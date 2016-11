Öljyä riittäisi, mutta kansa jonottaa keskellä yötä leipää ja vaippoja – HS:n reportaasi romahtavasta Venezuelasta

Fakta Öljyvaltiossa kamppailu vallasta Venezuelaa on yli 17 vuotta johtanut entisen presidentin Hugo Chávezin mukaan nimetty chavismoksi kutsuttu liike. Se on yhdistelmä populismia, sosialismia ja anti-imperialismia. Chávezin kuoltua syöpään vuonna 2013 Venezuelaa on johtanut hänen luottomiehensä Nicolás Maduro. Oppositio on hajanainen, mutta se onnistui voittamaan viime vuonna enemmistön parlamenttivaaleissa. Chavistojen hallitsema korkein oikeus ja keskusvaalilautakunta ovat kaataneet opposition aloitteita.

Maria Manner HS

Aamuyöllä kello puoli viisi Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa on pimeää.

Siellä täällä kadun kulmassa erottuu silti ihmisiä. Tarkemmin katsottuna heitä on sadoittain kaikkialla kauppojen, apteekkien ja leipomoiden edustalla. He jonottavat. Jotkut ruokaa, toiset lääkkeitä, shampoota tai vaippoja.

Tämä on päivittäinen näky Venezuelassa. Talouskriisin ja poliittisen valtataistelun keskellä Etelä-Amerikan öljyvaltion pitkään jatkunut pula lääkkeistä ja perustavaroista on kärjistynyt. Talous romahtaa, inflaatio on satoja prosentteja.

Yliopistolla työskentelevä Maide Sánchez on saapunut ruokakaupan eteen aamuyöllä kello neljä. Hän ei vielä tiedä, mitä kauppaan tuodaan tänä aamuna myytäväksi. Kauppajonoja hallitsevat laittomat välikädet eli bachaquerot. He saattavat joskus aseella uhaten vaatia jonon kärjestä paikan omalle väelleen tai osuutta jonottajien ostamista tuotteista.

Tuntikausien odottamisen jälkeen Maide Sánchez palaa toisinaan kotiin tyhjin käsin.

”En koskaan olisi voinut uskoa, että näin monilla luonnonrikkauksilla siunattu maa voisi joutua tällaiseen tilanteeseen. Olemme pohjalla”, hän sanoo.

Asioiden luulisi olevan toisin.

Karibianmeren rannalla sijaitsevalla Venezuelalla on maailman suurimmat todennetut öljyvarat, suuremmat kuin Saudi-Arabialla. Sillä on hedelmällistä maaperää ja suopea ilmasto. Kun Kristoffer Kolumbus tuli nykyisen Venezuelan rannikolle vuonna 1498, kertomusten mukaan hän luuli saapuvansa paratiisiin.

Nyt vuosien populistisen sosialistivallan jälkeen Venezuelassa on pulaa lähes kaikesta. Pääkaupunki Caracas on henkirikostilastoissa maailman väkivaltaisimpia kaupunkeja. Ruokajonoissa syntyy tappeluja. Joudumme poistumaan aamuyöllä apteekkijonosta, kun bachaquerot käyvät epäluuloiseksi ulkomaalaisia kohtaan.

Kansainvälinen valuuttarahasto odottaa Venezuelan talouden supistuvan tänä vuonna kahdeksan prosenttia ja inflaation kohoavan 720 prosenttiin. Jos lounaan maksaa käteisellä, seteleitä tarvitaan nipuittain.

Katso videolta, kuinka tarjoilija laskee HS:n toimittajan ja kuvaajan maksamia lounasrahoja. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Lounaaseen tarvitaan setelitukku, jolla aiemmin osti auton

Venezuelassa inflaatio on kymmeniä prosentteja

“Tämä on pahin kriisi, johon Venezuela on joutunut rauhan aikana. Emme ole koskaan kokeneet mitään vastaavaa”, sanoo Luis Vicente León, joka johtaa Datanálisis-tutkimusyritystä.

Kyselyn mukaan yli 90 prosenttia venezuelalaisista sanoo, että maan tilanne on huono tai erittäin huono. Valtaosa ihmisistä katsoo, että eniten vastuussa on sosialistipuoluetta edustava presidentti Nicolás Maduro. Hallitus taas syyttää tilanteesta oikeiston lietsomaa taloussotaa ja imperialismia.

“Järjestelmä on tuhoisa, mutta hallitus syyttää tilanteesta vaikka avaruusolioita viedäkseen huomion siitä”, sanoo Vicente León.

Sade kastelee Caracasia halkovaa pikatietä.

Pilvet roikkuvat matalalla kaupunkia reunustavien vuorten yllä. Betonisten tornitalojen takana näkyy tiilitönöistä tehtyjä köyhiä kortteleita.

Autoradiossa puhuu kuollut mies. Edesmennyt presidentti Hugo Chávez ylistää vallankumousta.

Karismaattinen eversti Chávez nousi valtaan vuonna 1999. Pari vuotta myöhemmin häntä vastaan tehtiin lyhyeksi jäänyt vallankaappaus. Sen jälkeen hän radikalisoitui lisää.

