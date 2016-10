”Valtava soppa” E4-tiellä Ruotsissa: Poliisia paennut joukkio vahingoitti kymmeniä autoja

Ruotsissa kymmenistä autoista puhkesivat renkaat varhain tiistaiaamuna, kun elektroniikkaliikkeen murrosta epäilty joukkio heitti tielle teräviä metallikoukkuja. Asiasta uutisoivat muun muassa Aftonbladet ja Expressen.

Koukkuja heiteltiin Rosersbergin kohdalla, runsaat 30 kilometriä Tukholmasta pohjoiseen. Tukholmasta Arlandaan johtava E4-tie jouduttiin sulkemaan joksikin aikaa, ja paikalle muodostui pitkiä jonoja.

Poliisi epäilee teosta varaskoplaa, joka oli hetkeä aiemmin murtautunut lähellä olevaan elektroniikkaliikkeeseen. Tukholman poliisista kerrotaan Aftonbladetille, että tapauksen jälkeen otettiin kiinni kahdeksan ihmistä. Heitä epäillään joko törkeästä varkaudesta tai sen yrityksestä.

Ruotsin liikenneviranomainen Trafikverket kertoo, että noin 50 autoa vaurioitui rytäkässä. Tukholman poliisin mukaan kukaan ei loukkaantunut.

Poliisista kuvailtiin varhain aamulla tilannetta ”valtavaksi sopaksi”, kertoo Expressen. Koukut saatiin aamukahdeksan mennessä siivottua tieltä, mutta liikenne oli vielä tämän jälkeen ruuhkainen.

Tapahtuneen nähnyt kuorma-autonkuljettaja sanoo Aftonbladetille, että yksi epäiltyjen käyttämistä autoista oli valkea pakettiauto.

”Kun he huomasivat minut, toinen takaovi aukesi ja he alkoivat levitellä koukkuja tielle. He lähtivät täyttä vauhtia tiehensä, risteilivät kaistojen yli ja heittivät näitä koukkuja”, mies kertoo.

Hän kertoo, että kuorma-auton kuudesta renkaasta viisi vahingoittui.

”Jos olisin tullut täyttä vauhtia, siinä ei olisi käynyt hyvin”.

Aftonbladetin tietojen mukaan poliisin kiinni ottamia henkilöitä epäillään myös muun muassa aiemmasta ratsastusradan vedonlyöntikonttorin ryöstöstä. Syyskuussa tapahtunut ryöstö sai Ruotsissa paljon julkisuutta.

Lehden mukaan poliisi olisi ollut jo etukäteen tietoinen murtoaikeista ja virittänyt varkaille ansan. Poliisi ei myöntänyt eikä kieltänyt asiaa lehdelle.