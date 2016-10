Kultaviisumi on rikkaiden ohituskaista Eurooppaan – oleskelulupa ulottuu perheenjäseniin appivanhempia unohtamatta

Lissabon/Helsinki

Lissaboniin asettunut malesiankiinalainen Neo Ong availee keittiön kaappeja komeassa kattohuoneistossa. Asunnossa leijuu uutukainen tuoksu. Koko pramea rakennus Portugalin pääkaupungin arvokortteleissa Chiadossa on vastikään remontoitu ulkomaisille sijoittajille, jotka haluavat oleskeluluvan EU-maahan.

”Kiinteistössä on 37 huoneistoa. Niistä liki jokaisen tietääkseni omistaa kultaviisumin saanut henkilö”, Neo Ong arvioi.

Kultainen viisumi tarkoittaa Portugalin myöntämiä väliaikaisia oleskelulupia EU:n ulkopuolelta tuleville sijoittajille. Sellaisen saa, jos esimerkiksi ostaa vähintään puolen miljoonan euron edestä asuntoja Portugalissa.

Oleskelulupa irtoaa sijoittajille helpommin kuin tavallisille luvan hakijoille, kuten esimerkiksi työviisumin tai turvapaikanhakijoille. Se ulottuu myös ostajan perheenjäseniin appivanhempia unohtamatta. Lupa oikeuttaa liikkumaan vapaasti kaikissa Schengenin alueen maissa. Tämä on pääsyy sille, miksi niin moni sijoittaja tarttuu Portugalin ja muiden EU-maiden tarjoamiin vastaaviin ohjelmiin.

Juuri kultaviisumi toi myyntikonsultti Neo Ongin, 28, Lissaboniin. Nuori mies sai pestin kiinteistövälitysyhtiöstä, joka etsi kovalla kiireellä mandariinin ja kantonin kielen taitoista työntekijää. Tulkkaustaitoja tarvittiin, koska kiinalaiset pohatat ryntäsivät Portugaliin maan hallituksen käynnistettyä kultaviisumiohjelman 2012.

”Kiinalaiset suorastaan valloittivat maan! Se oli valtava yllätys. Ei ollut viikkoa, jolloin meillä ei olisi ollut ainakin kolme kiinalaisasiakasta viikossa. He tekivät ostoratkaisun vain muutaman päivän kiertelyn jälkeen ja virittivät viisumianomukset”, Neo Ongin esimies, Fine and Country -kiinteistövälitysyhtiön liikejohtaja Nuno Pico Durão päivittelee.

Hallituksen tilastojen mukaan Portugali oli myöntänyt yhteensä 3 888 kultaviisumia tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä, ja tämän lisäksi yli 6 000 oleskelulupaa heidän perheenjäsenilleen. Kiinan kansalaisia oli sijoittajista 2 879. Muita isoja ryhmiä ovat olleet brasilialaiset, venäläiset ja eteläafrikkalaiset.

Portugalin kultaviisumiohjelmaa pidetään EU-maiden vastaavista ohjelmista menestyksekkäimpänä. Ainakin viidellätoista unionin jäsenmaalla on jonkinlainen ohjelma, jonka kautta EU:n ulkopuolelta tulevat sijoittajat tai startup-yrittäjät voivat hankkia itselleen oleskeluluvan tai jopa kansalaisuuden.

Sijoittajille suunnattuja oleskelulupaohjelmia on esimerkiksi velkakriisistä ponnistavalla Kreikalla ja jopa maahanmuuttovastaisella Unkarilla. Myös Malta, Kypros ja Bulgaria tarjoavat pikatietä kansalaisuuden saamiseen.

Osassa maissa riittää sijoittaminen kiinteistöihin, toisissa vaaditaan sijoitusta esimerkiksi paikallisiin innovaatio- tai teknologiaperustaisiin kasvuyrityksiin. Vaaditut sijoitukset vaihtelevat muutamista sadoistatuhansista jopa miljooniin euroihin.

”Täällä asunnot ovat selvästi edullisempia kuin vaikkapa Lontoossa, Ranskassa tai Espanjassa. Portugalilaiset ovat myös hyvänsuopia ulkomaalaisia kohtaan. En ole itsekään kokenut muukalaisvihaa tai rasismia”, Neo Ong selittää Portugalin suosiota sijoittajien silmissä.

