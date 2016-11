Paine kiinalaisia ”vinosilmiksi” haukkunutta komissaari Oettingeria vastaan kasvaa – Juncker ei ole kommentoinut möhläilevän saksalaisen puheita

Bryssel

Euroopan komission saksalaisjäsen Günther Oettinger on joutunut nopeasti paisuneen myrskyn silmään viime viikolla esittämistään, rasistisiksi ja homofobisiksi tulkituista, kommenteista.

Digitaalisesta kehityksestä vastaava komissaari Oettinger oli viime viikon keskiviikkona Hampurissa pitämässään puheessa luonnehtinut kiinalaisia ”vinosilmiksi” ja vitsaillut sillä, että Saksassa tullevat kohta voimaan ”pakolliset homoavioliitot”.

Kohua paisuttaa se, että Oettinger sai viime perjantaina ylennyksen. Hänestä pitäisi tulla vuodenvaihteessa komission varapuheenjohtaja ja budjetista vastaava komissaari, kun tehtävästä väistyvä bulgarialainen Kristalina Georgieva siirtyy Maailmanpankin johtotehtäviin.

Useat Euroopan parlamentin jäsenet ovat ilmaisseet, että Oettinger joutuu kovaan grillaukseen kommenteistaan, kun häntä kuullaan nimityksen tiimoilta.

Parlamentin toiseksi suurimman ryhmän, sosialistien ja demokraattien S&D:n, puheenjohtaja Gianni Pittella totesi Twitter-viestissään pari päivää sitten, että ”Oettingerin tulee pyytää anteeksi. Hän loi vaikutelman siitä, että hän on väärä mies väärässä roolissa.”

"@GOettingerEU should apologise for his offensive comments. He gave the impression to be the wrong man in the wrong role." - @giannipittella