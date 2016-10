Kummitteleva Clinton, typerysten yliopisto ja törröttäviä sääriluita – Katso HS:n kuvaajan Halloween-kuvat Washingtonin yöstä

Jättimäinen hämähäkki kurottelee raajojaan pitkin Valkoisen talon seiniä. Ikkunoista hohkaa punaista valoa.

Vieressä törröttää irvikuva Hillary Clintonista valkoinen puku päällä, vieressään kyltti ”Haunting Hillary” ja taustallaan aaveita, kuten ”Bengasi” ja ”Bernie”.

Ja tuossa ovat hämähäkkimies, prinsessa ja luuranko asettuneet ”Chump Universityn” eli typerysten yliopiston koulukuvaan.

Repivä ja lasten näkökulmasta varmasti myös pelottava vaalivuosi näkyi Halloweenin vietossa Yhdysvalloissa maanantaina. HS:n kuvaaja Heidi Piiroinen kuvasi siitä parhaita paloja Yhdysvaltojen pääkaupungin Washingtonin pimenneessä illassa.

Piiroinen tulee kuvaamaan Yhdysvaltojen vaalihumua HS:n lukijoille tulevien päivien ajan. Yhdysvaltalaiset äänestävät presidentistä tulevana tiistaina.

Teksti jatkuu Piiroisen kuvien jälkeen.

Hautakivet ovat sikin sokin ympäri pihanurmikkoa. Niiden välistä törröttää sääriluita, pääkalloja ja muita ihmisen kappaleita. Taempana terassilla Susan Hendrickson käynnistelee konetta, joka saa savun tupruamaan hautakivestä.

Ilta alkaa jo hämärtää ja ensimmäiset velholapset tähyilevät jo talon suuntaan rauhattomina. Koska saa tulla? Karkki vai kepponen!

Teksti jatkuu kuvien jälkeen.

Hendricksonin mielestä Halloween on vuoden paras juhla. ”Se on koko naapuruston juhla. Usein lapsia työnnetään ensimmäiselle karkkireissulla rattaissa, sitten he kävelevät vanhempien kanssa ja vuosi vuodelta kauempana. Lopulta he eivät enää halua vanhempiaan mukaan.”

Amerikkalaiset ovat niin kirjava kansa, että heillä on ongelmia uskonnollisten juhlien kanssa. Joulua ja pääsiäistä kyllä juhlitaan, mutta hauskempia ovat sellaiset juhlat, joissa kaikki ovat mukana. Niin kuin Kiitospäivä ja Halloween.

Joskus Halloween saattaa synnyttää naapurustossa pienimuotoisen varustelukilvan, mutta Bethesdassa sitä ongelmaa ei ole, sillä kaikki tunnustavat Bradley Grahamin talon ylivoiman.

Melko lailla Suomen presidentin Mäntyniemen virka-asuntoa muistuttavalla rakennuksella on joka Halloweenille uusi teema. Tänä vuonna siellä kauhisteltiin politiikkaa.

Hillary-noita ja viikatemies Donald houkuttelivat paikalle sankan virran lapsia ja aikuisia. Naapuri Barbara Siegel oli tullut kiittämään Grahamia upeasta kummitustalosta.

”He ovat antaneet lahjan kaikille meille naapureille” Siege sanoi. ”Halloween luo yhteisöllisyyttä. Olen kuullut tutkimuksesta, jossa todistettiin, että mitä enemmän naapurustossa on Halloween-kurpitsoita, sitä vähemmän siellä on rikollisuutta.”

Halloween on kuin yhdistetty Pääsiäinen ja Vappu. Perheille se on karkkeja tai kepposia, mutta nuorille ja aikuisille se on syy bileisiin, joihin naamiot tuovat tuhman karnevaalimeiningin.

Tänä vuonna Halloween osui maanantaihin, joten useimmat juhlivat jo ennakkoon lauantaina – tai sitten he juhlivat lauantaista maanantaihin.

Sinnikkäisiin kuuluivat Arundhati Eidinger ja Lucy MacAuley, jotka kiemursivat Halloween-iltana rautahäkissä Massachussets Avenuen varrella psykedeelisen musiikin soidessa taustalla.

Kun ohikulkijat saapuivat keppostelemaan, Arudhati ja Lucy jakoivat heille saippuoita suurista ruskeista paperipusseista. Oudon hauskaa, juuri niin kuin Halloweeniin kuuluu.