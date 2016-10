Yhdysvaltain presidentinvaaleissa finaaliviikko – HSTV näyttää ehdokkaiden puheet suorana tänään, Trump aloittaa kello 17

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa on käännytty loppusuoralle. Amerikkalaiset äänestävät ensi viikon tiistaina 8. marraskuuta, alkaako maassa Hillary Clintonin vai Donald Trumpin aika. Tulokset selviävät keskiviikkona Suomen aikaa.

Molemmat ehdokkaat aloittavat finaaliviikon puheilla, jotka HSTV näyttää suorana lähetyksenä.

Trump puhuu Valley Forgessa Pennsylvaniassa. Donald Trumpin puhe alkaa HSTV:ssä kello 17 Suomen aikaa.

Hillary Clinton puhuu Floridassa Dade Cityssä. HSTV:n suora lähetys alkaa kello 21.

Vielä viikko sitten demokraattien Clinton vaikutti kiskaisseen ratkaisevan tuntuisen eron republikaanien Trumpiin, mutta tuoreimpien mielipidemittausten mukaan Trump on kuronut etumatkaa kiinni. Viime perjantaista Clinton kampanjaa on ravistellut uudelleen avattu FBI:n sähköpostitutkinta, jota Trump on käyttänyt surutta hyväkseen finaaliviikon kynnyksellä.