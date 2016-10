Suomessa välttyy vaalihälyltä, kiittelee äänestäjä

Yhdysvaltain presidentinvaalien ennakointia on mukavampi seurata Suomesta, sanoo yhdysvaltalainen Mike Klyszeiko, joka muutti tänne Kaliforniasta runsaat kuusi vuotta sitten.

Klyszeiko kertoo seuraavansa vaaliuutisointia sosiaalisen median lisäksi enimmäkseen CNN:n, Fox Newsin ja Bloombergin uutissivuilta. Niitä hän lukisi kotimaassaankin, mutta Suomessa välttyy tv-kanavien loppumattomalta vaalihälyltä, jolle Yhdysvalloissa altistuu tahtomattaankin.

”Niiden sisältö pohjautuu entistä vähemmän tosiasioihin. Kyse on enemmän mielipiteistä ja väittelystä. On parempi muodostaa oma kanta lukemalla uutisia erilaisista lähteistä”, Klyszeiko kertoo työpaikallaan bisnesverkosto Amchamin toimistossa Helsingin Etelärannassa.

Suomessa asuu arviolta 6 000 yhdysvaltalaista, ja heistä moni on jo antanut äänensä. Klyszeiko on varma, että selvä enemmistö heistä tukee Hillary Clintonia, jonka demokraattipuolue on kannoiltaan pääosin liberaalimpi kuin vakavimman haastajan Donald Trumpin republikaanipuolue.

”Suomessa asuvat amerikkalaiset ovat useimmiten ajatusmaailmaltaan melko liberaaleja”, Klyszeiko sanoo.

Hän arvelee, että suurin osa on saapunutkin tänne liberaaleina, mutta jotain vaikutusta voi olla myös elämällä Suomessa.

”Se on avannut omat silmäni monille sosiaalipoliittisille seikoille, esimerkiksi äitiysvapaan ja julkisen terveydenhuollon arvolle. Minut kasvatettiin ajattelemaan, että elämässä pitää ansaita kaikki itse, enkä ole täysin luopunut siitä katsannosta, mutta kantani ovat pehmentyneet.”

Klyszeiko on rekisteröitynyt äänestäjäksi republikaanipuolueen kautta, mutta hän ei äänestänyt Trumpia. Ei tosin myöskään Clintonia.

”Melkein jätin äänestämättä, koska vaihtoehdot olivat niin vastenmielisiä.”

Klyszeiko valitsi libertaaripuolueen ehdokkaan Gary Johnsonin, New Mexicon osavaltion entisen republikaanikuvernöörin, jolle ennakoidaan noin viiden prosentin ääniosuutta.

”Hän on konservatiivinen talousasioissa ja liberaali sosiaalikysymyksissä, vähän niin kuin minäkin.”

Kiinnostus Yhdysvaltain presidentinvaaleja kohtaan on Suomessa yllättävän suurta, sanoo Suomi-Amerikka-yhdistysten liiton toiminnanjohtaja Lena Hartikainen. Hän palasi Suomeen viime syksynä asuttuaan Yhdysvalloissa 20 vuotta ja pitää itseään enemmän yhdysvaltalaisena kuin suomalaisena.

Hartikainen näkee selvän eron vaaliennakoinnissa Atlantin eri puolilla.

”Amerikkalaiset rakastavat draamaa. Mitä tahansa tapahtuu, siihen jäädään oikein vellomaan”, hän sanoo.

Yhdysvalloissa on tärkeää ymmärtää tiedotusvälineiden taustat, koska ne määrittävät uutisoinnin näkökulmaa, muistuttaa Amchamin toimistossa työskentelevä Jenni Isola, joka on niin ikään Yhdysvaltain kansalainen.

”Suomessa uutisointi on puolueettomampaa”, hän sanoo.

Hartikainen ja Isola ovat Klyszeikon tapaan jo äänestäneet, mutta kovin eri tavoin, koska he ovat rekisteröityneenä eri osavaltioihin. Isola (Massachusetts) äänesti ainoana kolmikosta lähettämällä skannatun äänestyslipun sähköisesti. Hartikainen (Florida) ja Klyszeiko (Kalifornia) osallistuivat perinteisesti kirjepostilla.

Myös äänestettävät asiat vaihtelevat osavaltioittain, ja niitä on kerralla paljon enemmän kuin pelkkä presidentti, Hartikaisen äänestyslipussa kohtia oli jopa parikymmentä.

Vaaleissa vaihtuu esimerkiksi kolmasosa senaatista eli kongressin ylähuoneesta, mutta valinta ei koske kaikkia osavaltioita. Lisäksi äänestetään hyvinkin paikallisista asioista kuten Hartikaisen tapauksessa Miamin satamahallinnon johtajasta.

”Minä jätin osan tuollaisista suosiolla tyhjäksi”, Klyszeiko myöntää.