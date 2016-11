Vakavaksi vetävä poliittinen satiiri – saksalaiskoomikon pilkkarunoa Erdoğanista käsitellään tänään oikeudessa

Berliini

Kun vitsi aiheuttaa valtiollisen kriisin, onko ongelma sittenkään vitsissä? Tätä on pohdittu Saksassa maaliskuusta lähtien, ja pohditaan yhä.

Hampurissa alkaa keskiviikkona Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin saksalaista tv-satiirikkoa Jan Böhmermannia vastaan nostaman siviilikanteen suullinen käsittely, vaikka Saksan syyttäjälaitoksen kanta on, ettei Böhmermannia vastaan ala Saksan valtion osalta oikeusprosessia.

Erdoğan ei kuitenkaan tähän tyydy, vaan jatkaa siviilikanteen kautta vaatimista, että Böhmermannin hänestä tekemän pilkkarunosatiirin esittäminen kielletään kokonaan.

Saksassa kysytään, miten Böhmermannin tapaus, Erdogate, on päässyt lopulta oikeussaliin asti. Oman kehyksensä oikeuskäsittelylle antavat Turkin hallituksen samaan aikaan tekemät sanomalehtien sulkemiset ja rajut puhdistukset turkkilaismediassa. Turkki yrittää vaimentaa presidentti Erdoğanin arvostelun niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Böhmermann esitti maaliskuussa Neo Magazin Royale -tv-ohjelmassaan Erdoğanista runon, jonka kaikenläpäisevänä ideana oli pilkata Erdoğanin mahdollisimman paljon ja mahdollisimman kliseisesti. Tavoitteena oli saada Turkista reaktio. Runossa riimiteltiin muun muassa vuohiin sekaantumisesta.

Pilkkarunon pontimena oli itse asiassa toinen satiiri. Turkin hallitus oli hieman aiemmin puuttunut saksalaisen tv-ohjelman esittämään Erdoğan-lauluun. Böhmermannin satiirissa kiinnitettiin huomiota Erdoğanin itsevaltaisiin otteisiin ja siihen, millä oikeudella Turkki katsoi voivansa puuttua paitsi turkkilaismedian sisältöön myös saksalaisiin viihdeohjelmiin.

Böhmermann tuli testanneeksi varsin poikkeuksellisella tavalla sananvapauden ja poliittisen sietokyvyn rajoja niin Turkissa kuin Saksassa, ja Erdogatesta tuli Turkin ja Saksan suhteiden symboli.

Testissä on ollut median ja poliitikkojen kyky ymmärtää sitä, mihin asiayhteyksiin satiiri oli sidottu, ja myös se, mitä keinoja ja haluja Euroopalla on puuttua Erdoğanin kovaan linjaan. Erdoğan puolestaan on näyttänyt, että Turkilla on monia tapoja panna halutessaan eurooppalainen arvopolitiikka sekaisin.

Erdoğanin hallinto ei jättänyt satiirirunon tulkinnoille tilaa: Turkki vaati virallisesti Saksalta oikeustoimia Böhmermannia vastaan.

Ensireaktio Saksassa ja myös muualla Euroopassa oli se, että sananvapaus sallii myös raskaan sarjan poliittisen satiiriin. Poliittinen paine oli kuitenkin kova, ja satiiri hiersi Saksan ja Turkin välejä samaan aikaan, kun EU-maille oli tärkeää saada vasta Turkin kanssa solmittu pakolaissopimus toimimaan.

Saksa myöntyi selvittämään tapausta, sillä Erdoğan vetosi saksalaiseen lakipykälään, jossa kielletään vieraan valtion johtajien loukkaaminen. Laki vaatii kuitenkin, että Saksan hallitus on asiassa aloitteellinen – ja nyt sitten oli.

Böhmermannia vastaan alkoi rikostutkinta. Poliittisesti tilanne oli liittokansleri Angela Merkelille tukala, sillä samaan aikaan kun EU:n Turkki-sopimusta arvosteltiin siitä, että se sulkee silmänsä Turkin ihmisoikeus- ja sananvapaustilanteelta, EU-mailla oli kova paine saada Turkin ja Kreikan välinen pakolaisten salakuljetus tyrehdytettyä.

Merkel esimerkiksi myönsi Turkin silloiselle pääministerille Ahmet Davutoglulle, että pilkkaruno oli tarkoituksella loukkaava. Saksan muut puolueet höykyttivät Merkeliä kommentista, ja myöhemmin Merkel on pahoitellut sanavalintojaan.

Saksan oikeuslaitos on arvioinut pilkkarunoa useampaan otteeseen tutkintaprosessien eri vaiheissa. Hampurin maaoikeus päätyi toukokuussa siihen, ettei Böhmermann syyllistynyt rikokseen, vaan kyse oli satiirista. Tosin Erdoğanin kunniaa loukkaavien runon osien, kuten riimit eläimiin sekaantumisesta, esittäminen kiellettiin.

Lokakuussa syyttäjävirastolta saatiin kanta, ettei Böhmermannia vastaan nosteta syytteitä. Erdoğan on valittanut tästäkin päätöksestä.

Satiiriohjelman esittänyt ZDF-tv-kanava oli jo tätä ennen oma-aloitteisesti poistanut satiirin sähköisestä arkistostaan ja leikannut ohjelmaa uusiksi, sillä kanavan johdon mielestä Böhmermann ylitti sopivaisuuden rajan. Böhmermann itse tarvitsi poliisisuojelua ja joutui perumaan esiintymisiään. Ohjelmakin pantiin neljän viikon tauolle.

Sananvapauden rajoitusten kritiikki johtikin saksalaisen tv-kanavan itsesensuuriin, ja oli selvää, että keskustelu tapaus Böhmermannista kävi vilkkaana.

Erdogatessa onkin monta poliittista tasoa. Esimerkiksi Britannian brexit-liikkeen keulahahmo ja Britannian nykyinen ulkoministeri Boris Johnson voitti Böhmermannin tueksi järjestetyn satiirisen runokilpailun.

Myös vilkas keskustelu ärsytti Turkin hallintoa. Erdogan halusi muun muassa haastaa Saksan suurimpiin kuuluvan mediayhtiön johtajan Mathias Döpfnerin oikeuteen, koska tämä oli tukenut Böhmermannia. Saksalainen tuomioistuin hylkäsi Erdoğanin valitukset Döpfneriä vastaan.

Saksan hallitus on matkan varrella päättänyt, että vieraan valtion johtajien loukkaamiskielto poistuu laista vuoteen 2018 menenssä.

Erdogan ei kuitenkaan luovuta, ja nyt on siis siviilikanteen vuoro, jotta runon esittäminen kiellettäisiin kokonaan ja Böhmermann joutuisi maksamaan vahingonkorvauksia.