Chávez otti kaudellaan käyttöön hintasääntelyn perustarvikkeille, kuten riisille, maissijauholle, kahville, maidolle ja vessapaperille. Hän perusti köyhiä varten sosiaaliohjelmia. Öljyn korkea hinta antoi kaikelle vauhtia.

Samalla valuutta- ja hintasääntely tekivät kotimaisesta tuotannosta usein kannattamatonta. Ne ruokkivat myös korruptiota, keinottelua ja pimeitä markkinoita. Chávezin seuraajan Maduron aikana Venezuelan talousvaikeuksia on syventänyt öljyn hinnan romahtaminen.

“Ongelma on, että liian monet hyötyvät laittomasta taloudesta, ei vain hallituksen tasolla vaan myös pyramidin alakerroksissa”, Vicente León sanoo.

Kun kaupat aamulla jonottamisen päätteeksi vihdoin aukeavat, hyllyt näyttävät olevan täynnä tavaraa. Tarkemmin katsoen huomaa, että esillä saattaa olla hyllykaupalla vain yhtä ja samaa tuotetta, kuten viinietikkaa tai ketsuppia. Hyllyjä on kiellettyä jättää tyhjiksi.

Juhani Niiranen / HS

Ruoan lisäksi pulaa on lääkkeistä.

Vaikea tilanne näkyy Cementerio del Esten hautausmaalla. Pilvisenä päivänä kaikki sen kappelit ovat täynnä.

Suku on kokoontunut Yolanda -rouvan, 72, ruumiinvalvojaisiin. Yolanda makaa avoimessa arkussa kukilla koristellun huoneen keskellä. Kyseessä on katolilainen tapa jättää kuolleelle hyvästit. Yolanda kärsi erilaisista sairauksista, kuten verenpaineesta ja reumasta. Perhe kertoo, että heillä ei ollut varaa lisätutkimuksiin. Usein lääkkeitä ei ollut saatavilla edes mustassa pörssissä.

”Lääkkeiden saaminen on täällä nykyään taistelua. Sisareni kärsi hiljaa loppuun saakka. Hän oli yksin Jumalan käsissä”, sanoo vainajan sisko Olga Chacón.

Hautausmaalle on rakennettu kysynnän vuoksi useita uusia kappelihuoneita. Väkivaltarikollisuus ja talousvaikeudet näkyvät hautausbisneksessä muutenkin. Yolanda-rouvan hautajaisia jouduttiin lykkäämään useita päiviä, koska krematoriossa ei ollut vapaita aikoja. Venezuelassa on jonoa myös hautaan.

Juhani Niiranen / HS

Monet pyrkivät ulkomaille.

Lähempänä keskustaa Espanjan konsulaatin edustalla on päivittäin pitkä jono. Viime vuonna tehdyn kyselyn mukaan 30 prosenttia venezuelalaisista suunnitteli muuttavansa pois. Etenkin koulutetut lähtevät muualle, vanhan siirtomaavallan Espanjan lisäksi Yhdysvaltoihin.

”Täällä meille ei ole mitään, ainoastaan turvattomuutta”, sanoo vakuutusalalla uraa tehnyt Augusto Piñero Capote. Hänen aikuinen poikansa on jo muuttanut Espanjaan. Hän toivoo voivansa viedä loput perheestään perässä, ehkä jo ensi vuoden alussa.

Illan tullen Caracasin varakkaalla itälaidalla talousvaikeudet saattaa hetkeksi unohtaa.

Vartioidulla aukiolla on menossa gastronomiafestivaali. Tarjolla on esimerkiksi italialaista ruokaa ja drinkkejä.

Kaikki ruoka ei Venezuelassa muutenkaan ole lopussa. Vähintään vihanneksia ja hedelmiä on aina saatavilla. Mustasta pörssistä voi ostaa perustarvikkeita kovaan ylihintaan. Ja aina on kalliita tuontitavaroita niille, joilla on paljon rahaa.

Lähistöllä sijaitsevat, takavuosina vilkkaat ravintolat ovat silti illalla hiljaisia. Rahapulassa ja väkivallan sekä sieppausten pelossa ihmiset eivät uskalla poistua kotoaan myöhään.

Kadut ovat pimeitä ja autioituvat varhain. Sähkön puutteen vuoksi katuvalot on monin paikoin sammutettu. Öisellä pikatiellä vastaan tulee armeijan tarkastuspiste.

Juuri armeijasta riippuu paljon, etenkin jos tilanne ryöstäytyy väkivaltaiseksi kaaokseksi. Hallitus on antanut puolustusvoimien käsiin monet keskeiset ministeriöt. Tähän saakka armeija on tukenut hallitusta, mutta sen sisäisiä valtakamppailuja on vaikea ennustaa.

Autoradiossa kuollut mies puhuu vallankumouksesta. Puolenyön jälkeen kauppojen eteen alkaa taas kertyä jonoa.

Juhani Niiranen / HS