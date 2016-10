CIA:n entinen agentti haastaa Trumpin ja Clintonin Utahissa – voi vaikuttaa jopa vaalien lopputulokseen

Utah on tänä vuonna yksi Yhdysvaltain presidentinvaalien mielenkiintoisimmista osavaltioista. Edellisissä 12 presidentinvaaleissa osavaltion valitsijamiehet on vienyt republikaanien presidenttiehdokas, mutta tänä vuonna tämä perinne voi katketa.

Konservatiiviksi itseään kutsuva mormoni ja entinen CIA:n agentti Evan McMullin on kirinyt gallupeissa (muun muassa utahpolicy.com ja Heatstreet) lähes tasoihin republikaanien ehdokkaan Donald Trumpin kanssa. Voittaessaan Utahin valitsijamiehet puolelleen McMullin olisi ensimmäinen pääpuolueiden ulkopuolinen ehdokas, joka on onnistunut tässä yli 40 vuoteen.

Ehdokkaan omat tavoitteet eivät kuitenkaan jää tähän. McMullin on sanonut useammassa haastattelussa tavoittelevansa Yhdysvaltain presidentin paikkaa ja että tämä tavoite on täysin saavutettavissa.

McMullinin toivo elää tasaisessa vaalissa. Yhdysvaltain vaalijärjestelmässä ehdokkaan on voittaakseen saatava yli puolet 538 valitsijamiehestä. Jos McMullin voittaisi Utahin 6 valitsijamiestä ja Hillary Clinton ja Donald Trump olisivat aivan tasoissa, eivät he välttämättä saisi kumpikaan täyteen 270 vaadittua valitsijamiestä.

Tällaisessa tapauksessa vaalitulos ratkaistaisiin Yhdysvaltain edustajainhuoneen äänestyksessä. Näin tasaista tulosta voi tämän hetkisten gallup-tulosten valossa pitää kuitenkin hyvin epätodennäköisenä.

McMullin julkisti ehdokkuutensa elokuussa, mutta todellinen hyppäys hänen kannatuksessaan tapahtui, kun julkisuuteen vuoti video Trumpista puhumassa naisten kourimisesta. Tämän jälkeen McMullin on ollut lähes kaikissa gallupeissa virhemarginaalin päässä Trumpista.

McMullin on myös tuominnut Trumpin puheet naisista ja vähemmistöistä. Hän työskenteli aiemmin republikaanien puoluekokoukselle, mutta puolue on hänen mukaansa menossa nyt aivan väärään suuntaan. McMullin sanoi NBC:n Meet the Press -ohjelmassa, että hän haaveileekin uudesta poliittisesta liikkeestä.

”Tarvitsemme konservatiivisen liikkeen, joka omistautuu vapaudelle ja ihmisten tasa-arvolle. Sitä tämä maa tarvitsee. Republikaanit ovat ajautuneet kauas näistä arvoista.”

Vaikka nämä vaalit menisivätkin McMullinilta ohi suun, on Utahin maaperään mahdollisesti kylvetty siemen uuden puolueen synnylle.