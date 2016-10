Hillary Clintonin sähköpostisotku – Mitä posteja tutkitaan ja miksi FBI-tutkinta aloitettiin juuri nyt?

Yhdysvaltain presidentinvaaleihin tuli uusi yllättävä käänne, kun FBI:n johtaja James Comey kertoi perjantaina liittovaltion poliisin tutkivan jälleen demokraattien ehdokkaan Hillary Clintonin sähköposteja.

FBI ilmoitti löytäneensä uusia sähköposteja ja selvittävänsä, liittyvätkö ne aiempaan tutkintaan.

Viime kesänä FBI päätti, että Clinton oli toiminut ulkoministerinä ”äärimmäisen huolimattomasti” käyttäessään yksityistä sähköpostia myös luottamuksellisten virka-asioiden käsittelyyn. Se ei kuitenkaan suositellut syytteen nostamista.

Mistä uudessa kohussa on kyse?

Asia lähti purkautumaan Clintonin avustajan Huma Abedinin kotitietokoneelta. Abedin erosi hiljattain miehestään, entisestä kongressiedustajasta Anthony Weinerista. Tämä lähetti toistuvasti seksuaalisesti virittyneitä ehdotteluviestejä toisille naisille. Yksi kohteista oli 15-vuotias tyttö, mikä saattaa tehdä asiasta rikollista.

Tutkiessaan Weinerin viestittelyä FBI takavarikoi perheen tietokoneen, jota Abedin oli käyttänyt myös työsähköposteihin.

FBI haluaa nyt tutkia nämä sähköpostit selvittääkseen, onko niiden joukossa salaiseksi luokiteltavaa tietoa sisältäneitä sähköposteja, jotka ovat tulleet tai menneet Clintonille.

Mikä sähköposteissa epäilyttää FBI:tä?

Kansallista turvallisuutta koskevan tiedon huolimaton käsittely on rikos. FBI alkoi viime vuonna tutkia Hillary Clintonin yksityistä sähköpostia.

Clinton käytti yksityistä sähköpostiosoitettaan ja omaa palvelintaan työasioiden hoitamiseen toimiessaan ulkoministerinä vuosina 2009–2013. Hän on sanonut katuvansa huonoa harkintaansa mutta vakuuttanut, ettei rikkonut asiassa lakeja. Asia on ongelmallinen tietoturvan takia.

Mitä asia tarkoittaa Yhdysvaltain presidentinvaalien kannalta?

Vaaleihin on vain runsas viikko aikaa, ja republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump on pyrkinyt ottamaan kohusta kaiken hyödyn irti.

Trump vertasi Clintonin sähköpostisoppaa Watergate-skandaaliin, mikä on jo aikamoista totuuden venyttämistä, kirjoittaa Washingtonin-kirjeenvaihtaja Laura Saarikoski kommentissaan.

Demokraattien senaatin johtaja Harry Reid puolestaan syyttää nyt Comeytä lain rikkomisesta. Hän viittaa niin kutsuttuun Hatchin lakiin, jonka mukaan liittovaltion viranomaiset eivät saa käyttää asemaansa hyväksi yrittämällä vaikuttaa vaalitulokseen.

Yhdysvaltalaisten vaalikäyttäytymistä tutkivan Peter Millerin mukaan on kuitenkin hyvin vaikea arvioida, kuinka monen äänestäjän päätökseen uusin käänne vaikuttaa.

Miller toimii tämän vuoden tutkijana Fullbright-stipendillä Tampereen yliopiston North American Studies -ohjelmassa.

”Nyt ollaan jo niin lähellä vaaleja. Kuinka moni vielä tekee päätöksiä?”, hän kysyy.

Miller muistuttaa, että miljoonat amerikkalaiset ovat jo jättäneet äänensä ennakkoäänestyksissä.

Lue lisää asiantuntijoiden arvioita vaikutuksista vaaleihin tästä jutusta.

Miten poikkeuksellisesta asiasta on kyse?

Tämän kaltainen liittovaltion poliisin ulostulo ennen vaaleja on hyvin poikkeuksellista.

”Mieleeni ei tulee vastaavaa tapausta, jossa viranomainen olisi tullut tällä tavalla julkisuuteen näin lähellä vaaleja ja näin epämääräisin tiedoin”, sanoo tutkija Miller.

Hän ei usko, että FBI:n johtaja Comey olisi tehnyt ratkaisunsa puoluepoliittisin perustein.

”Hän on pitkän linjan virkamies. Henkilöhistoriansa perusteella hän ei vaikuta henkilöltä, joka lähtisi tässä tilanteessa avoimeen puoluepoliittiseen hyökkäykseen.”

Tutkija arvelee sen sijaan, että Comey on nimenomaan yrittänyt olla niin neutraali kuin mahdollista. Olisi näyttänyt pahalta, jos vaalien jälkeen olisi käynyt ilmi, että FBI ei ole tiedottanut uudesta vaiheesta Clinton-sähköpostien tutkinnassa vaalien alla. Miller käyttääkin tilanteesta amerikkalaisten usein käyttämää sanontaa ”damned if you do, damned if you don’t”. Kirottu, jos teet, kirottu, jos et tee.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

FBI käy seuraavaksi läpi tietokoneelta löytyneitä sähköposteja sen selvittämiseksi, löytyykö niistä salaiseksi luokiteltavia tietoja.

Tutkija Miller muistuttaa, että FBI:n käsiinsä saamista uusista sähköposteista ei tiedetä vielä juuri mitään.

”Tällä tietoa ne saattavat olla vaikka duplikaatteja FBI:n jo tutkimista viesteistä”, hän sanoo.

FBI:n johtaja päätti siis tuoda kongressin tietoisuuteen ja sitä kautta julkisuuteen sen yksinkertaisen tosiasian, että FBI:lla on käsissään uuttaa dataa, joka saattaa liittyä aiempaan Clintonin sähköpostien tutkintaan – tietämättä vielä, onko tuossa datassa mitään, mikä antaisi edes aihetta uusille epäilyksille. Tutkimusten odotetaan kestävän useita viikkoja, siis vaalien yli.

Miten Clintoniin liittyvät sähköpostiviestit ovat aiemmin olleet julkisuudessa?

Vuotosivusto Wikileaks on julkaissut koko kevään demokraattien vaaliorganisaation DNC:n sähköpostiviestejä. Mukana on esimerkiksi presidenttikampanjan puheenjohtajan John Podestan sähköpostiviestejä.

Wikileaks julkisti runsaat 19 000 demokraattien vaaliorganisaation DNC:n sähköpostiviestiä. Podestan viestejä on julkaistu jo yli 30 000. Lisäksi on saatu lukea FBI:n paljastuksia Clintonin ulkoministerikauden sähköposteista. DNC:n ja Podestan viestien varastamisesta epäillään Venäjän hallitusta lähellä olevia hakkereita.

Päivittäiset vuodot ovat Clintonin kannalta kiusallisia, mutta eivät ainakaan vielä tuhoisia. Washingtonissa viestejä luetaan innolla, koska ne paljastavat Clintonin sisäpiirin juonia ja juoruja. Lue viestejä koskeva juttu tästä.