Tässä korttelissa useampi iäkäs kivitalo on paketoitu, ja remontin pauke kuuluu kauas. Tavallinen keskituloinen portugalilainen ei enää pysty hankkimaan pikkukotia pääkaupungin keskustasta, vaan ne myydään ulkomaalaisille, liikejohtaja Nuno Pico Durão sanoo.

”Kultaviisumin hankkijat ovat poikkeuksetta miljonäärejä. Asunto Portugalissa on suunnitelma B eli takaportti pakoon, jos omassa maassa sattuu jotain ikävää. Näin on varsinkin, jos perheessä on lapsia”, hän sanoo.

Oleskelulupa tai kansalaisuus EU-maassa avaa sijoittajille paljon mahdollisuuksia Euroopassa. Ohjelmia tarjoavat maat puolestaan saavat kaipaamiansa sijoituksia. Velkakriisistä toipuvan Portugalin kiinteistöihin on sijoitettu viisumiohjelman kautta 2,1 miljardia euroa, ja yli 200 miljoonaa on tullut suorina pankkitalletuksina tai startup-yrityksiin.

Myös Suomi harkitsee sijoittajille ja startup-yrittäjille suunnattuja oleskelulupaohjelmia. Lainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista oleskeluluvan myöntämistä Suomeen tehdyn sijoituksen perusteella. Ohjelmia koskevan esityksen pitäisi valmistua syksyllä 2017.

”Vielä emme ole linjanneet mitään. Selvittelemme toisten maiden malleja”, kertoo sisäministeriön johtava asiantuntija Elina Immonen. Hän on juuri käynyt Genevessä aihetta käsittelevässä seminaarissa.

Immosen mukaan EU-maissa ollaan nyt erityisen kiinnostuneita startup-yrittäjille suunnatuista oleskelulupaohjelmista. Esimerkiksi Hollannilla on jo tällainen ohjelma. Hollanti ei vaadi yrittäjiltä yhtä muhkeaa rahallista panosta kuin sijoittajilta, mutta toisaalta heidän väliaikainen oleskelulupansa on rajoitetumpi.

Monissa EU-maissa oleskeluluvan saajilta ei vaadita, että heidän pitäisi todella asettua asumaan kyseiseen maahan. Näin on myös Portugalissa.

Kiinteistövälittäjien mukaan kultaviisumin hankkijoista peräti 95 prosenttia asuu muualla kuin Portugalissa. Laki edellyttää vain viikon oleskelua ensimmäisenä vuotena.

Neo Ongin esittelemä, 800 000 euron arvoinen kalustettu huoneisto on osa syyskuussa avattua, lapsiperheille suunnattua luksushotellia. Se ei siis edes ole mikään kokoaikaiseen asumiseen tarkoitettu huoneisto.

Aivan ongelmitta kultaviisumiohjelma ei ole Portugalissa sujunut.

Portugalin hallitus joutui tiukentamaan ohjelman sääntöjä, kun korkea-arvoisia portugalilaisia viranomaisia pidätettiin ohjelmaan liittyvien korruptioepäilyjen vuoksi 2014. Seitsemäntoista syytetyn joukossa on entinen sisäministeri ja maahanmuuttoviraston edustajia.

Kultaviisumijono juuttui ongelmista johtuen viime vuonna paikoilleen, ja karkotti monia kiinalaisia hakijoita. Tänä vuonna hakijoita on kuitenkin alkanut virrata uudesta suunnasta.

Nyt liikejohtaja Nuno Pico Durão vilkuilee kelloaan toimistonsa upottavalla sohvalla, sillä turkkilainen pariskunta on kohta tulossa lyömään kaupat lukkoon.

Turkkilaisten, oleskelulupaa hakevien ihmisten määrä on ollut poliittisten levottomuuksien vuoksi kasvussa Portugalin asuntomarkkinoilla.

”Turkin tilanne on vain pahentunut. Esimerkiksi tämä pariskunta kritisoi vallanpitäjiä ja pelkää varsinkin 9-vuotiaan poikansa tulevaisuuden vuoksi. Mutta heidän yrityksellään menee hyvin”, Durão kertoo.

