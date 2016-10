Komission entinen johtaja sai EU:lta synninpäästön Goldman Sachsin lobbariksi siirtymisestä

José Manuel Barroso ei rikkonut EU:n eettisiä sääntöjä siirtyessään komission puheenjohtajan tehtävästä investointipankki Goldman Sachsin lobbariksi. Näin linjasi EU:n tapausta varten perustama etiikkakomitea maanantaina.

Komitean mukaan portugalilainen Barroso, joka johti komissiota vuosina 2004–2014, ei osoittanut riittävää harkintaa asiassa, mutta todisteita eettisten sääntöjen rikkomiselle ei kuitenkaan löytynyt.

Barroso odotti EU:n vaatimat puolitoista vuotta, ennen kuin aloitti työt Goldman Sachsissa. Barroso auttaa pankkia erityisesti Britannian EU-eroon eli brexitiin liittyvissä kysymyksissä.

Siirto on herättänyt suurta ärtymystä EU:ssa, koska sen katsotaan pilaavan jo monissa skandaaleissa ja kriiseissä rypeneen unionin mainetta.

Vetoomus siitä, että Barrosolle ei maksettaisi EU:n toimesta yli 100000 euron vuosieläkettä, on kerännyt jo yli 153 000 allekirjoittajaa.

Goldman Sachsilla oli merkittävä rooli sekä globaalin finanssikriisin kehittymisessä että eurokriisin kärjistymisessä. Amerikkalaispankki muun muassa auttoi Kreikkaa piilottamaan velkataakkaansa.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmoitti tutkimuksen käynnistämisestä syyskuussa sen jälkeen, kun EU:n oikeusasiamies Emily O’Reilly lähetti asiasta kirjeen.

Komissio kertoi maanantaina, että se aikoo tarkastella komitean raporttia tarkasti ja päättää sen jälkeen jatkotoimista.

O’Reilly puolestaan sanoi harkitsevansa oman selvityksen tekemistä. O’Reillyn mukaan komitea ei ilmeisesti ollut selvittänyt Barroson toimintaa perinpohjaisesti.

Kohu Barroson siirtymisestä on ollut nolo asia Junckerin komissiolle, koska se on monien mielestä suhtautunut siirtoon alunperin ilmeisen myönteisesti. Juncker itse väittää, että hän on vastustanut Barroson siirtymistä nimenomaan Goldman Sachsiin alusta asti.

Barroson mukaan hän ei ole tehnyt mitään väärin. Syyskuussa vihainen Barroso vastasi arvostelijoilleen.

”Miksi en saa työskennellä, missä haluan, jos kyseessä on laillinen toimija? Ei tässä puhuta mistään huumekartellista”, Barroso sanoi.