Clinton puolustautui sähköpostikohussa – ”Tässä ei ole mitään juttua”

Demokraattipuolueen presidenttiehdokas Hillary Clinton puolustautui maanantaina sähköpostikohussa. Clintonin mukaan Yhdysvaltain liittovaltion poliisi saa kaikin mokomin tutkia hänen avustajansa sähköposteja.

”Tässä ei ole mitään juttua”, Clinton sanoi kampanjatilaisuudessa Ohiossa uutistoimisto AFP:n mukaan.

Clinton sanoi olevansa varma, että FBI tulee uudessa tutkinnassa samaan lopputulokseen kuin ensimmäisessä. Silloin FBI totesi, että Clinton oli ollut ulkoministerinä varomaton luottamuksellisen tiedon käsittelyssä. Liittovaltion poliisi ei kuitenkaan nähnyt perusteita syytteen nostamiseen.

”En esitä tekosyitä. Olen sanonut, että se oli virhe ja kadun sitä”, Clinton sanoi,

Sähköpostikiista puhkesi uudelleen perjantaina, kun FBI:n johtaja James Comey kertoi liittovaltion poliisin löytäneen uusia sähköposteja ja selvittävänsä, liittyvätkö ne aiempaan tutkintaan.

Selvityksessä on Clintonin pitkäaikaisen avustajan Huma Abedinin tietokoneelta löytyneitä posteja. Abedinia ei ole perjantaina jälkeen nähty mukana Clintonin kampanjatilaisuuksissa.

Sähköpostikohun taustoja ja vaikutuksia on purettu auki tässä HS:n jutussa.

Vastaehdokas Donald Trump varoitti maanantaina, että Yhdysvalloilla on edessään ”perustuslaillinen kriisi”, jos Clinton valitaan.

”Hillarya tutkitaan todennäköisesti hyvin pitkän aikaa”, republikaaniehdokas sanoi kannattajille Michiganissa AFP:n mukaan

”Hänen valintansa veisi hallituksemme ja maamme perustuslailliseen kriisin, johon meillä ei ole varaa”, Trump sanoi.

CARLO ALLEGRI / Reuters

Demokraattipuolue on voimakkaasti arvostellut FBI-johtaja Comeyta siitä, että hän toi tutkintaan liittyviä asioita esiin yksitoista päivää ennen vaaleja.

Valkoinen talo otti asiaan varovaisen linjan maanantaina. Presidentti Barack Obaman tiedottaja Josh Earnest sanoi AFP:n mukaan, että hän ”ei puolusta eikä arvostele” Comeyn toimintaa.

Earnestin mukaan presidentti Obama pitää Comeyta rehellisenä miehenä, eikä usko tämän pyrkineen vaikuttamaan vaalitulokseen.

Presidentti pitää kuitenkin tärkeänä käytäntöjä, jotka rajoittavat tietojen julkistamista meneillään olevista poliisitutkinnoista, Earnest sanoi.

Demokraattipresidentti Obama nimitti Comeyn tehtävään vuonna 2013.

Uusi sähköpostikohu vaikuttaa syöneen jonkin verran Clintonin suosiota mielipidekyselyissä. Valtakunnallisessa kannatuksessa Clinton johtaa nyt 2,5 prosenttiyksiköllä, kertoo lukuisten kyselyiden keskiarvoa laskeva RealClearPolitics-sivusto.

Vaalituloksen kannalta ratkaisevaa on kuitenkin, miten käy tärkeissä vaa’ankieliosavaltioissa. Useimmissa niissä Clinton on kyselyissä suositumpi, mutta Trump on kirinyt ohi esimerkiksi Floridassa, Ohiossa ja Iowassa.

Yhdysvaltain vaaleissa ennakkoäänestys on jo käynnissä ja miljoonat amerikkalaiset ovat antaneet äänensä. Varsinainen vaalipäivä on ensi viikon tiistai 8. marraskuuta.

BRIAN SNYDER / Reuters

CARLO ALLEGRI / Reuters

Näin valitaan Yhdysvaltojen presidentti – enemmistö äänistä ei takaa voittoa

HS:n ulkomaantoimittaja Petja Pelli selittää alle kolmessa minuutissa, kuinka Yhdysvaltojen vaalijärjestelmä toimii ja mitkä osavaltiot voivat ratkaista koko kisan. Graafiikka: Boris Stefanov.