Oleskelulupashoppailu onnistuu monissa EU-maissa

Belgia

350 000 euroa

Belgiaan yrityksen perustava yrittäjä voi saada oleskeluluvan yleensä noin 3–8 kuukaudessa viideksi vuodeksi. Tämän jälkeen sijoittaja voi saada Belgian kansalaisuuden. Tarkkaa sijoitussummaa ei ole määritelty, mutta eri lähtein mukaan ensimmäisenä vuonna kuluu ainakin 200 000 euroa ja viiden vuoden aikana yhteensä vähintään 350 000, joidenkin lähteiden mukaan jopa satojatuhansia euroja enemmän.

Britannia

2,3 miljoonaa euroa

Britannia myöntää erityisiä oleskelulupia sitä nopeammin, mitä suuremman sijoituksen hakija tekee. Pienin vaadittu sijoitus on 2 miljoonaa puntaa eli noin 2,3 miljoonaa euroa. Se pitää sijoittaa valtion velkakirjoihin ja brittiyrityksiin.

Kahden miljoonan punnan sijoituksella oleskeluluvan saa viidessä vuodessa, viiden miljoonan punnan sijoituksella kolmessa vuodessa ja kymmenen miljoonan punnan sijoituksella kahdessa vuodessa.

Kun hakija on asunut Britanniassa viisi vuotta, hän voi hakea kansalaisuutta. Sekä oleskeluluvan että kansalaisuuden hakijoiden täytyy muuttaa pysyvä osoitteensa Britanniaan. Oleskeluluvan hakija voi olla poissa Britanniasta yhteensä puoli vuotta joka vuosi, kansalaisuuden hakija kolme kuukautta hakemuksen jättöä edeltäneen 12 kuukauden aikana.

Hakijalla täytyy olla hyvät tiedot Britannian kulttuurista ja perustaidot joko englannissa tai walesin kielestä tai Skotlannin gaelin kielestä.

Bulgaria

* 500 000 euroa

Bulgariassa oleskeluluvan voi ostaa sijoittamalla miljoona Bulgarian levaa eli runsaat 500 000 euroa valtion velkakirjoihin. Sijoituksen saa kokonaisuudessaan takaisin viiden vuoden kuluttua, mutta sen kerryttämiä korkoja hakija ei saa.

Oleskeluluvan saa 6–9 kuukaudessa, kansalaisuuden viidessä vuodessa. Hakija voi nopeuttaa kansalaisuuden saamista kaksinkertaistamalla sijoituksensa. Tällöin kansalaisuuden voi saada kahdessa vuodessa.

Hakijan ei tarvitse asua Bulgariassa, mutta hänen täytyy käydä maassa kahdesti hakuprosessin aikana. Oleskeluluvan ja kansalaisuuden saaminen ei vaadi kielen osaamista tai aiemmasta kansallisuudesta luopumista.

Espanja

500 000 euroa

Espanja myöntää sijoittajille väliaikaisia, kaksi vuotta voimassa olevia oleskelulupia. Koko perhe saa oleskeluluvat 500 000 euron sijoituksella kiinteistöihin. Vaihtoehtoisesti hakija vois sijoittaa miljoona euroa espanjalaisiin yrityksiin tai laittaa talletuksia Espanjan pankkeihin, tai sijoittaa kaksi miljoonaa euroa espanjalaisiin arvopapereihin.

Oleskelulupa ei vaadi asumista maassa. Jos hakija kuitenkin haluaa pysyvän oleskeluluvan tai kansalaisuuden, hänen täytyy asua Espanjassa. Pysyvän oleskeluluvan voi saada, kun väliaikainen lupa on ollut voimassa viisi vuotta. Kansalaisuuden saa vasta, kun oleskelua on kestänyt kymmenen vuotta.

Hollanti

1 250 000

Hollanti tarjoaa oleskelulupia EU:n ulkopuolelta tuleville sijoittajille ja startup-yrittäjille. Sijoittaja voi saada väliaikaisen oleskeluluvan kolmeksi vuodeksi 1 250 000 euron sijoituksella, jonka on kohdistuttava Hollannin taloutta hyödyttävään yhteen tai useampaan innovatiiviseen yritykseen. Sijoituksen voi tehdä myös yrityksiä rahoittavien riskirahastojen kautta. Hakijan täytyy käydä tuberkuloositestissä. Oleskelulupaan voi saada jatkoa kolmen vuoden jälkeen.

