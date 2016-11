FBI saa taas syytöksiä Yhdysvaltain vaaleihin vaikuttamisesta – julkaisi vanhoja asiakirjoja Bill Clintonin kiistellystä päätöksestä

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI sotkeutuu entistä pahemmin maan presidentinvaaleihin.

FBI on yllättäen julkaissut yli vuosikymmenen vanhan, suurelta osin salatun tutkintamateriaalin entisestä demokraattipresidentistä Bill Clintonista.

Vasta viime perjantaina FBI:n johtaja James Comey päätti vastoin yleistä käytäntöä kertoa Yhdysvaltain kongressille demokraattien presidenttiehdokkaan, Bill Clintonin vaimon Hillary Clintonin sähköpostitutkinnan uudesta vaiheesta.

FBI:n nyt julkaisema materiaali koskee kiistanalaista armahdusta, jonka Clinton myönsi viimeisenä virkapäivänään vuonna 2001 kymmenistä rikoksista syytetylle miljardöörisijoittajalle Marc Richille.

Armahdus herätti paljon arvostelua, koska nyt edesmenneen Richin vaimo on lahjoittanut merkittäviä summia rahaa demokraattipuolueelle sekä Clintoneille. FBI päätti lopettaa tapauksen tutkinnan vuonna 2005 ilman syytteitä.

Tutkintamateriaali julkaistiin jo maanantaina, kertoo uutistoimisto Bloomberg, mutta se herätti huomiota vasta kun FBI kertoi siitä tiistai-iltana Twitterissä. Sanamuoto antaa myös ymmärtää, että materiaalia saatetaan julkistaa lisää.

William J. Clinton Foundation: This initial release consists of material from the FBI's files related to the Will... https://t.co/Y4nz3aRSmG