Venäjä julisti Aleppoon lyhyen tulitauon

Venäjän presidentti Vladimir Putin on julistanut Aleppoon perjantaiksi kymmenen tunnin tulitauon, kertoo maan puolustusministeriö.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kyse on humanitaarisesta tulitauosta, jonka on määrä kestää aamuyhdeksästä iltaseitsemään. Venäjän mukaan tarkoitus on antaa sekä siviileille että kapinallistaistelijoille mahdollisuus poistua käytävien kautta Aleppon kapinallisten hallitsemasta itäosasta.

Kapinallisjoukot aloittivat perjantaina Itä-Aleppon saarron murtamiseen tähtäävän operaation, johon hallituksen joukot ovat vastanneet kovin ottein. Aleppo kuuluu niihin alueisiin, jotka ovat kärsineet kaikkein eniten Syyrian viisivuotisessa konfliktissa.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu sanoi jo tiistaina, että Venäjä ei ole pommittanut kaupungin itäosia kuuteentoista päivään. Siviilikohteisiin, kuten sairaaloihin, kohdistuneet ilmaiskut ja satojen siviilien kuolemat ovat herättäneet kansainvälisesti paljon kritiikkiä.