Startup-yrittäjä voi saada vuoden oleskeluluvan Hollantiin, jos hänen yrityksensä on innovatiivinen. Yrittäjän täytyy pystyä elättämään itsensä ja työskennellä yhdessä hollantilaisen fasilitaattorin eli ohjaajan kanssa. Jos hanke menestyy, startup-yrittäjä voi vuoden jälkeen hakea itsenäisen ammatinharjoittajan oleskelulupaa. Oleskeluluvan voi saada kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen sitä pystyy jatkamaan.

Irlanti

500 000 euroa

Irlanti myöntää väliaikaisia oleskelulupia EU:n ulkopuolelta tuleville sijoittajille, jotka laittavat 500 000 euroa irlantilaiseen yritykseen tai hyväksyttyyn rahastoon. Vaihtoehtoisesti voi sijoittaa vähintään kaksi miljoonaa euroa kiinteistösijoitusrahastoon.

Oleskelulupa koskee koko hakijan perhettä, ja sen voi saada aluksi kahdeksi vuodeksi. Tämän jälkeen lupaa voidaan venyttää kolmella vuodella. Oleskeluluvan saajan ei tarvitse asia Irlannissa, mutta hänen täytyy käydä siellä kerran vuodessa.

Itävalta

2 miljoonaa euroa

Itävalta tarjoaa kansalaisuutta sellaisille EU:n ulkopuolelta tuleville, jotka ovat valmiita sijoittamaan maahan useita miljoonia euroja. Tarkkaa summaa ei ole määritelty, mutta eri lähteiden mukaan se on halvimmillaan 2 miljoonaa euroa, yleensä kuitenkin vähintään 10 miljoonaa. Sijoituksen täytyy olla aktiivinen eli kohdistua esimerkiksi työpaikkoja luoviin ja kasvaviin yrityksiin. Hakemuksen käsittelyprosessi kestää tiettävästi helposti yli vuoden. Hakijan pitää periaatteessa luopua aiemmasta kansallisuudestaan.

Kreikka

250 000 euroa

Kreikka on myöntänyt sijoittajille väliaikaisia oleskelulupia vuodesta 2013 alkaen. Hakija voi saada oleskeluluvan, jos hän sijoittaa 250 000 euroa kiinteistöihin tai yrityksiin. Oleskelulupa on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen sen voi uusia, jos sijoittaja ei vedä sijoitustaan pois.

Oleskelulupa ei edellytä Kreikassa asumista eikä siihen liity vaatimuksia Kreikassa vietetystä ajasta. Kansalaisuuden voi kuitenkin saada vasta sen jälkeen, kun on asunut Kreikassa seitsemän vuotta.

Kypros

* 2,5 miljoonaa euroa

Nopein ja kallein reitti EU-kansalaiseksi kulkee Kyproksen kautta. Halvimmillaan Kyproksen kansalaisuuden saa sijoittamalla 2,5 miljoonaa euroa kyproslaiseen sijoitusrahastoon, jotka rahoittavat esimerkiksi kiinteistöjä, yrityksiä tai infrastruktuurihankkeita Kyproksella.

Mahdollista on myös sijoittaa valtionlainoihin tai perustaa yritys Kyprokselle.

Hakija, hänen puolisonsa ja alaikäiset lapset voivat saada Kyproksen passit kolmessa kuukaudessa hakemuksen jättämisestä. Kansalaisuuden saamiseen ei vaadita kielitestejä, terveystarkastusta tai haastatteluja, mutta puhdas rikosrekisteri täytyy olla.

Hakuprosessin aikana Kyproksella on vierailtava kahdesti, muutoin kerran seitsemässä vuodessa.

Hakijan ei tarvitse luopua nykyisestä kansallisuudestaan, vaan hän voi saada kaksoiskansalaisuuden. Hakijan ei tarvitse myöskään asua Kyproksella hakemuksen aikana eikä kansalaisuuden myöntämisen jälkeen, mutta hänen täytyy omistaa saarella pysyvä asunto. Asunnon arvon pitää olla ostohetkellä vähintään 500 000 euroa. Se voi olla yksi niistä kiinteistöistä, joihin hakija alunperin sijoitti 2,5 miljoonaa euroa.

Latvia

250 000 euroa

Latvia myöntää viiden vuoden oleskelulupia ihmisille, jotka sijoittavat maassa 250 000 euron kiinteistöihin. Luvan uusiminen maksaa 5000 euroa.

