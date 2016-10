Britannian tiedustelupomolta harvinainen haastattelu Guardianille – varoitti ”aggressiivisemmaksi” käyneestä Venäjästä

Britannian kotimaan tiedustelupalvelun MI5:n johtajan Andrew Parkerin mukaan Venäjästä on tullut yhä suurempi uhka maan vakaudelle. Parker sanoo Guardianin maanantai-iltana julkaisemassa haastattelussa, että Venäjä käyttäytyy ”yhä aggressiivisemmilla tavoilla” ja käyttää uusia teknologioita etujensa ajamiseksi Euroopassa.

Parkerin mukaan Venäjä näkee itsensä selvästi länsimaiden vastavoimana ja käyttäytyy sen mukaisesti ajaen ulkopolitiikkaansa muun muassa propagandan, vakoilun, kyberhyökkäysten ja kumouksellisen toiminnan avulla.

Guardianin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun virassa oleva MI5:n johtaja antaa sanomalehdelle haastattelun.

Parker huomauttaa lehdelle, että Venäjän toimet Ukrainassa ja Syyriassa ovat olleet selvästi nähtävillä, mutta tämän lisäksi sillä on paljon piilevää, kybersodankäyntiin liittyvää toimintaa.

”Venäjä on ollut piilevä uhka vuosikymmenien ajan. Nykyään erona on se, että käytettävissä on yhä enemmän toimintatapoja”, hän sanoo.

Muun muassa Venäjän sotalaivasaattueen kuljettaminen Englannin kanaalin kautta kohti Syyriaa herätti Britanniassa keskustelua lokakuun lopussa. Britannian puolustusministeri Michael Fallon kommentoi tuolloin uutistoimisto AFP:n mukaan, että kuljetus oli suunniteltu ”testiksi” Britannialle ja Natolle.

Haastattelussa käsiteltiin myös muita teemoja. Parker muun muassa kiisti väitteet siitä, että Britannian EU-ero vaikuttaisi yhteistyöhön eurooppalaisten tiedustelupalveluiden kanssa.