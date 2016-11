Paavi Franciscus: Katolinen kirkko ei tule ikinä hyväksymään naispappeja

Paavi Franciscuksen mukaan naisista ei tule koskaan katolisen kirkon pappeja, kertoo uutistoimisto Reuters.

Tiistaina Ruotsista Roomaan palaavassa lentokoneessaan toimittajille puhunut paavi sanoi, ettei kirkon nykyistä linjaa tulla ikinä muuttamaan.

Franciscus, jota pidetään hyvin liberaalina ja joka on puhunut naisten suuremman roolin puolesta kirkossa, on kohdannut arvostelua esimerkiksi sukupuoliasioista. Paavi on aiemminkin torjunut naispappeuden, mutta ei näin ehdottomasti.

Reutersin mukaan ruotsalainen naistoimittaja oli huomauttanut paaville, että hänet Ruotsissa vastaanottaneen luterilaisen kirkon johtaja oli nainen. Toimittaja oli kysynyt, voisiko katolinen kirkko sallia naispappeutta tulevaisuudessa.

” Johannes Paavali II sanoi asiasta viimeisen sanan, ja se pysyy, se pysyy”, Franciscus vastasi Reutersin mukaan.

Puolalaissyntyinen paavi Johannes Paavali II julisti vuonna 1994 pappeuden olevan kirkon erehtymättömän opetuksen mukaan varattu yksinomaan miehille.

”Siis pysyy ikuisesti, ikuisesti? Eikö ikinä, ikinä”, naistoimittaja tivasi Reutersin mukaan paavilta.

”Jos luemme Johannes Paavali II:sen julistusta tarkasti, niin siihen se viittaa”, paavi Franciscus vastasi.

Paavi Franciscus on profiloitunut uudistusmielisenä ja liberaalina, mutta arvostelijoiden mukaan katolisen kirkon johtaja ei ole uskaltanut haastaa kirkkoa monissa vaikeissa asioissa.

”Media yleisesti on tehnyt hänestä liberaalimman kuin hän onkaan, erityisesti mitä tulee samaa sukupuolta olevien liittoihin. Hän on pohjimmiltaan perinteinen katolinen oppikysymyksissä. Hän ei ole muuttanut mitään”, kommentoi esimerkiksi Ruotsin entinen Vatikaanin-suurlähettiläs Ulla Gudmundson HS:lle maanantaina.

Gudmundson lisäsi, että paavi Franciscus on ollut pettymys myös esimerkiksi naispappeutta koskevassa kysymyksessä.

Tarkasti vartioitu paavi saapui Lundiin

Paavi Franciscus on aloittanut kaksipäiväisen vierailunsa Ruotsissa. Vierailu alkoi skånelaiskaupungista Lundista. Vierailua seuraa satoja tiedotusvälineiden edustajia kymmenistä maista. Myös turvatoimet ovat suuret.

Paavi Franciscus otettiin Ruotsissa vastaan soittaen, laulaen ja opiskelijoiden pukujuhlin

Paavi Franciscus aloitti maanantaina kaksipäiväisen vierailunsa Ruotsissa. Vierailun myötä katolinen ja luterilainen kirkko muistivat yhdessä uskonpuhdistuksen 500-vuotista historiaa. Uskonpuhdistus jakoi aikanaan katolisen kirkon, ja luterilainen kirkko syntyi sen seurauksena. Epäluottamus kirkkojen välillä jatkui vuosisatoja. Toimittaja: Elina Kervinen, kuvaus ja leikkaus: Jacob Crawfurd.