Suurin osa oleskeluluvan hakijoista ja saajista on Venäjältä tai entisestä Neuvostoliitosta. Osa heistä on venäläisiä ökyrikkaita ja presidentti Vladimir Putinin lähipiiriläisiä, pienituloisemmat puolestaan ovat lähteneet Venäjältä poliittisen tilanteen takia.

Malta

* 1,15 miljoonaa euroa

Maltalla oleskeluluvan saa rivakasti ja kansalaisuuden puolestaan noin vuodessa. Maltalaisen EU-passin saaminen maksaa vähintään 1,15 miljoonaa euroa.

Hakijan täytyy lahjoittaa 650 000 euroa Maltan kansalliseen kehitys- ja sosiaalirahastoon. Puolisosta ja alaikäisistä lapsista täytyy pulittaa samaiseen rahastoon 25 000 euroa henkeä kohti ja mahdollisista hakijan elätettävistä aikuisista, kuten isovanhemmista, 50 000 euroa hengeltä.

Lisäksi hakijan täytyy sijoittaa 150 000 euroa Maltan valtiota hyödyttäviin osakkeisiin tai arvopapereihin ja pitää ne viiden vuoden ajan. Hakijan täytyy myös ostaa 350 000 euron arvoinen kiinteistö tai vuokrata asunto 16 000 eurolla vuodessa viiden vuoden ajan.

Hakijan ja hänen perheenjäsentensä täytyy olla terveitä, ja heiltä vaaditaan kansainvälinen sairausvakuutus. Rikosrekisterin täytyy olla puhdas.

Portugali

250 000 euroa

Portugali tarjoaa oleskelulupia Kultaiseksi viisumiksi nimeämänsä ohjelman kautta. Väliaikaisen oleskeluluvan voi saada halvimmillaan 250 000 euron sijoituksella taiteisiin tai kansallisperinnön kunnostukseen. Vaihtoehtoisesti hakija voi sijoittaa 350 000 euroa tieteelliseen tutkimukseen tai yli 30 vuotta vanhoihin rakennuksiin tai kaupunkialueisiin, joita yritetään elvyttää. Suosituin vaihtoehto on ollut 500 000 euron sijoitus kiinteistöihin.

Vähiten suosittu on ollut euromäärätön vaihtoehto, jossa hakijan täytyy todistaa luoneensa sijoituksellaan kymmenen työpaikkaa.

Hakijalla ei saa olla rikosrekisteriä. Hänen on oleskeltava Portugalissa ensimmäisen vuoden aikana seitsemän päivää ja seuraavan kahden vuoden aikana 14 päivää.

Pysyvän oleskeluluvan voi saada vasta sitten, kun väliaikainen oleskelulupa on ollut voimassa viisi vuotta. Portugalin kansalaisuuden puolestaan voi saada, kun pysyvä oleskelulupa on ollut voimassa vuoden.

Suurin osa oleskeluluvan saaneista sijoittajista on tähän mennessä ollut kiinalaisia. Joukossa on paljon myös brasilialaisia, venäläisiä, eteläafrikkalaisia ja libanonilaisia.

Ranska

10 miljoonaa euroa

Ranska tarjoaa kymmenen vuoden väliaikaisia oleskelulupia erittäin rikkaille sijoittajille. Sijoituksen on oltava vähintään 10 miljoonaa euroa tai vaihtoehtoisesti sen täytyy säästää tai luoda Ranskassa 50 työpaikkaa. Samalla sijoituksella oleskeluluvat saa koko perhe.

Luvan voi saada parissa kuukaudessa. Siihen ei vaadita aiempaa oleskelua maassa tai kielitaitoa.

Sijoittaja voi hakea Ranskan kansalaisuutta asuttuaan maassa pysyvästi kolme vuotta.

Unkari

300 000 euroa

Unkarin oleskelulupaa mainostetaan Euroopan halvimmaksi. Pysyvän oleskeluluvan voi saada noin kahdessa kuukaudessa, jos on valmis sijoittamaan 300 000 euroa valtion erityisiin velkakirjoihin. Sijoituksen saa takaisin ilman korkoja viiden vuoden kuluttua.

Hakemuksen käsittelykulut ovat noin 60 000 euroa. Yhdellä hakemuksella saa ilman erillistä maksua mukaan koko perheen sekä myös isovanhemmat.

Hakijan ei tarvitse asua eikä edes käydä Unkarissa.