuttu liittyy Wildersin vuoden 2014 esiintymisiin, joissa hän lupasi pitää huolen siitä, että Hollannissa olisi jatkossa vähemmän marokkolaisia. Hän totesi, että Haagin kaupunki olisi turvallisempi, jos se ei kärsisi marokkolaisten aiheuttamasta ”taakasta”.

Wilders on noussut valtavaan kansansuosioon nimenomaan kärjekkäillä ja laillisuuden rajoja hipovilla puheillaan, joista suuri osa on kohdistunut islamiin. Hän on esimerkiksi vaatinut ”Hollannin deislamisaatiota”: moskeijoiden ja islamilaisten koulujen sulkemista sekä koraanin kieltämistä.

Wilders on joissakin mielipidekyselyissä ollut maansa suosituin poliitikko ja tälläkin hetkellä hänen Vapauspuolueensa PVV on tasoissa pääministeri Mark Rutten keskustaoikeistolaisen VVD-puolueen kanssa.

Lähes 17 miljoonan asukkaan Hollannissa on ensi keväänä vaalit, joita pidetään tärkeänä mittarina siitä, miten radikaaliin suuntaan perinteisesti vapaamielisenä tunnettu maa on kallistunut.

Wilders on luvannut Hollantiin omaa Nexit-kansanäänestystä EU-jäsenyydestä. N-kirjain viittaa maan nimeen Nederlandiin eli Alankomaihin.

”Hurraa briteille! Nyt on meidän vuoromme. On aika Hollannin kansanäänestyksen! Hyvästi EU”, Wilders totesi Twitter-viestissään sen jälkeen, kun britit olivat äänestäneet EU-erostaan eli brexitistä viime kesäkuussa.

Hurrah for the British! Now it is our turn. Time for a Dutch referendum! #ByeByeEUhttps://t.co/kXZ0aQtgmx