Pieni Lund riemuitsi paavin vierailusta – ”On hienoa, että hän haluaa tulla juuri meidän kaupunkiimme”

Lund

”Heja påve!” huutaa joku kirkon edustalla. ”Hallelujah!” laulavat toiset.

Hiukan tuonnempana kymmenien lundilaisopiskelijoiden joukko seisoskelee valkoiset tötteröhatut päässään. Muutaman nuoren miehen ryhmällä on kunnon kirkollinen puvustus risteineen – yhdellä lisäksi höyhenpuuhka.

”On hienoa, että paavi haluaa tulla juuri meidän kaupunkiimme. Haluamme yksinkertaisesti sanoa tervetuloa”, sanoo Hannes Holmberg, yksi paaviasuista nuorista.

Ilmassa oli niin ripaus karnevaalia kuin hartautta ja kunnioitusta, kun paavi Franciscus maanantaina aloitti kaksipäiväisen vierailunsa Ruotsissa.

Vierailu on iso asia niin isäntä Ruotsille kuin pienelle noin 116 000 asukkaan Lundillekin. Sitäkin merkittävämpi se on silti luterilaiselle ja katoliselle kirkolle, jotka kokoontuivat yhteiseen jumalanpalvelukseen maanantaina.

Kirkkojen edustajat kunnioittivat Lundin tuomiokirkossa yhdessä uskonpuhdistuksen 500-vuotista historiaa.

Tapahtumaa pidettiin merkkipaaluna. Uskonpuhdistus jakoi aikanaan katolisen kirkon, ja luterilainen kirkko syntyi sen seurauksena.

Epäluottamus kirkkojen välillä jatkui vuosisatoja. Nyt uskonpuhdistusta muistettiin ensimmäistä kertaa yhdessä yhtä korkean profiilin tilaisuudessa.

”Tämä on hyvin tärkeää ekumeenisille suhteille. Sanoisin, että merkkipaalu pitkällä matkalla sovintoon luterilaisten ja katolisten välillä”, sanoi Ulla Gudmundson, Ruotsin entinen suurlähettiläs Vatikaanissa.

Hän oli yksi tarkoin valituista vieraista maanantain jumalanpalveluksessa. Kirkon penkissä väki oli arvovaltaista.

Paikalla oli niin Ruotsin kuningaspari, pääministeri Stefan Löfven, ulkoministeri Margot Wallström kuin laaja joukko uskonnollisia johtajiakin.

”Me katoliset ja luterilaiset olemme aloittaneet yhdessä matkan kohti sovintoa”, sanoi paavi Franciscus saarnassaan.

Hän ja Luterilaisen maailmanliiton puheenjohtaja piispa Munib Younan allekirjoittivat yhdessä viisi lupausta, niin sanottua ekumeenista imperatiivia, joilla kirkot sitoutuvat vastaisuudessa muun muassa avoimuuteen ja yhdistävien tekijöiden etsimiseen erottavien sijaan.

Katolinen kirkko on Ruotsissa pieni. Sillä on vain noin 115 500 jäsentä, siinä missä evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä on yli kuusi miljoonaa.

Paavin vierailu on silti herättänyt laajaa huomiota. Osasyy lienee, että argentiinalainen Franciscus on profiloitunut arvoilla, joille on kaikupohjaa liberaalissa Ruotsissa.

Heikko-osaisten puolustajana tunnettu paavi on pessyt niin vankien kuin muslimipakolaistenkin jalkoja ja todennut, ettei voi tuomita homoseksuaaleja. Ruotsissa vasemmistolainen Politism-verkkosivusto nimitti paavia taannoin ilmastoasioissa ”paremmaksi kuin ympäristöpuolue”.

”Ruotsissa on vahva sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, solidaarisuuden ja ympäristötietoisuuden perinne, ei vähiten Ruotsin kirkon piirissä. Näitä puolia nykyisessä paavissa arvostetaan hyvin paljon”, Gudmundson sanoi.

Samalla viestimet Ruotsissa muistuttivat vierailun alla näkyvästi esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen ja naisten edelleen heikosta asemasta katolisessa kirkossa. Myös Gudmundson katsoi, ettei Franciscus lopulta ole ollut niin radikaali uudistaja kuin moni saattaa uskoa.

”Media yleisesti on tehnyt hänestä liberaalimman kuin hän onkaan, erityisesti mitä tulee samaa sukupuolta olevien liittoihin. Hän on pohjimmiltaan perinteinen katolinen oppikysymyksissä. Hän ei ole muuttanut mitään”, hän sanoi.

Gudmundsonin mielestä paavi Franciscus on ollut pettymys esimerkiksi naiskysymyksessä. Naispappeus on yhä katolisessa kirkossa poissuljettua, eikä suurta muutosta ole näkyvissä, vaikka Franciscus on puhunut naisten suuremmasta roolista kirkossa.

Uskonpuhdistusta päätettiin muistaa juuri Lundissa, muun muassa koska se on Luterilaisen maailmanliiton perustamispaikka. Lundin tuomiokirkolla on lisäksi pitkä, 1100-luvulle ulottuva historia, joka on yhteinen sekä katoliselle että evankelisluterilaiselle kirkolle.

Kirkon ulkopuolella eläköitynyt kirkkoherra Per Sundberg ja puoliso Sigrid Sundberg odottivat tunteja tihkusateessa retkituoleillaan nähdäkseen vilauksen paavista. ”Osoitamme tänään, että jätämme vanhan ajan taaksemme ja menemme eteenpäin”, Per Sundberg sanoi.

Rättvikiläinen pariskunta oli matkannut noin 700 kilometrin matkan Taalainmaalta.

”Tämä on suuri päivä. Ja sitten vain tykkään paavista. Hän on niin inhimillinen, ja kaikessa mitä hän sanoo, on selvä sosiaalinen näkökulma”, sanoi Sigrid Sundberg paavia odotellessansa.

Paavin vierailu jatkui maanantai-iltana Malmössä, missä hän osallistui yleisötilaisuuteen Malmö Arenalla. Tiistaina hän pitää vielä katolisen messun Swedbank Stadionilla.

Jacob Crawfurd

Jacob Crawfurd